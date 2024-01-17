飞向未来! 探索《方舟：生存飞升》中的动态升级

加利福尼亚州卡尔弗城, Jan. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc.（纳斯达克股票代码：SNAL）（以下简称 “蜗牛”或“公司”）是一家全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商。蜗牛很高兴与玩家们分享《方舟：生存飞升》（后简称“《生存飞升》”）的最新突破性更新和扩展。这些进展将为《方舟》的爱好者们提供更棒的游戏体验，并展示蜗牛持续为《方舟》系列创造价值的进展。



在创意性和玩家参与度方面，《方舟：生存飞升》的改装模组项目自推出以来就广受好评。目前，该项目拥有超过 1200 个活跃的改装模组项目以及高达 7900 万次的改装模组下载量。 这个由 550 多名创意制作人领导的活跃社区，持续驱动项目的蓬勃发展。平均每日模组下载量高达 100 万次。《生存飞升》的改装模组项目凸显了《方舟》玩家们巨大的创造力和奉献精神，并体现了蜗牛持续遵守为玩家提供动态发展的游戏环境的承诺。

在《方舟：生存飞升》 粉丝群对新内容的关注中，蜗牛宣布即将发布备受瞩目的免费DLC 扩展包《地心（The Center）》。该扩展包将引入一张身临其境的地图，其中包含岛屿上的各种生态，并添加了令人兴奋的新内容——熔岩生态。《地心》将囊括熔岩洞穴、巨型瀑布以及海洋系统、冰封洞穴、远古遗迹、洞穴系统和浮岛等多样场景，为《方舟》的玩家们提供一个视觉惊艳并且环境多样化的游乐场。《地心》的发布还将提前发布“巨盗龙”。该生物是玩家社群投票选出的一种新生物。新内容的加入也进一步体现了蜗牛欢迎玩家社群参与与塑造《方舟》宇宙的承诺。

蜗牛近期还推出了“适者生存”（SOTF），这是《生存飞升》中的一种“大逃杀”游戏模式。 新版《适者生存》经过重新设计并增强了游戏机制，最多可容纳 60 名幸存者。玩家们为了生存进行一场快节奏、充满动作的厮杀。他们需要应对充满挑战的环境，带领着恐龙大军前往史诗般的最终对决，收获刺激和激烈的游戏体验。

“当我们推出这些更新和扩展时，它们不仅增强了我们忠实玩家的游戏体验，而且还对《方舟》系列进行战略定位，以实现预期中的持续增长和成功。” Jim Tsai，蜗牛首席执行官。

关于蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“预期”、“相信”、“可以”、“预期”、“应该”、“计划”、“ 打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜力”，或这些术语或其他类似表达的否定形式。 前瞻性陈述出现在本新闻稿中的许多地方，包括但不限于有关 Snail 的意图、信念或当前期望的陈述。 这些前瞻性陈述包括有关 Snail 业务未来可能或假设结果、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标的信息。 Snail 就以下事项发表的声明本质上具有前瞻性： 增长前景和战略； 推出新游戏以及商业上成功的游戏的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：动画系列》和《方舟 2》； 对未来增长重要驱动力的预期； 其保留和增加玩家基础、开发新视频游戏和增强现有游戏的能力； 来自多个行业的公司的竞争，包括其他游戏开发商和发行商以及大型和小型、公共和私营互联网公司； 与 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的关系； 对未来增长和业绩的预期； 以及上述任何内容所依据的假设。

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