DIAGNOS annonce un nouveau chef de l’exploitation

BROSSARD, Québec, 16 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un pionnier dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à l’intelligence artificielle (IA), est heureuse d'annoncer la nomination de M. Yves-Stéphane Couture au poste de chef de l'exploitation. Dans le cadre de ses fonctions, M. Couture sera responsable du développement continu de notre produit phare CARA ainsi que de sa commercialisation à l'échelle mondiale.



M. Couture s'est joint à DIAGNOS en 2017. Depuis, il a joué un rôle clé dans le développement de solutions basées sur l'IA utilisées par les optométristes et les ophtalmologistes afin de détecter et de classifier plusieurs maladies grâce à l'analyse d'images du fond d'œil ainsi que de scans de la rétine. Yves-Stéphane croit fermement que les outils basés sur l’IA sont essentiels afin de résoudre certains défis importants auxquels sont confrontés les fournisseurs de soins de santé dans la prestation de soins aux patients. « Par ses actions, Yves-Stéphane a démontré un dévouement total au succès de la Société et, au nom de nos employés et administrateurs, je lui souhaite le meilleur dans ses efforts continus afin de faire croître nos revenus », a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS. M. Couture assume ses nouvelles fonctions depuis le 15 janvier 2024.

Avant de se joindre à DIAGNOS, M. Couture a dirigé des équipes de ventes et de mise en œuvre au sein de grandes entreprises de TI et de télécommunications, comme Alcatel-Lucent et Téléglobe, où il était responsable de la commercialisation et de la mise en œuvre de solutions d'infrastructure complexes pour les fournisseurs de soins de santé et hôpitaux. M. Couture est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke où il a aussi obtenu une maîtrise en marketing.

Le conseil d’administration de la Société a approuvé l’octroi de 100 000 options d'achat d'actions à M. Couture. L’octroi est daté du 15 janvier 2024. Les options d'achat d'actions sont acquises à raison de 50% par année débutant au premier anniversaire de l’octroi. Le prix d'exercice des options d'achat d'actions a été établi à 0,41 $ par action ordinaire. La date limite selon laquelle les options d'achat d'actions peuvent être exercées a été établie au 15 janvier 2029.

Toutes les sommes d'argent citées dans ce communiqué de presse sont établies en monnaie légale du Canada.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients.

