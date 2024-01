Fingerprint Cards AB (publ) avser emittera nya aktier som betalning i samband med den andra amorteringen och räntebetalningen under dess utestående konvertibler

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRIRTORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 19 september 2023 offentliggjorde Fingerprint Cards AB (publ) (“Fingerprints” eller “Bolaget”) att de beslutat om en emission av konvertibler med ett nominellt belopp om 160 MSEK (”Konvertiblerna”) till en entitet som förvaltas av Heights Capital Management, Inc. (”HCM”). I enlighet med villkoren för Konvertiblerna (”Villkoren”) ska Konvertiblerna amorteras i lika stora delbetalningar (”Avbetalningarna”) att betalas varannan månad tillsammans med upplupen ränta (vardera, en ”Avbetalningsdag”). De återstående schemalagda amorterings- och avbetalningsdagarna under Konvertiblerna anges nedan.

Den andra Avbetalningsdagen är den 19 januari 2024 och amorterings- och räntebeloppet är 7 366 814 SEK (”Amorterings- och räntebeloppet”). Som tidigare offentliggjorts kan Bolaget i enlighet med Villkoren betala Avbetalningarna kontant eller i B-aktier.

Bolaget kommer nu att betala Amorterings- och räntebeloppet i nya B-aktier (”Aktiebetalningen”). Priset för de nya aktierna (”Avbetalningspriset”) tillsammans med antalet aktier i Aktiebetalningen kommer att beräknas i enlighet med Villkoren och kommer att offentliggöras av Bolaget i ett separat pressmeddelande omedelbart efter det att Beräkningsagenten tillhandahållit Bolaget informationen i enlighet med Villkoren. Pressmeddelandet förväntas publiceras den 22 januari 2024. Bolaget uppskattar att, under förutsättning att Avbetalningspriset är 1,1358 SEK (90 procent av B-aktiens stängningskurs per igår), utspädningseffekten av nyemissionen inte kommer att överstiga 1,1 procent.

Betalningsplanen för framtida Avbetalningar och räntebetalningar på Konvertiblerna återfinns nedan och Bolaget kan vid varje framtida amortering- och räntebetalningsdag välja att betala relevant Avbetalning och/eller räntebetalning genom betalning i aktier. Priset per aktie, antalet aktier och utspädningseffekten kommer i sådana fall att offentliggöras genom separata pressmeddelanden.

Schemalagda amortering- och räntebetalningsdagar enligt Villkoren 2024 2025 2026 2027 19 mars 2024 19 januari 2025 19 januari 2026 19 januari 2027 19 maj 2024 19 mars 2025 19 mars 2026 19 juli 2024 19 maj 2025 19 maj 2026 19 september 2024 19 juli 2025 19 juli 2026 19 november 2024 19 september 2025 19 september 2026 19 november 2025 19 november 2026



Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2024 kl. 19:00 CET.

