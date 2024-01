Kapitalforeningen BLS Invest - Foreløbige udlodninger for 2023

Nasdaq Copenhagen A/S

Postboks 1040

1007 København K 16. januar 2024

Kapitalforeningen BLS Invest – estimerede udlodninger for 2023

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2023 har Kapitalforeningen BLS Invest nu opgjort følgende foreløbige udlodninger for 2023 for foreningens afdelinger:

Afdeling ISIN Valuta Udbytte pr. andel Danske Aktier KL DK0060188902 DKK 81,00 Globale Aktier KL DK0060189041 DKK 250,00

Det kan oplyses, at sidste dag for handel med beviser inkl. ret til udbytte er den 22. januar 2024, første dag for handel ekskl. ret til udbytte er den 23. januar 2024.

Udlodningerne forventes udbetalt til investorerne med valør den 25. januar 2024.

Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 23. april 2024 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelsesformand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.

Med venlig hilsen

Kapitalforeningen BLS Invest

Chris Bigler



Formand for bestyrelsen