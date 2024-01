Lynx Air atterrit en Saskatchewan avec l’ajout de Regina à son réseau en expansion

REGINA, Saskatchewan, 17 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) a annoncé aujourd’hui l’ajout de Regina à son réseau à compter du 20 juin 2024, marquant ainsi la première expansion de Lynx sur le marché de la Saskatchewan et portant à vingt-trois le nombre total de destinations nord-américaines desservies par Lynx.



La plus récente compagnie aérienne très abordable du Canada assurera des services entre l’aéroport international de Regina (YQR) et l’aéroport international de Vancouver (YVR) et l’aéroport international Pearson de Toronto (YYZ). Il y aura six vols hebdomadaires sur chaque itinéraire à destination et en provenance de Regina vers Vancouver et Toronto. Les vols auront lieu les mardis, jeudis et dimanches, offrant aux passagers constance et commodité pour leur expérience de voyage.

Les billets sont déjà en vente et sont offerts à partir de seulement 79 $* l’aller simple, taxes et frais inclus. Lynx lance un solde de places d’une durée limitée avec jusqu’à 35 % de rabais sur les tarifs de base sur l’ensemble du réseau. Le solde se déroulera jusqu’à 23 h 59 (HNC) le 18 janvier 2024 et est accessible avec le code promotionnel : REGINA. Pour connaître tous les détails et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com.

« Nous sommes ravis d’ajouter Regina au réseau de Lynx Air à l’approche de l’été. La province de la Saskatchewan a connu d’importantes réductions de capacité ces derniers temps et les prix sont trop élevés. Nous visons à changer cela », a déclaré Vijay Bathija, chef des affaires commerciales de Lynx. « Nous sommes heureux d’offrir une option très abordable pour relier Regina et la Saskatchewan à la Colombie-Britannique et à l’Ontario. Que vous voyagiez pour explorer cette porte d’entrée vers les Prairies ou pour rendre visite à vos proches dans la région, Lynx garantit une excellente expérience de vol à un prix très abordable. »

« Nous avons entendu de la part de la communauté de tout le sud de la Saskatchewan qu’elle voulait un transporteur à très bas prix ici à YQR », a déclaré Justin Reves, directeur du développement des revenus, des relations publiques et de l’expérience client pour l’Administration de l’aéroport de Regina. « Nous sommes ravis que l’équipe incroyable de Lynx réponde à l’appel. Nous savons que Lynx offrira un service fiable et très abordable entre YQR et deux de nos destinations les plus fréquentées, Toronto et Vancouver. »

« Je suis très heureuse que les résidents et les visiteurs aient une option de vol ultra abordable pour se rendre à la ville de Regina et en revenir », a déclaré la mairesse Sandra Masters. « La présence d’un tout nouveau transporteur aérien ne fait que renforcer notre économie touristique et offre aux résidents plus d’options pour explorer notre incroyable pays ».

« C’est une excellente nouvelle pour le tourisme de notre ville », a déclaré Jennifer Johnson, directrice adjointe des communications, Service Regina et tourisme. « Offrir une option à faible coût pour stimuler davantage les voyages, faire croître l’économie du tourisme et soutenir le secteur touristique à Regina enrichira la vie de nos résidents et de nos visiteurs. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à l’administration aéroportuaire de Regina (RAA) pour accueillir Lynx Air à Regina », a déclaré Tracy Fahlman, présidente et directrice générale de la Regina Hotel Association. « L’ajout de ce service aux offres de vols actuelles amplifie non seulement l’accessibilité et l’abordabilité pour les voyageurs d’affaires et d’agrément, mais contribue également à rehausser la réputation de notre ville en tant que destination d’accueil d’événements de premier plan. »

« Pour un aéroport majeur et un point d’entrée au Canada, il est important d’avoir un haut degré de connectivité à travers le pays pour les Canadiens et les voyageurs internationaux qui cherchent à découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles expériences », a déclaré Kurush Minocher, directeur général, Expérience client et relations avec les compagnies aériennes, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « L’année dernière, environ 20 000 passagers ont fait la liaison entre Toronto et Regina. L’ajout du service de Lynx offrira aux passagers une nouvelle option à faible coût et sans escale pour se rendre dans la capitale de la Saskatchewan. »

Calendrier des vols de Lynx à Regina

Date d’entrée en vigueur Fréquence Aéroport de départ Aéroport d’arrivée 20 JUIN 2024 Mardi/jeudi/dimanche Aéroport international de Regina (YQR) Aéroport international de Vancouver (YVR) 20 JUIN 2024 Mardi/jeudi/dimanche Aéroport international de Vancouver (YVR) Aéroport international de Regina (YQR) 20 JUIN 2024 Mardi/jeudi/dimanche Aéroport international de Regina (YQR) Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) 20 JUIN 2024 Mardi/jeudi/dimanche Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) Aéroport international de Regina (YQR)



Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Web pour connaître tous les détails du programme.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Il y a des restrictions.

Contact auprès des médias :

Paula Worthington

Worthington PR

paula@worthingtonpr.com

403-585-2429

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d’Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuve, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l’empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l’un des transporteurs aériens les plus écoresponsables au Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l’expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.