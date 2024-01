Les Vêtements de Sport Gildan fait une mise à jour concernant l’ancien chef de la direction

MONTRÉAL, 16 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou la « Société ») donne aujourd’hui de plus amples renseignements sur le comportement de Glenn Chamandy autour du moment de son congédiement à titre de chef de la direction le 10 décembre 2023. Ces renseignements jettent un éclairage nouveau sur au moins une relation non divulguée entre M. Chamandy et un actionnaire qui demande maintenant sa réintégration, et la Société examine de près d’autres relations.



Le conseil a déjà indiqué avoir graduellement perdu confiance en M. Chamandy. Les nouveaux renseignements présentés ci-après, obtenus en grande partie en accédant aux dossiers et à l’information électronique de M. Chamandy après son départ, viennent confirmer les dires du conseil. Les agissements de M. Chamandy et son manque de transparence envers le conseil démontrent une fois de plus qu’il était nécessaire de renouveler le leadership de Gildan.

Dans sa lettre datée du 8 janvier 2024, le conseil a expliqué comment M. Chamandy, qui a été chef de la direction pendant 20 ans, était devenu de plus en plus désengagé comme chef de la direction, son attention se portant de plus en plus sur ses activités personnelles extérieures, dont l’aménagement d’un luxueux centre de villégiature de golf à la Barbade.

Gildan dispose de nouveaux renseignements qu’elle souhaite partager avec ses actionnaires.

Gildan a maintenant appris que, en plus de se présenter rarement au bureau, de tenir peu de réunions avec les membres de la haute direction et de n’avoir jamais daigné visiter la plus récente usine de fabrication de Gildan, M. Chamandy n’envoyait en moyenne que quelques courriels professionnels par jour et que peu de réunions de travail étaient inscrites à son agenda.

M. Chamandy a omis de dévoiler qu’il avait investi dans des fonds gérés par un actionnaire de Gildan, qui soutient maintenant sa réintégration comme chef de la direction. Qui plus est, un membre de la haute direction de cet actionnaire a acheté une propriété de plusieurs millions de dollars à Apes Hills, le centre de villégiature de golf privé dont M. Chamandy est propriétaire à la Barbade.

M. Chamandy semble aussi entretenir une relation étroite avec Browning West, le fonds de couverture activiste qui mène actuellement la campagne agressive et trompeuse visant à réintégrer M. Chamandy comme chef de la direction. Il a été un des conférenciers invités à la journée des investisseurs du fonds de couverture tenue en février 2023 et bien que Browning West soit un investisseur de Gildan depuis plusieurs années, M. Chamandy semble avoir traité Browning West différemment des autres actionnaires de Gildan.



Par exemple, le 8 novembre 2023, une semaine seulement après que M. Chamandy propose son plan d’acquisition à haut risque au conseil et presse ce dernier de le garder en poste comme chef de la direction, M. Chamandy a accueilli Usman Nabi et Peter Lee, cofondateurs de Browning West, de même qu’un certain nombre d’investisseurs de Browning West, à l’occasion d’une visite exclusive des installations de fabrication de Gildan au Honduras.



La Société ne dispose pas d’information récente indiquant que tout autre actionnaire de Gildan et ses investisseurs auraient été reçus par le chef de la direction pour une visite exclusive d’installations de Gildan. Et comme le conseil le soulignait dans sa lettre du 8 janvier 2024, il semblerait que Browning West ait reçu un avis largement différent de la valeur future potentielle du cours de l’action de Gildan que celle que M. Chamandy avait présentée au conseil.

Le samedi 25 novembre 2023, M. Chamandy a envoyé une lettre au conseil lançant un ultimatum visant à faire approuver sa stratégie risquée d’acquisition de plusieurs milliards de dollars et son plan de relève. Le lendemain, soit le dimanche 26 novembre, avant même que le conseil ne réponde, M. Chamandy avait déjà entrepris de quitter son bureau.



Enfin, dans le cadre de sa campagne de désinformation en cours, Browning West a prétendu que Gildan se proposait de tenir son assemblée générale annuelle des actionnaires aussi tardivement qu’à l’automne 2024. C’est faux. La Société répondra à la demande de convocation d’assemblée en temps voulu.

La Société continuera de tenir les actionnaires de Gildan informés des faits nouveaux importants dans ce dossier.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois et règlements canadiens sur les valeurs mobilières et sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, de l’information relative à nos objectifs et à nos stratégies. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l’utilisation de termes conditionnels ou prospectifs tels que « peut », « sera », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « projette », « suppose », « anticipe », « planifie », « prévoit », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ces termes ou des variantes de ceux-ci ou une terminologie similaire. Nous vous invitons à consulter les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les risques décrits dans les sections « Gestion des risques financiers », « Estimations et jugements comptables critiques » et « Risques et incertitudes » de notre plus récent rapport de gestion pour une analyse des divers facteurs susceptibles d’influer sur ces énoncés prospectifs. Les facteurs et hypothèses importants qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection sont également énoncés dans ce document.

Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains et les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés prospectifs peuvent différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement d’une conclusion ou d’une projection dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques et financières générales à l’échelle mondiale ou dans un ou plusieurs des marchés que nous desservons et notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies et plans de croissance. Ces facteurs peuvent faire en sorte que le rendement réel de la Société au cours des périodes futures diffère considérablement de toute estimation ou projection du rendement futur exprimé ou sous-entendu dans les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse.

Rien ne garantit que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs s’avéreront exactes. L’objectif des énoncés prospectifs est de fournir au lecteur une description des attentes de la direction à l’égard de la performance financière future de la Société et ces énoncés peuvent ne pas convenir à d’autres fins. De plus, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date des présentes, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs inclus, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation ou la réglementation applicable l’exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés par la présente mise en garde.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® ainsi que la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes lui conférant des droits de distribution exclusive aux États-Unis et au Canada.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.