JCDecaux remporte le renouvellement de ses contrats publicitaires exclusifs avec MTR* et Airport Express à Hong Kong

Paris, le 15 janvier 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris: DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd'hui que JCDecaux Pearl & Dean, société sœur à 100% de JCDecaux (désignée par la suite « JCDecaux Transport ») a remporté le renouvellement de ses contrats publicitaires exclusifs avec MTR Corporation pour la gestion et l'exploitation publicitaire de huit lignes de MTR*, dont la ligne Airport Express, ainsi que les droits non exclusifs de vente et de promotion de la publicité sur mobile de MTR. Le renouvellement de ces contrats est effectif du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, MTR ayant la possibilité de les prolonger jusqu'à 10 ans au total.

JCDecaux Transport, numéro un de la communication extérieure à Hong Kong**, a été désignée « Société de communication extérieure numéro un de l’année » à Hong Kong pendant 11 années consécutives*** par Marketing Magazine et a remporté le « Market Leadership Award » du Hong Kong Institute of Marketing pendant 4 années consécutives. MTR* à Hong Kong est reconnu comme le leader mondial de la communication dans le métro tant en matière d’innovation, de technologie et d'approche basée sur les données, que de professionnalisme et de qualité de service. JCDecaux Transport détient le contrat de concession publicitaire de MTR* depuis plus de 40 ans. Les huit lignes exploitées, qui incluent les principales lignes de la ville et la ligne Airport Express, constituent la plus importante part de marché de la publicité dans les transports à Hong Kong. En remportant cet appel d'offres, JCDecaux Transport conforte non seulement son portefeuille à Hong Kong mais également sa position de leader sur le marché de la publicité dans les métros en Chine.

Au cours des dernières années, MTR Corporation et JCDecaux Transport ont déployé avec succès une stratégie de transformation numérique « 4D » (Digitalisation, Données, Distribution et Contenu Dynamique). Fort de cette réussite, JCDecaux Transport continuera à s'adapter aux changements et aux opportunités de l'écosystème publicitaire unique de MTR* pour offrir des services innovants en termes de communication extérieure, de communication extérieure digitale (DOOH), de communication omnicanale, d'engagement et de plateforme technologique. Ces initiatives, associées à nos propositions de nouveaux produits offrant des vitrines innovantes aux annonceurs, permettront de créer des campagnes visuelles impactantes. Au-delà de proposer des expériences de marque aux voyageurs de MTR tout au long de leur trajet, l'objectif sera de consolider la position de MTR* en tant que leader mondial de la publicité dans le métro.

JCDecaux Transport continuera de promouvoir et d'accélérer le déploiement de la stratégie 4D de MTR autour des ventes programmatiques en DOOH, de la data et des impressions sur mobile, et poursuivra le développement des ventes programmatiques dans l’écosystème digital global. Les annonceurs pourront désormais inclure le DOOH dans leurs campagnes omnicanales, en connectant en toute fluidité les différents points de contact pour leurs marques et en assurant l’intégration des données de l’Internet/mobile et du monde réel de MTR* au sein de cet écosystème publicitaire. Ceci permettra d’offrir une expérience de marque plus unifiée, de stimuler l’engagement et le comportement d’achat des consommateurs, tout en assurant aux annonceurs un accès encore plus automatisé, immédiat et flexible aux médias de MTR.

JCDecaux Transport continuera également de collaborer étroitement avec MTR en matière d'ESG, qui a fait l’objet d’une feuille de route stratégique à horizon 2030 chez JCDecaux. Le Groupe a pour objectifs de continuer à améliorer la santé et la sécurité dans l’exercice de ses opérations et de réduire son empreinte carbone, grâce à l’utilisation d’énergie renouvelable, à des produits publicitaires respectueux de l'environnement et à la recyclabilité de ses actifs.

La synergie entre la publicité de MTR* et JCDecaux Transport continuera de se développer grâce à l'intégration sans couture de la publicité numérique dans l'écosystème publicitaire de MTR*, à l'innovation ainsi qu'à la priorisation et la mise en œuvre d'initiatives ESG fortes.

Jeny Yeung, Directrice Générale – Hong Kong Transport Services, MTR Corporation, a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre avec JCDecaux Transport notre partenariat commercial, qui reflète notre confiance dans l’expertise et la compétence technique de l’entreprise, ainsi que dans sa capacité à stimuler l’innovation et la créativité dans le secteur de la publicité. Grâce à l’implication continue de JCDecaux Transport, nous nous réjouissons de notre prochaine coopération fructueuse et notre collaboration pour améliorer l’expérience des passagers et la pertinence de la publicité dans le MTR, tout en renforçant sa position de leader sur le marché. »

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « JCDecaux est honoré d’avoir été à nouveau choisi comme opérateur publicitaire exclusif du réseau urbain de MTR et de la ligne Airport Express. Ces contrats illustrent notre dévouement et notre engagement indéfectibles envers MTR Corporation, ainsi que notre excellente collaboration au fil des années pour fournir en permanence de nouveaux produits et services publicitaires à MTR. Nous nous réjouissons des futures opportunités qui s'offrent à nous à l’heure de la transformation de l'écosystème publicitaire de MTR*. Nous aurons à cœur d’engager plus fortement encore les annonceurs grâce aux nouvelles technologies et à l'innovation, en valorisant plus que jamais les atouts des dispositifs publicitaires de MTR et en renforçant l'expérience vécue par ses voyageurs tout en poursuivant nos initiatives en matière d’ESG. »

* Mass Transit Railway signifie les lignes du MTR, notamment Island Line, South Island Line, Tsuen Wan Line, Kwun Tong Line, Tung Chung Line, Tseung Kwan O Line, Disneyland Resort Line. La publicité de MTR désigne la publicité exclusivement exploitée par JCDecaux Transport, y compris les lignes MTR citées ci-dessus et la ligne Airport Express.

** JCDecaux Transport détient la plus importante part de marché de la communication extérieure à Hong Kong selon admanGo.

*** « Media of the Year Benchmarking Survey », une enquête annuelle menée par Marketing Magazine et votée par les décideurs publicitaires ainsi que par les plus grands professionnels d'agences publicitaires.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2022 : 3 317 millions d'euros (a) – Chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2023 : 2 440 millions d’euros (a)

– Chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2023 : 2 440 millions d’euros N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 040 132 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 573 villes de plus de 10 000 habitants

11 200 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,4/5), CDP (A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (604 536 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 205 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (333 620 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (101 976 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (654 957 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (170 973 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (129 305 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 198 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (19 371 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

