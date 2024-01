メディアアドバイザリー：ハット8コーポレーション (Hut 8 Corp)、2024年1月18日にニューヨークのNASDAQ市場で開会の鐘を鳴らす

マイアミ発, Jan. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 北米最大のイノベーション重視のデジタル資産マイニングの先駆者であり、ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラストラクチャ・プロバイダーであるハット8コーポレーション (NASDAQ | TSX: HUT) (「ハット8」または「同社」) が、2024年1月18日にNASDAQ本社で行われる打鐘セレモニーに出席する。ハット8の最高経営責任者であるジェイミー・レバートン (Jaime Leverton) は、ハット8マイニング・コーポレーション (Hut 8 Mining Corp.) と、USビットコイン・コーポレーション (US Bitcoin Corp) の商号であるUSデータ・マイニング・グループ (US Data Mining Group, Inc.) との全株式による対等合併の完了を祝う開会の鐘を鳴らす予定。合併後の会社名は「ハット8コーポレーション」となり、米国に本拠を置く企業となる。



内容: ハット8の最高経営責任者であるジェイミー・レバートンが、ハット8のリーダー



シップチームおよび取締役会と共にNASDAQ開会の鐘を鳴らす 日次: 2024年1月18日 (木曜日)、午前9時15分~9時30分 (米国東部標準時) 場所: Nasdaq MarketSite – 4 Times Square – 43rd & Broadway – New York, NY



ライブウェブキャストは、次のリンクから視聴可能:

https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony



ハット8の最高経営責任者であるジェイミー・レバートンが、対面およびバーチャルインタビューに応じる。要望がある場合は、下記の連絡先まで問い合わせされたい。

ハット8について

革新、想像力、情熱を通じて、ハット8コーポレーションの経験豊富な経営陣は、ビットコインマイニングとホスティング、画期的なマネージドサービス、エネルギー鞘取引、従来のデータセンターの運営、AIや機械学習などの新技術の活用を介して、インフラとエネルギーの交差点で価値を創造することに強気である。フロリダ州マイアミに本社を置くハット8コーポレーションのインフラポートフォリオには、ブリティッシュ・コロンビア州とオンタリオ州にまたがるクラウド、コロケーション、AI、機械学習、VFXレンダリング・コンピューティング・ソリューションを提供する5つの高性能コンピューティング・データセンターと、アルバータ州、ニューヨーク州、ネブラスカ州、テキサス州に位置する6つのビットコインマイニング、ホスティング、マネージドサービス施設の計11施設が含まれる。独自のトレジャリー戦略で長い間知られてきたハット8コーポレーションは、世界的に見ても上場企業の中で自己マイニングビットコインの保有量が最も多い企業の一つである。詳細については、www.hut8.comにアクセスし、X (旧Twitter) で@Hut8Corpをフォローされたい。

将来の見通しに関する情報についての注意事項

本プレスリリースには、カナダ証券法および米国証券法の定義における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」 (以下、総称して「将来の見通しに関する情報」) が含まれる。本プレスリリースに含まれる過去の事実に関する記述を除く、将来の事業戦略、競争力、目標、事業の拡大や成長、運営、計画、その他の事項を含む、ハット8が将来発生すると予想または予測する活動、出来事、または開発に関する情報は、すべて将来の見通しに関する情報である。将来の見通しは、多くの場合、「可能性がある」、「だろう」、「あり得る」、「はずである」、「予定である」、「つもりである」、「計画する」、「見込む」、「できる」、「考える」、「推定する」、「予想する」、「予測する」、「できる」、「かもしれない」、「見込みがある」、「予測する」、「~するように設計されている」、「可能性が高い」または同様の表現で示される。具体的には、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報には、NASDAQの開会の鐘を鳴らすという同社の意図に関する記述が含まれる。将来の見通しを含む記述は、歴史的事実ではなく、その記述がなされた時点における一定の重要な要因および仮定に基づく、将来の事象に関する経営陣の期待、推定、予測を表すものである。本プレスリリースの日付の時点でハット8によって合理的であると考えられているが、そのような記述は、かかる将来予想情報によって明示または黙示されるものとは異なる、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、および実際の結果、活動レベル、パフォーマンス、または成果に重大な影響を与える可能性のあるその他の要因の影響を受ける。ハット8に影響を与える可能性のある要因の完全なリストは、同社のEDGARプロフィール (www.sec.gov) より入手可能な2023年11月7日付のForm S-4による同社の登録届出書の「リスク要因」セクションに加え、同社のSEDAR+プロフィール (www.sedarplus.ca) およびEDGARプロフィール (www.sec.gov) で入手可能な2023年3月9日付の年次情報フォームの「リスク要因」セクション、およびその他の継続開示書類を参照されたい。

ハット8コーポレーション・インベスターリレーションズ

スー・エニス (Sue Ennis)

sue@hut8.io

ハット8コーポレーション・メディアリレーションズ

エリン・ダーマー (Erin Dermer)

erin.dermer@hut8.io