Vaultinum présentera sa solution de Tech Due Diligence à l'IPEM

PARIS, 17 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaultinum, un fournisseur européen de Tech Due Diligence annonce sa participation à IPEM. Cet événement incontournable pour les Private Equity aura lieu à Cannes, du 23 au 25 janvier.



Forte du succès de ses précédentes participations, Vaultinum mettra à nouveau en avant ses solutions avancées de Tech Due Diligence et montrera comment elle peut aider les entreprises à gérer les risques, à protéger leurs investissements et à favoriser une croissance durable, en combinant scan de code, analyse approfondie de la data et expertise humaine.

La solution Tech Due Diligence de Vaultinum analyse les risques liés à la PI, à la scalabilité et à la cybersécurité et fournit un rapport opérationnel qui explique les problèmes et évalue la dette technique et le timing. La solution Tech Due Diligence de Vaultinum aide les investisseurs à comprendre leurs risques technologiques et à maximiser la valeur de leurs investissements.

Philippe Thomas, PDG de Vaultinum, fait part de son enthousiasme. "Nous sommes ravis de présenter notre approche innovante de la Tech Due Diligence et de montrer aux investisseurs comment nous pouvons les aider à prendre la bonne décision d'investissement. L'IPEM sera également une bonne occasion de parler des tendances technologiques, en mettant l'accent sur l'IA et le développement durable."

Visitez Vaultinum au stand 03 et rencontrez Philippe Thomas, Virginie Stasiaczyk, Josh Nunn et Enrique O'Connor.

À propos de Vaultinum

Vaultinum est un tiers de confiance spécialisé dans la protection et l'audit des actifs numériques. Depuis 1976, Vaultinum permet aux entreprises et investisseurs du numérique de sécuriser leurs innovations en leur fournissant des solutions pour protéger leur PI et gérer leur risqué technologique.

