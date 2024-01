Capital Privé AGF Inc. s’apprête à faire un investissement stratégique dans la société Kensington Capital Partners Limited

L’investissement élargit davantage la présence d’AGF sur les marchés privés, avec une société de capital-investissement reconnue ayant un actif géré de 2,6 milliards $, tout en accélérant la croissance et la portée du réseau de distribution de Kensington.



Capital Privé AGF Inc. – la plateforme d’activités de la Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») axée sur les marchés privés – a signé des ententes définitives afin d’acquérir une participation majoritaire dans Kensington Capital Partners Limited (« Kensington »), l’une des sociétés d’investissement alternatif de premier plan au Canada, dans l’optique des impératifs stratégiques d’AGF visant à accroître ses activités sur les marchés privés.

La société Kensington, qui a été fondée en 1996 et gère un actif de 2,6 milliards $, compte 27 années d’histoire marquées de bons rendements et de croissance. L’équipe formée de 40 membres possède des antécédents démontrés de réussite en matière de gestion de placements privés divers, de rachats d’entreprises du marché intermédiaire, de même que de stratégies de croissance et de capital-risque. Kensington a recours à une stratégie d’investissement hybride en ce qui concerne les fonds de fonds, les co-investissements et l’investissement direct, procurant aux investisseurs des participations bien diversifiées sur les marchés privés. La société possède également de l’expérience en innovation, puisqu’elle a mis au point et lancé le premier fonds ouvert de capital-investissement au Canada, il y a plus de dix ans, soit le Kensington Private Equity Fund.

Kensington maintiendra son indépendance sur le plan de l’exploitation et des investissements, dans le cadre de son association avec AGF et recevra un soutien stratégique important de celle-ci, dans le contexte de la relation d’affaires. L’investissement stratégique d’AGF vise à accélérer la croissance des activités de Kensington, tout en conservant les valeurs fondamentales et la culture d’entreprise qui a entraîné la réussite des programmes d’investissement de cette société. Les trois directeurs généraux de Kensington, Tom Kennedy, Richard Nathan et Eamonn McConnell, continueront de gérer l’entreprise dans leurs rôles respectifs, et travailleront étroitement avec Ash Lawrence, chef de Capital Privé AGF, de même qu’avec le conseil d’administration de Kensington.

« Nous sommes très heureux de former un partenariat avec Kensington, alors que nous développons davantage nos activités diversifiées sur les marchés privés, a affirmé Ash Lawrence, chef de Capital Privé AGF. Kensington est une entreprise de capital-investissement bien positionnée, qui bénéficie d’une marque solide et d’antécédents reconnus en matière de rendements. La société Kensington a établi des relations d’affaires qui sont tout à fait compatibles avec les réseaux cibles d’AGF, en plus d’avoir bâti une entreprise axée sur la croissance et reflétant les objectifs d’AGF qui consistent à accélérer la croissance de nos activités sur les marchés privés. »

Capital Privé AGF a pour vision stratégique de continuer à développer des activités commerciales de premier plan sur les marchés privés, en offrant un éventail diversifié de solutions innovatrices qui répondent aux besoins uniques des conseillers financiers et de leurs clients, des gestionnaires de grandes fortunes et des institutions. L’expansion des activités de ce volet sur les marchés privés permettra à AGF d’accroître davantage ses compétences en matière d’investissement de même que d’augmenter ses revenus tirés des frais liés au rendement et à la gestion, ce qui devrait contribuer à la croissance des résultats. L’apport de Kensington et de l’expertise de cette société dans le secteur du capital-investissement ajoutent à la stratégie existante de Capital Privé AGF dans le domaine du crédit privé, ainsi qu’aux compétences de celle-ci en matière d’investissement alternatif, et lui permet d’élargir ses secteurs de croissance. Après la clôture de la transaction, les actifs donnant droit à des commissions de Capital Privé AGF devraient s’accroître pour atteindre 4,6 milliards $.

« La stratégie de Capital Privé AGF est le catalyseur idéal pour favoriser la croissance future de Kensington, étant donné que nous cherchons à explorer de nouvelles stratégies, relations et régions, a déclaré Tom Kennedy, président et directeur général de Kensington. L’envergure, la portée et la réputation d’AGF, de même que le capital dont celle-ci dispose pour investir dans notre croissance nous procure la crédibilité et l’appui dont nous avons besoin, pour élargir nos investissements, et notamment lancer d’autres produits d’investissement innovateurs. »

Dans le cadre de son association avec AGF, Kensington pourra tirer parti de l’envergure et de l’échelle des activités commerciales d’AGF, qui gère un actif de 42,8 milliards $, ainsi que de la vaste portée du réseau de distribution d’AGF, de même que de l’accès à l’expertise de celle-ci, en ce qui concerne la mise au point de produits, et à son infrastructure d’exploitation. Comme la société Kensington cherche à étendre ses activités sur les marchés américains et dans le reste du monde, et que les relations et les réseaux de distribution établis d’AGF permettent d’atteindre ces régions, AGF est ainsi le partenaire idéal pour appuyer l’accélération des initiatives de croissance de Kensington.

La transaction devrait avoir un effet relutif sur le futur résultat ajusté par action, sa clôture étant prévue pour le deuxième trimestre de l’exercice financier 2024, sous réserve de l’obtention de certaines approbations réglementaires et du respect des conditions de clôture.

Selon les modalités des ententes définitives :

AGF fera un investissement stratégique de 45 millions $ et l’acquisition d’une participation financière de 51 % dans la société Kensington.

Les employés de Kensington conserveront des intérêts représentant 49 % de la société, cette participation étant largement détenue par les trois directeurs généraux de Kensington.

Si certains objectifs de croissance à court terme sont réalisés, Kensington recevra un versement supplémentaire tenant compte des bénéfices appropriés.

Sous la direction de ses directeurs généraux, Kensington maintiendra son indépendance en ce qui concerne la prise de décisions et continuera d’être exploitée en tant qu’entité distincte, sous la marque Kensington.

Ash Lawrence, chef de Capital Privé AGF, Judy Golding, présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale d’AGF et Ken Tsang, chef des finances d’AGF se joindront aux trois directeurs généraux de Kensington au conseil d’administration de Kensington, dont Ash Lawrence deviendra le président.



Stikeman Elliot LLP a agi à titre de conseiller juridique et la Financière Banque Nationale inc. a exercé les fonctions de conseiller financier auprès d’AGF. Goodmans LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Kensington.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de nos trois secteurs d’activités distincts : Placements AGF, Capital Privé AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant près de 43 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Capital Privé AGF

La plateforme d’activités d’AGF axée sur les marchés privés, Capital Privé AGF, allie des compétences en matière d’actifs alternatifs privés divers, à une participation en tant qu’investisseur principal dans des occasions sur mesure et distinctes, qui apportent une valeur ajoutée aux actionnaires et aux clients d’AGF.

Au sujet de Kensington Capital Partners Limited

Kensington Capital Partners Limited (« Kensington »), fondée en 1996, est un gestionnaire canadien d’actifs alternatifs qui possède des bureaux à Toronto, à Calgary et à Vancouver. Kensington a pour mission d’appuyer des équipes de gestion compétentes afin de les aider à établir de grandes entreprises à succès, tout en créant des solutions d’investissement performantes pour les investisseurs. Kensington gère un actif de 2,6 milliards $, par l’entremise de plusieurs fonds actifs investissant dans du capital-risque, des actions de croissance et des rachats du marché intermédiaire.

