Communiqué de presse

Vallourec va accompagner le projet multi-énergies

de TotalEnergies en Irak

Meudon, le 16 janvier 2024 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium, a signé un contrat avec TotalEnergies pour la fourniture des tubes de casing et de tubing ainsi que les accessoires associés pour la première phase du projet Gas Growth Integrated Project (GGIP) en Irak.

Le GGIP comprend la récupération de gaz actuellement torché dans la région de Bassora afin d’alimenter des centrales électriques, la construction d’une unité de traitement d’eau de mer et la construction d’une centrale solaire d’une capacité de 1GW. Cette approche multi-énergies permettra de développer de façon durable les ressources naturelles du pays.

Fournisseur de TotalEnergies depuis de nombreuses années, Vallourec a su s’appuyer sur sa longue expérience en Irak pour présenter à son partenaire historique une offre premium compétitive couvrant tous ses besoins OCTG.

Pour les trente premiers puits du projet, Vallourec fournira depuis ses usines brésiliennes et européennes au total 15 000 tonnes de divers tubes et connexions VAM® reposant sur les grades d’acier les plus haut de gamme. Les livraisons démarreront courant 2024.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général du Groupe, a commenté : « Nous sommes très heureux d’avoir été choisis par TotalEnergies pour la première étape de ce projet emblématique en Irak. Au-delà du forage, nos équipes sont pleinement engagées auprès de notre partenaire historique pour accompagner toutes les phases à venir de ce projet multi-énergies. »

À propos de Vallourec

Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications industrielles parmi les plus exigeantes. Son offre s'étend des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes, aux équipements mécaniques de haute performance, en passant par des solutions pour les marchés de l'hydrogène, du CCUS (Captation, Utilisation et Stockage du Carbone), de la géothermie et du solaire.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

