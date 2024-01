WENDEL :  IHS Towers et Wendel concluent un accord pour présenter et soutenir des changements à la gouvernance d’entreprise d’IHS lors de la prochaine Assemblée générale d’IHS Towers

IHS Towers et Wendel concluent un accord pour présenter et soutenir des changements à la gouvernance d’entreprise d’IHS lors de la prochaine Assemblée générale d’IHS Towers

Wendel, actionnaire significatif d'IHS Holding Ltd (" IHS Towers ou la " Société ") depuis 2013, annonce avoir conclu avec IHS Towers un accord pour présenter et soutenir, lors de la prochaine Assemblée générale d’IHS Towers, des changements relatifs à la gouvernance d'entreprise. L’objectif de cet accord est de mieux aligner la gouvernance d'IHS Towers avec les meilleures pratiques des sociétés cotées aux États-Unis, de créer un meilleur alignement entre le Conseil d'administration de la société et les actionnaires, et d'améliorer la perception générale d'IHS par le marché, la société étant maintenant cotée en bourse depuis plus de deux ans.

Dans le cadre de cet accord, IHS Towers et Wendel ont accepté de présenter et de soutenir lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires d'IHS Towers (l’" AG 2024 ") les modifications suivantes des statuts de la Société :

Le Conseil d'administration d'IHS Towers serait déclassifié progressivement sur deux ans en 2024 et 2025 et, après l'AG 2025 d'IHS Towers, tous les administrateurs seraient élus sur une base annuelle.

Le seuil de détention du capital permettant aux actionnaires de nommer des administrateurs ou de proposer des résolutions à une Assemblée générale sera abaissé de 30 % actuellement à 10 % (sur une base individuelle après l'Assemblée générale d'IHS Towers en 2024 et sur une base agrégée après l'Assemblée générale de 2025).

Un nouveau droit sera introduit pour les actionnaires détenant au moins 25 % des actions de requérir la convocation d'une Assemblée générale, après l'AG 2025 d'IHS Towers.

Le seuil de révocation d'un administrateur par le vote des actionnaires sera abaissé de la majorité actuelle des 2/3 à une majorité de 50 %.

Compte tenu de la relation commerciale entre IHS Towers et certains de ses actionnaires, des considérations appropriées, y compris certaines limitations à la capacité à exercer ces droits supplémentaires, ont été incluses dans la proposition.

Les détails des amendements proposés ci-dessus seront rendus publics avant la prochaine Assemblée générale. Wendel espère que les actionnaires examineront ces propositions de manière responsable et apporteront leur soutien car elles permettront de renforcer significativement le cadre de gouvernance ainsi que les droits de tous les actionnaires.

Le règlement de ce différend sur sa gouvernance d'entreprise permettra à IHS Towers de se concentrer pleinement sur l'exécution de sa stratégie et de favoriser la restauration de la valeur pour tous les actionnaires.

Agenda

Mercredi 28 février 2024

Résultats annuels 2023 — Publication de l’ANR au 31 décembre 2023, et résultats annuels (après bourse)

Jeudi 25 avril 2024

Chiffre d’affaires T1 2024 — Publication de l’ANR au 31 mars 2024 (après bourse)

Jeudi 16 mai 2024

Assemblée générale

Mercredi 31 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 — Publication de l’ANR au 30 juin 2024, et résultats semestriels (après bourse)

Jeudi 24 octobre, 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2024 (après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

