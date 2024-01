Uponor Oyj, Pörssitiedote, 15.1.2024 klo 8.55

Uponor Oyj: Omien osakkeiden mitätöinti rekisteröity

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt mitätöidä yhteensä 373 685 kappaletta Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Näiden osakkeiden mitätöinti on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tänään 15.1.2024.

Ennen omien osakkeiden mitätöintiä Uponor Oyj:n kokonaisosakemäärä oli 73 206 944 kappaletta. Uponor Oyj:n kokonaisosakemäärä on rekisterimerkinnän jälkeen yhteensä 72 833 259 kappaletta ja niihin liittyvä kokonaisäänimäärä yhteensä 72 833 259 ääntä. Mitätöinnin jälkeen Uponor Oyj:llä ei ole hallussaan yhtään Yhtiön omaa osaketta. Osakkeiden mitätöinnillä ei ole vaikutusta Uponor Oyj:n osakepääomaan.

Lisätietoja:

Reetta Härkki

Lakiasiainjohtaja

Uponor Oyj

Puh. 020 129 2835

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.uponorgroup.com

Tietoa Uponorista

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa toimimaan tuottavammin ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia keinoja säästää, käsitellä ja jaella vettä vastuullisesti, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita pintalämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 Uponorin liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Uponor on osa Georg Fischer -konsernia, joka sijaitsee Schaffhausenissa, Sveitsissä. www.uponorgroup.com