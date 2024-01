Communiqué de presse

Atos remanie son équipe de direction et son Conseil d'administration pour mettre en œuvre sa stratégie nouvellement ajustée

Paul Saleh, actuellement Directeur Financier du Groupe, est nommé Directeur Général à compter de ce jour.

Jacques-François de Prest rejoint Atos en tant que Directeur Financier du Groupe.

Sujatha "Suja" Chandrasekaran et Monika Maurer sont nommées Administratrices indépendantes.

D'autres nominations d'administrateurs ou administratrices sont actuellement à l'étude, afin de continuer à renforcer le conseil d'administration pendant cette période de transformation.

Atos confirme que le Groupe et ses lignes d’activités atteindront leurs objectifs financiers 2023 pour l'année en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle.

Le flux de trésorerie disponible devrait être légèrement inférieur à son objectif d’environ -100 millions d'euros pour le second semestre 2023.

La stratégie d'Atos a été ajustée au regard de ses contraintes financières, afin d'assurer le remboursement et le refinancement de ses dettes financières tout en maintenant un mix d'activités attractif, conformément au point de marché publié le 3 janvier 2024.

Le Groupe confirme également qu'il n'a pas déposé de demande de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation ; comme indiqué précédemment la société se réserve le droit d'utiliser les mécanismes juridiques disponibles.

Paris, France – 15 janvier 2024 - Atos annonce aujourd'hui, suite à la recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, la nomination de Paul Saleh au poste de Directeur Général du Groupe par le conseil d’administration, en remplacement d'Yves Bernaert qui quitte le Groupe après une intense période de transformation dont le conseil lui est reconnaissant. La prise de fonction de Paul Saleh prend effet dès aujourd’hui. Jacques-François de Prest rejoint Atos en tant que Directeur Financier du Groupe à compter du 29 janvier 2024.

Atos annonce également les nominations de Sujatha "Suja" Chandrasekaran et de Monika Maurer au Conseil d'administration, qui viennent renforcer ses compétences dans les domaines stratégiques des technologies numériques et des grands projets de transformation. D'autres nominations d'administrateurs ou administratrices sont actuellement à l'étude, afin de continuer à renforcer le conseil d'administration pendant cette période de transformation.

Paul Saleh a pour priorités le refinancement des dettes financières du Groupe et les négociations en cours ou à venir, concernant notamment la cession de l'activité Tech Foundations à EPEI et l'activité Big Data & Security (BDS) à Airbus. Il travaillera en étroite collaboration avec Carlo d’Asaro Biondo, Group General Manager en charge des opérations, du développement commercial, des partenariats, des produits et de la performance opérationnelle.

Paul Saleh est un dirigeant reconnu dans le secteur des services IT. Dernièrement, Paul était le CEO de Gainwell Technologies, et il a occupé de nombreuses fonctions de dirigeant au long de sa carrière, notamment celles de Directeur Financier de CSC/DXC, de Directeur Financier et Directeur Général par intérim à Sprint Nextel Corporation, ainsi que des fonctions de direction au sein du groupe Walt Disney. Il est titulaire d’un MBA de la University of Michigan’s Ross School of Business et d’un diplôme d’ingénieur de l’Université du Michigan. Il apportera sa solide expérience et son expertise en matière de redressement d'entreprises, en particulier dans le secteur des technologies de l'information.

Jacques-François de Prest rejoint Atos après avoir occupé le poste de Directeur Financier et de la performance chez Mobivia. Auparavant, il a acquis plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications, notamment à des postes de direction financière chez Vodafone et Millicom. Jacques-François est diplômé de l'ESCP Europe et titulaire d'un MBA de l'INSEAD.

Jean-Pierre Mustier, Président du Conseil d’administration d’Atos, a déclaré : « Paul est un dirigeant chevronné, doté d'une grande expérience en matière de finance, de redressement et de restructuration d'entreprises, notamment dans le secteur des technologies. Il est la bonne personne pour diriger Atos pendant cette période de transformation, alors que nous prenons des mesures décisives et rigoureuses pour assurer la viabilité à long terme de notre entreprise, dans l'intérêt de nos 105 000 employés, de nos clients et de nos investisseurs. Je suis également heureux d'accueillir Jacques-François de Prest en tant que Directeur Financier du Groupe, ainsi que Sujatha Chandrasekaran et Monika Maurer, deux nouvelles administratrices très expérimentées. »

Paul Saleh, Directeur Général d’Atos, a déclaré : « En tant que Directeur Financier du groupe Atos, j'ai acquis une connaissance approfondie de l'entreprise et une compréhension claire des mesures à prendre pour assurer un avenir fructueux et durable au groupe. Je me réjouis de travailler avec le conseil d'administration, Carlo d’Asaro Biondo et l'ensemble de l’équipe de direction pour mettre en œuvre ces mesures dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. »

Yves Bernaert, Directeur Général d’Atos sortant a ajouté « Je suis très fier et reconnaissant d'avoir pu travailler avec toutes les équipes d'Atos. J'ai rejoint l'entreprise pour diriger sa transformation et son développement. Sur la base de mes convictions et avec le soutien du Conseil d'administration, j'ai également travaillé à l'ajustement de la stratégie dans l'intérêt de l'entreprise, de ses employés et de ses actionnaires. En raison d’une différence de point de vue sur la gouvernance pour ajuster et exécuter la stratégie, j’ai décidé de quitter l’entreprise. Je tiens à remercier tous les employés d'Atos pour le travail qu'ils ont accompli pendant mon mandat et je souhaite à Atos et à toutes les équipes le meilleur pour le futur. »

Point de marché

Atos confirme que le Groupe et ses lignes d’activité atteindront leurs objectifs financiers 2023 pour l'année en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle. Le flux de trésorerie disponible devrait être légèrement inférieur à son objectif d’environ -100 millions d'euros pour le second semestre 2023.

La stratégie d'Atos a été ajustée au regard de ses contraintes financières, afin d'assurer le remboursement et le refinancement de ses dettes financières tout en maintenant un mix d'activités attractif, conformément au point de marché publié le 3 janvier 2024.

Le groupe confirme également qu'il n'a pas déposé de demande de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation ; comme indiqué précédemment la société se réserve le droit d'utiliser les mécanismes juridiques disponibles.

***

Annexe

Sujatha "Suja" Chandrasekaran





Suja Chandrasekaran compte plus de 25 ans d'expérience à des postes de direction dans des entreprises internationales, notamment dans les domaines de la technologie et des données, de la transformation stratégique, des modèles d'affaires numériques, des opérations de cybersécurité et du commerce électronique.

Elle a occupé le poste de Senior Executive Vice President et Chief Digital and Information Officer de CommonSpirit Health de 2019 à 2022, où elle était responsable des fonctions mondiales, notamment des expériences humaines, de la technologie, du numérique, de la cybersécurité, du développement des données et de l'intelligence artificielle.

De 2016 à 2019, Suja a occupé le poste de Global Chief Information Officer chez Kimberly-Clark Corporation, où elle était responsable des capacités de l'entreprise en matière de technologie, de numérique, de données et d'applications. Elle a également occupé des fonctions technologiques de haut niveau chez Walmart, The Timberland Company et PepsiCo.

Depuis qu'elle a quitté ses fonctions de dirigeante en 2022, Suja Chandrasekaran a siégé à plusieurs conseils d'administration et comités, notamment depuis 2022 chez Cardinal Health Inc. et American Eagle Outfitters.

Suja Chandrasekaran est titulaire d'un Master of Business Systems (MBS) de l'université Monash, en Australie, et d'un diplôme en ingénierie électrique et électronique de l'université de Madras, en Inde.

Monika Maurer





Monika Maurer est Directrice Générale de Radio Frequency Systems (RFS) depuis mai 2019. Elle était auparavant directrice de l'exploitation du Groupe Nokia et, avant cela, directrice de l'exploitation de la ligne d’activité Réseaux fixes du Groupe Nokia.

Monika Maurer a occupé entre 2006 et 2016 plusieurs postes au sein d'Alcatel-Lucent, notamment celui de directrice de l'exploitation de la ligne d'activité Réseaux fixes pendant la période 2012-2016, de Vice-Présidente des avant-ventes EMEA pendant la période 2010-2012 et de Présidente de la division Product Attached Services pendant la période 2009-2010. Entre 1985 et 2006, Mme Maurer a occupé plusieurs postes au sein d'Alcatel, notamment celui de Présidente de la division des solutions fixes (2005-2006) et de Présidente de la division des réseaux vocaux (2004).

Monika Maurer est titulaire d'un diplôme de physique et de chimie de l'université de Stuttgart (Allemagne) et d'un diplôme de pédagogie de l'université d'État de Stuttgart (Allemagne).

***

