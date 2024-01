Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 4e Trimestre 2023

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

Communiqué, Paris le 15 janvier 2024

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 4e TRIMESTRE 2023

Variation du Chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 : +11,65 %

En K€ Cumul

au troisième trimestre Quatrième trimestre Cumul

Année 2023 Hôtel Regina Paris 14 591 4 938 19 528 Hôtel Majestic - Spa Paris 5 757 1 647 7 404 Hôtel Raphaël Paris 12 698 3 637 16 335 Total 2023 33 045 10 222 43 267 2022 Hôtel Regina Paris 11 878 4 973 16 852 Hôtel Majestic - Spa Paris 5 232 2 033 7 265 Hôtel Raphaël Paris 10 646 3 988 14 635 Total 2022 27 757 10 995 38 752 Variation en % 2023 vs 2022 19,05% -7,03% 11,65%

Le chiffre d’affaires des trois établissements s’élève à 43,3 millions d’euros au 31 décembre 2023, soit une augmentation de 11,65 % par rapport à l’année précédente.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 66,97% au 31 décembre 2023, il était de 73,26% au 31 décembre 2022. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 624,80 euros pour 506,42 euros l’an dernier à la même date. Le RevPar global (Revenu par chambre) s’établit à 418,46 euros hors taxes. Il était de 371,02 euros au 31 décembre 2022.

L’hôtel Regina atteint un chiffre d’affaires 19 528 K€ soit une augmentation de 15,88%, dont 2 320 K€ en restauration. Le taux d’occupation est de 71,10% au 31 décembre 2023, il était de 76,11% au 31 décembre 2022. Ce chiffre d’affaires s’explique par le positionnement du prix moyen à 672,31 € en 2023 contre 534,08 € en 2022 entraînant un RevPar de 478,01 € pour 406,48 € l’an dernier.

L’hôtel Majestic réalise un chiffre d’affaires de 7 404 K€ contre 7 265 K€ au 31 décembre 2022 soit une augmentation de 1,92%. Son taux d’occupation atteint 58,30% contre 68.31% au 31 décembre 2022 soit une diminution de 10 points de TO, mais son prix moyen atteint 569.69 euros pour 473,09 € en 2022. Le RevPar s’établit donc à 332,12 € au 31 décembre 2023 pour 323,17 € l’année dernière.

L’hôtel Raphael maintient une belle croissance en atteignant 16 335 K€ au 31 décembre 2023 dont 4 220 K€ en restauration, pour 14 635 K€ l’an dernier à la même date incluant 3 060 K€ de chiffre d’affaires restauration ; soit une augmentation globale de 11,62%. Son taux d’occupation est de 68,06 % au 31 décembre 2023, il était de 73,31% au 31 décembre 2022. Le prix moyen s’élève à 598,74 € pour 493,91 € en 2022 soit un RevPar de 407,53 € au 31 décembre 2023 pour 362,08 € l’an dernier à la même date.

Faits marquants du trimestre

L’activité du quatrième trimestre 2023 a été moins bonne que l’an dernier en termes de volume et donc d’occupation, mais avec un maintien des prix moyens très élevés.

Comme le confirme les professionnels du secteur, les années 2022 et 2023 sont marqués par un contexte macroéconomique et géopolitique incertain, avec l’entrée dans une phase d’inflation et de hausse des taux d’intérêt importantes pour les pays européens. Cette période s’est également caractérisée par le retour, voire le dépassement, des performances hôtelières de 2019, notamment avec un rattrapage des prix moyens.

Parallèlement au développement de notre activité, la guerre en Ukraine avec ses différents évènements perdure, ayant notamment pour conséquence une hausse des coûts des matières premières et de l’énergie sur 2023. Nous ne pouvons pas mesurer à ce stade les impacts des récents évènements dramatiques en Israël. Les voyages de notre clientèle et la fréquentation de nos hôtels risquent d’être impactés.

Depuis plusieurs années la société s’engage en faveur de l’écologie en menant des actions pour réduire son empreinte carbone et ses consommations de ressources. Cet engagement a été porté malgré lui par la hausse des coûts, l’encourageant notamment à réduire ses dépenses énergétiques, de blanchisserie, d’emballage.

Comme l’ensemble des établissements de son secteur d’activité, Les Hôtels Baverez rencontrent des difficultés de recrutement. Cela complique l’activité et a un impact sur les coûts puisqu’il nous faut palier par de l’intérim et des extras.

Perspectives

Notre activité en ce début d’année 2024 est sensiblement ralentie et se stabilise vers une activité d’hiver normale.

Ceci nous permet de mettre en œuvre des programmes d’entretien et de rénovation de nos établissements afin de pouvoir conserver la qualité attendue par nos clients. L’année 2024, année des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris serait à un niveau équivalent à l’année 2023 en termes de chiffre d’affaires.

La trésorerie de la société nous permettra de faire face à nos engagements pour l’année à venir.

