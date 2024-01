QUÉBEC, 12 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Mining Innovation (TSX-V : GMI) annonce qu’à la suite de discussions sur la vision et la gestion de l’entreprise, M. Daniel Bélisle a avisé de son départ en tant que directeur administratif et financier (DAF) le 6 décembre dernier. Il a quitté officiellement le 31 décembre et restera comme consultant. L'équipe de GMI le remercie pour sa collaboration.



M. Pierro Chicoine, actuel directeur de la conformité, occupe le poste de DAF intérimaire depuis le 31 décembre 2023, et M. Luc Dubé CPA, entrera en fonction comme nouveau DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER à partir du 15 janvier 2024.

M. Dubé apporte une expérience solide en tant qu'expert-comptable et auditeur, notamment pour des sociétés du secteur manufacturier et industriel. Il a joué un rôle clé dans la fondation de Brunet Roy & Dubé, une firme dont il a été associé pendant 28 ans. Son expertise s'étend à la gestion, à la stratégie, ainsi qu'au financement des sociétés publiques dans le secteur minier.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter

André Gagné

PDG

+1-581-983-6815

CEO@greenmininginnovation.ca

808, av. Sir Adolphe Routhier

Québec (QC) Canada G1S 3P3

greenmininginnovation.ca

Avis de non-responsabilité

« La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. »