Selskabsmeddelelse nr. 2 / 2024

15. januar 2024

NewCap Holding A/S’ bestyrelse undersøger strategiske muligheder

I forlængelse af kommunikation i selskabets halvårsrapport 2023 har NewCap Holding A/S’ bestyrelse engageret SCF Advisers A/S som finansiel rådgiver til at bistå med at undersøge:

(1) Potentielle måder at tilføre nye værdiskabende aktiviteter eller aktiver til selskabet,

(2) Hvorvidt der kan identificeres en potentiel køber til det børsnoterede selskab

Selskabet er uden kommercielle aktiviteter og havde ved seneste kvartalsrapportering en markedsværdi på ca. DKK 22 mio. Selskabet har et fremførbart skattemæssigt underskud på ca. 332 millioner, som efter visse regler kan modregnes i fremtidig skattepligtig indkomst samt et tilgodehavende relateret til en earn out aftale og en kontantbeholdning.

Proces

Drøftelser med potentielt interesserede parter forventes at foregå frem til den 14. marts 2024, hvor selskabets årsrapport for 2023 forventes offentliggjort. Herefter vil bestyrelsen vurdere det videre forløb. Bestyrelsen vil overveje foreslåede transaktionsstrukturer, som den finder fordelagtigt for de eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen vil opdatere markedet efter gældende regelsæt.

Interesserede parter, der ønsker at indgå i dialog med NewCap Holding A/S om strategiske muligheder bør kontakte SCF Advisers for yderligere information.

Earn out aftale

NewCap Holding A/S har i 2019 afhændet sine svenske kommercielle aktiviteter. Afhændelsen blev delvist vederlagt i form af earn out betalinger. Det er bestyrelsens forventning at udnytte en option på indfrielse af restbeløbet på denne option i 2024. Der henvises til selskabets halvårsrapport pr. 30. juni 2023, side 4-6, for en nærmere gennemgang af optionen.

Relevante forhold vedrørende NewCap Holding A/S

En potentiel køber af NewCap Holding A/S bør observere følgende:

NewCap koncernen består af NewCap Holding A/S og fire 100%-ejet datterselskaber uden aktiviteter;

NewCap koncernen har pr. 31. december 2022 fremførbare skattemæssige underskud på DKK 315 mio., som efter gældende regelsæt kan udnyttes inden for sambeskatningskredsen;

Et af datterselskaberne har desuden et fremførbart tab vedrørende ejendomsavancebeskatning på DKK 17 mio.;

Den estimerede skatteværdi udgør ca. 22% afhængig af tidspunktet for udnyttelsen;

En ny ejer vil kunne udnytte skatteaktivet ved for eksempel at påbegynde nye aktiviteter indenfor sambeskatningskredsen eller ved placering af drift / aktiver med afkast indenfor de nuværende juridiske enheder i koncernen;

Børsplatformen kan benyttes til hurtigt og omkostningseffektivt at blive noteret på Nasdaq Copenhagen Main Market med forbehold for forudgående godkendelse af Nasdaq Copenhagen.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

NewCap Holding A/S

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

SCF Advisers A/S (finansiel rådgiver til NewCap Holding A/S)

Martin Niclasen

Telefon: + 45 2876 6676

Email: mn@scfadvisers.com

