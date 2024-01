Célébrez la journée nationale du maïs soufflé dans un éclat de saveurs et de plaisirs

TORONTO, 16 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 19 janvier, à l’occasion de la Journée nationale du maïs soufflé, les marques emblématiques de Marques Conagra Canada, Inc., soit Orville RedenbacherMC et Angie'sMC BOOMCHICKAPOPMC, proposent aux Canadiens d’échapper à la grisaille de l’hiver en s’amusant avec du maïs soufflé.



Par ces journées froides et sombres de janvier où les Canadiens ont le plus besoin d’un éclat de plaisir, la journée nationale du maïs soufflé arrive à point nommé. D’ailleurs cette année, Orville RedenbacherMC et Angie'sMC BOOMCHICKAPOPMC ont choisi le thème « Garnissez votre maïs soufflé » pour la célébrer. Les Canadiens sont donc invités à s’amuser encore plus avec leur collation préférée en expérimentant des garnitures ou des combinaisons de saveurs délicieuses, tendance et créatives.

Un jus de marinade savamment acidulé, un assaisonnement au tamarin, du sirop d’érable, des bonbons décoratifs et une sauce soya aromatisée ne sont que quelques exemples de garnitures créatives que les amateurs de maïs soufflé peuvent essayer en cette journée. C’est le moment de s’amuser et de transformer son maïs soufflé préféré en un vrai petit plaisir gourmand avec des ingrédients qui sont à portée de main comme le miel chaud et les brisures de chocolat, ou avec des saveurs internationales comme les épices à taco, le cari, le furikake ou le paprika fumé.

Rien de mieux que le maïs soufflé des marques populaires Orville RedenbacherMC et Angie'sMC BOOMCHICKAPOPMC pour explorer un nouveau monde de saveurs. Alors, n’hésitez pas et célébrez la journée de janvier la plus méconnue avec un délicieux maïs soufflé, personnalisé à votre goût!

« Les Canadiens d’un océan à l’autre sont encouragés à laisser libre cours à leur créativité en explorant un vaste choix d’assaisonnements ou de garnitures faciles à trouver dans leur garde-manger ou à l’épicerie, explique John Black, directeur principal de marque chez Conagra Brands Canada. La journée nationale du maïs soufflé transforme votre collation préférée en une expérience unique en y ajoutant simplement votre propre combinaison de saveurs. »

La célébration de cette année met l’accent sur la personnalisation, dans l’idée de passer une journée pleine d’aventures gustatives aux saveurs tendance et individuelles. Les Canadiens sont invités à se joindre à Orville RedenbacherMC et Angie'sMC BOOMCHICKAPOPMC pour faire de cette journée nationale du maïs soufflé une célébration éclatante en partageant leurs délicieux chefs-d’œuvre ou leurs créations uniques sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #DéfiJournéeNationaleDuMaïsSoufflé (#NationalPopcornDayChallenge).

À propos de Conagra Brands Canada

Conagra Brands, Inc. (NYSE: CAG), dont le siège social se trouve à Chicago et les bureaux canadiens à Mississauga, est l’une des plus importantes sociétés productrices de produits alimentaires de marque en Amérique du Nord. Guidée par un esprit entrepreneurial, Conagra Brands combine un riche héritage de production d’excellents produits alimentaires avec un accent particulier sur l’innovation. Le portefeuille de l’entreprise évolue de manière à satisfaire les préférences alimentaires changeantes des consommateurs. Les marques emblématiques de Conagra, comme Orville Redenbacher’sMC, Marie Callender’sMC, Hunt’sMC, Healthy ChoiceMC, Slim JimMC, POGOMC et VHMC, ainsi que les marques émergentes comme Angie’sMC BOOMCHICKAPOPMC, Earth BalanceMC et GardeinMC offrent des produits pour toute occasion. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.conagrabrands.ca.

