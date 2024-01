WSP figure sur la liste des 100 entreprises les plus responsables dans le monde de Corporate Knights

MONTRÉAL, 17 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer son inclusion dans le prestigieux classement de Corporate Knights des 100 sociétés les plus responsables dans le monde de 2024. Dans le classement, WSP arrive en 12e place.



Cette reconnaissance par Corporate Knights témoigne de l’engagement de WSP en faveur de pratiques axées sur le développement durable. Elle met en lumière ses résultats en termes de durabilité opérationnelle et d’entreprise, de revenus et d’investissements durables, sans oublier la diversité des genres au sein de la direction.

« Nous sommes honorés de figurer parmi les 100 entreprises les plus responsables au monde dans le classement de Corporate Knights », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Cette reconnaissance souligne notre engagement indéfectible à favoriser un changement durable à l’échelle mondiale. En tirant parti de notre expertise, nous sommes en mesure de relever les défis d’aujourd’hui et de demain ».

Le classement Global 100 Most Sustainable Corporations in the World résulte d’une évaluation rigoureuse de 6 733 entreprises internationales dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 milliard de dollars américains. Un total de 25 indicateurs clés de performance dans quatre domaines (économie, environnement, impacts sociaux et gouvernance) sont ainsi analysés et pondérés pour refléter le profil d’impact de chaque industrie.

Pour plus d’informations sur l’engagement de WSP en faveur d’un avenir durable, veuillez consulter le rapport ESG mondial 2022 de la Société.

Enfin, pour plus d’informations sur les 100 entreprises les plus responsables au monde selon le classement de 2024 de Corporate Knights, y compris la méthodologie utilisée, nous vous invitons à cliquer ici.

À PROPOS DE CORPORATE KNIGHTS

Corporate Knights Inc. est une société indépendante certifiée B Corp, axée sur les médias et la recherche. Sa filiale média publie le magazine de l’économie durable Corporate Knights, plusieurs fois récompensé et distribué avec The Globe and Mail, The Washington Post et The Wall Street Journal. Sa filiale de recherche produit des classements sur le thème de la durabilité, des rapports de recherche, ainsi que des classements des produits financiers basés sur la performance en matière de durabilité des entreprises. Plus d’informations sur corporateknights.com.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et de l’exploitation minière. Nos quelque 67 000 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2022, WSP a déclaré des revenus de 11,9 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

