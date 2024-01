Calibre Scientific übernimmt MoBiTec, ein deutscher Lieferant von Forschungserzeugnissen für die globalen Branchen Biowissenschaften, Diagnostik und Pharmazeutik

LOS ANGELES, Jan. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme der MoBiTec GmbH („MoBiTec“ oder das „Unternehmen“) bekannt zu geben, einem deutschen Lieferanten von Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für die Molekular- und Zellbiologie. MoBiTec wird in die BIOZOL Diagnostica GmbH, eine Tochtergesellschaft von Calibre Scientific, integriert, um deren Vertriebskapazitäten und Produktpalette für Kunden in der DACH-Region zu erweitern.



MoBiTec liefert Forschungserzeugnisse für die weltweite Life-Science-, Diagnostik- und Pharmaindustrie. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst unter anderem Kunststoff-Labor- und Spinsäulen, Antikörper, Testkits, Zellen und Medien, Genomik, IVD, Laborbedarf, magnetische Beads, Proteomik, Transfektion und Vektorsysteme. MoBiTec bietet zudem ergänzende Dienstleistungen an, unter anderem in den Bereichen Klonierung, Proteinproduktion und Antikörper.

Mit dieser Übernahme stärkt BIOZOL seine führende Position auf dem deutschen Forschungs- und Diagnostikmarkt, da MoBiTec neue Lieferantenbeziehungen, Kundenbeziehungen, Produktionskapazitäten und Produktexpertise einbringt, die das derzeitige Angebot von BIOZOL ergänzen. „Wir freuen uns, MoBiTec in der BIOZOL-Familie begrüßen zu dürfen“, sagte Jonas Bäuerle, der Geschäftsführer von BIOZOL. „Durch die Integration des Produktportfolios und des Kundenstamms von MoBiTec in unser bestehendes Angebot sind wir in der Lage, einen breiteren Kundenkreis anzusprechen und ein noch höheres Serviceniveau zu gewährleisten.“

„Seit über drei Jahrzehnten ist MoBiTec ein zuverlässiger Lieferant von Forschungs- und Diagnostikbedarf für einen weltweiten Kundenkreis“, sagte Stephan Diekmann, Gründerin und Geschäftsführer von MoBiTec. „Ich bin begeistert von unserer neu formierten Partnerschaft mit BIOZOL und dem erweiterten Team von Calibre Scientific. Ich bin zuversichtlich, dass unsere gemeinsame Unterstützung nicht nur unsere Reichweite erhöhen, sondern auch unseren geschätzten Kunden erhebliche Vorteile bringen wird.“

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein globaler Anbieter von biowissenschaftlichen Reagenzien, Geräten, Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und Biopharmazie. Calibre Scientific besitzt ein Portfolio von Biowissenschafts- und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Fähigkeit verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien (USA), erweitert kontinuierlich sein Produktangebot und seine globale Präsenz für Labore in verschiedenen Branchen und geografischen Regionen.