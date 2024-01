GUERBET : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Villepinte (France), le 15 janvier 2024





Au titre du contrat de liquidité confié par la société GUERBET à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 219 titres GUERBET

268 064 €

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

A l’achat, 82 916 titres, pour un montant de 1 568 500 € (951 transactions).

A la vente, 88 067 titres, pour un montant de 1 669 852 € (1 048 transactions).

Il est rappelé que :

1. Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

18 907 titres GUERBET

152 439 €

2. Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

A l’achat, 78 130 titres, pour un montant de 1 401 214 € (680 transactions).

A la vente, 80 124 titres, pour un montant de 1 437 945 € (689 transactions).

3. Au 01/04/2022, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

600 000 €

A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 830 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons entre 8 et 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2022.

Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.



Contacts :

Guerbet

Jérôme Estampes, Directeur Administratif et Financier + 33.1.45.91.50.00 / jerome.estampes@guerbet.com

Claire Lauvernier, Directrice de la Communication +33.6.79.52.11.88 / claire.lauvernier@guerbet.com



