Sercel Annonce ses Nouvelles Solutions 528 et VE564 d’Optimisation des Grandes Etudes Sismiques Terrestres

Paris, France – le 16 janvier 2024

CGG annonce aujourd'hui que Sercel a lancé sa nouvelle génération de systèmes d'acquisition terrestre 528TM et de contrôle de vibrateurs VE564TM qui améliorent l'enregistrement, la fiabilité, la productivité et la fidélité des données afin de répondre aux nouveaux défis à relever en matière d’acquisition sismique.

S'appuyant sur la technologie éprouvée et largement adoptée du 508XT de Sercel, le 528 est le système câblé le plus avancé du marché en apportant de nouvelles améliorations : le poids le plus léger et la consommation d'énergie la plus faible, lui permettant ainsi d'être alimenté par l'énergie solaire. Son architecture évolutive lui confère également une flexibilité maximale pour s'adapter à des projets de différentes tailles (des grandes étendues jusqu’aux petites surfaces), avec la même efficacité.

La toute dernière technologie électronique vibro-sismique VE564 peut être intégrée dans la plate-forme 528 et facilement reconfigurée avec le système sans fil WiNGNT pour mener des opérations efficaces. Combinée au 528, la solution VE564 minimise les temps d'arrêt et accélère la productivité grâce à de puissants outils de prise de décision, tels que des tableaux de bord de productivité innovants, pour une gestion optimisée de la flotte de vibrateurs.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Nous sommes heureux de dévoiler nos solutions terrestres révolutionnaires 528 et VE564, conçues pour répondre aux défis opérationnels et géophysiques les plus complexes de nos clients. Les deux solutions intègrent des fonctionnalités innovantes qui permettent de générer des gains opérationnels inégalés : une augmentation de la productivité, une réduction des coûts et in fine le succès des projets sismiques terrestres. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

