Riber : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bezons (France), le 12 janvier 2024 – 19h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 126 367

Solde en espèces: 147 850,95 €

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 255 414 titres 479 198,44 € 1 108 transactions VENTE 243 038 titres 456 516,56 € 1 125 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 128 392

Solde en espèces: 144 745,88 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 208 516

Solde en espèces: 83 358,40 €

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 108 255 414 479 198,44 1 125 243 038 456 516,56 03/07/2023 1 200 420 18 4819 10386,39 04/07/2023 11 1741 3662,72 0 0 0 05/07/2023 15 3060 6323,18 6 1328 2771,54 06/07/2023 15 1720 3508,8 7 1351 2765,09 07/07/2023 6 1662 3479,4 29 7087 15073,34 10/07/2023 12 2438 5263,4 7 1700 3735,07 11/07/2023 15 3631 7687,55 9 3146 6796,3 12/07/2023 14 3705 7887,57 4 425 912,26 13/07/2023 8 1111 2365,21 9 1933 4157,88 14/07/2023 1 100 215 14 3116 6829,65 17/07/2023 3 665 1459,34 5 1917 4235,23 18/07/2023 9 2276 5004,47 1 500 1105 19/07/2023 3 707 1551,65 1 293 650,46 20/07/2023 12 2671 5814,23 5 2076 4568,65 21/07/2023 16 3461 7400,31 20 3310 7188 24/07/2023 0 0 0 9 3346 7280,56 25/07/2023 8 1480 3219,59 4 1215 2667,53 26/07/2023 14 3615 7777,67 2 50 110 27/07/2023 3 1650 3531 14 3960 8552,02 28/07/2023 20 6398 13425,56 11 3403 7392 31/07/2023 23 9219 18189,09 9 3252 6445,14 01/08/2023 3 465 917,68 15 4305 8644,01 02/08/2023 13 6036 11972,41 12 3794 7740,14 03/08/2023 3 770 1517,67 3 163 321,31 04/08/2023 3 400 789 9 787 1558,26 07/08/2023 9 1270 2507,74 1 111 219,78 08/08/2023 4 1291 2533,07 4 800 1579,52 09/08/2023 4 4661 9135,56 17 5084 10121,74 10/08/2023 9 3486 6924,59 8 1902 3788,02 11/08/2023 11 1371 2720,61 11 685 1368,7 14/08/2023 7 1521 2996,07 8 899 1792,07 15/08/2023 32 3926 7578,75 24 3682 7178,43 16/08/2023 5 511 1029,61 13 3384 6894,56 17/08/2023 8 1100 2208,47 4 203 408,05 18/08/2023 9 2664 5302,16 5 699 1407,02 21/08/2023 5 2147 4558,3 36 7385 15437,6 22/08/2023 10 3320 6971,34 6 518 1090,91 23/08/2023 10 1405 2917,9 10 838 1758,38 24/08/2023 8 1197 2477,79 9 1145 2384,46 25/08/2023 2 228 471,69 6 305 634,89 28/08/2023 7 2500 5225 10 3137 6594,92 29/08/2023 5 630 1335,1 3 822 1753,08 30/08/2023 6 2090 4441,9 2 2659 5716,85 31/08/2023 10 1744 3714,49 7 456 984,96 01/09/2023 8 950 2000,5 4 633 1355,86 04/09/2023 6 1219 2572,36 1 1 2,12 05/09/2023 6 1371 2906,52 7 2192 4671,08 06/09/2023 21 2965 6142,39 10 1167 2468,02 07/09/2023 19 4527 9138,69 1 650 1313 08/09/2023 8 810 1639,9 14 2640 5412,08 11/09/2023 3 1695 3518,1 2 48 100,32 12/09/2023 2 488 1010,54 7 2110 4411,19 13/09/2023 5 1325 2755,1 2 918 1909,72 14/09/2023 11 3100 6335,6 1 78 160,68 15/09/2023 8 977 1959,37 5 772 1548,72 18/09/2023 17 2046 3982,68 3 125 249,95 19/09/2023 19 3306 6270,79 8 1112 2095,16 20/09/2023 4 1310 2436,6 7 1389 2657,21 21/09/2023 20 2178 3978,81 18 3595 6929,51 22/09/2023 12 2296 4075,52 8 2410 4300,9 25/09/2023 6 0 0 10 0 0 26/09/2023 11 3314 5813,98 15 1238 2198 27/09/2023 4 1680 2940,75 9 2889 5076,54 28/09/2023 15 0 0 2 0 0 29/09/2023 9 3728 6362,25 17 4628 8014,04 02/10/2023 4 0 0 7 0 0 03/10/2023 3 270 478,6 24 7146 12779,91 04/10/2023 12 3038 5280,93 11 1351 2379,74 05/10/2023 7 0 0 0 0 0 06/10/2023 16 2557 4352,25 13 2151 3673,57 09/10/2023 2 0 0 20 0 0 10/10/2023 4 1051 1837,02 14 5165 9156,22 11/10/2023 3 526 924,65 7 1922 3408,38 12/10/2023 13 11312 19997,35 5 2585 4575,45 13/10/2023 15 3384 5790,07 10 0 0 16/10/2023 10 1365 2296,7 6 801 1355,53 17/10/2023 7 1690 2796,6 1 1 1,66 18/10/2023 2 450 730 9 744 1218,01 19/10/2023 8 2416 3931,01 5 887 1451,15 20/10/2023 11 1310 2120,94 2 571 930,72 23/10/2023 7 711 1138,67 3 700 1126 24/10/2023 9 1065 1679,9 1 333 534,47 25/10/2023 12 2298 3653,16 11 2035 3265,19 26/10/2023 0 0 0 7 1488 2399,01 27/10/2023 5 1224 1986,59 23 3669 6053,79 30/10/2023 3 365 620,15 22 4658 7996,98 31/10/2023 4 633 1058,03 12 2461 4132,31 01/11/2023 4 662 1103,33 5 109 184,21 02/11/2023 6 826 1376,66 9 1706 2867,15 03/11/2023 10 2958 4940,39 10 3743 6418,17 06/11/2023 5 530 894,43 21 3436 5944,7 07/11/2023 6 1426 2487,48 9 318 559,68 08/11/2023 3 1606 2788,1 0 0 0 09/11/2023 5 772 1349,38 8 3000 5308 10/11/2023 16 2870 5178,92 8 1568 2831,77 13/11/2023 6 0 0 5 0 0 14/11/2023 10 2063 3714,54 2 201 363,81 15/11/2023 8 831 1492,53 2 600 1080 16/11/2023 10 1131 2013,06 3 113 202,85 17/11/2023 7 593 1057,97 4 446 798,94 20/11/2023 8 2431 4350,4 1 200 358 21/11/2023 19 5074 8975,78 1 50 87,5 22/11/2023 2 470 796,65 13 3971 6831,2 23/11/2023 11 1745 2920,11 4 156 265,87 24/11/2023 14 2642 4122,65 10 2480 4022,54 27/11/2023 4 755 1228,1 11 783 1292,78 28/11/2023 13 4639 7489,77 1 1 1,65 29/11/2023 13 3156 4958,37 7 2450 3872,27 30/11/2023 11 2747 4231,41 6 987 1540,23 01/12/2023 1 500 780 14 3073 4785,07 04/12/2023 9 3690 5679,55 5 546 848,74 05/12/2023 17 3292 4847,49 24 7022 10573,33 06/12/2023 10 1036 1595,62 8 1209 1876,22 07/12/2023 2 150 230 13 3887 6103,57 08/12/2023 12 3544 5633,59 14 3725 5934,53 11/12/2023 8 1129 1780,04 0 0 0 12/12/2023 0 0 0 18 5728 9281,37 13/12/2023 9 1137 1830,78 3 170 275,41 14/12/2023 3 593 959,52 12 2741 4483,1 15/12/2023 4 675 1114,73 16 3470 5732,56 18/12/2023 3 305 507,35 10 1263 2121,16 19/12/2023 0 0 0 19 0 0 20/12/2023 20 2899 5293,04 10 3000 5533,07 21/12/2023 10 1122 2051,4 7 1940 3584,32 22/12/2023 22 13287 24430,95 10 9804 18012,78 27/12/2023 6 1194 2185,02 8 1724 3170,08 28/12/2023 7 1145 2094,9 9 963 1772,25 29/12/2023 11 8596 15768,72 14 7202 13285,72

