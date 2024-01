CNH: investering van € 150 miljoen in Harvesting Center of Excellence

Met zijn investeringsplan van vijf jaar breidt het bedrijf zijn R&D- en productiecapaciteiten uit in het New Holland Harvesting Center of Excellence in Zedelgem, België.

Zedelgem, 17 januari, 2024

CNH kondigt de laatste fase aan van zijn vijfjarige investeringsplan ten behoeve van zijn R&D- en productiefaciliteit in Zedelgem, België. Het bedrag van €150 miljoen is bestemd voor de verdere ontwikkeling en productie van de nieuwe CR11, het topmodel van de volgende maaidorsergeneratie van ons New Holland-merk. Deze volgende fase dient voor de verwezenlijking van een volledig nieuw ontworpen assemblagelijn en logistieke ruimte.

CNH is de wereldleider op het gebied van maaidorsers. De nieuwe CR11 werd eind 2023 bekroond met de enige gouden innovatiemedaille op de grootste mondiale vakbeurs van de landbouwsector, Agritechnica.



De voorziene strategische verbeteringen omvatten aanpassingen aan de assemblagelijn voor meer flexibiliteit en snelheid, de renovatie en uitbreiding van het logistieke gebied en de introductie van het volledig nieuwe CR11-product gamma, met de toevoeging van 7.000 nieuwe onderdelen aan het logistieke productiegebied.

Voor meer productieflexibiliteit zullen de productielijnen voor de New Holland CX-, CR- en gloednieuwe CR11-maaidorsers samengevoegd worden. Een nieuwe U-vormige opstelling zal vier teststations binnen de productielijn integreren om het proces te stroomlijnen. Dankzij de invoering van een draadloos automatisch voertuiggeleidingssysteem kunnen daarnaast tegelijkertijd verschillende modellen op dezelfde lijn geassembleerd worden.

Deze verbeteringen zullen de flexibiliteit van onze activiteiten en het hightech productieniveau verder verhogen en de capaciteit van CNH ondersteunen om zich aan te passen aan dynamische markttrends en -vragen.

"Ons Zedelgem Center of Excellence is al bijna 120 jaar beroemd om zijn productie van toonaangevende machines op het gebied van innovatie. De sterk gespecialiseerde oogstmaterieelsector is van strategisch belang voor CNH en ons merk New Holland neemt in dit segment een leidende positie in”, aldus Tom Verbaeten, Chief Supply Chain Officer bij CNH. “Als voormalig plant manager van de fabriek in Zedelgem ben ik blij om te zien dat de locatie blijft innoveren om producten van hoge kwaliteit te leveren die enorme waarde voor onze klanten genereren."

Naast de investering van CNH heeft het bedrijf steun gekregen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) van de Vlaamse overheid, dat sterk pleit voor innovatieprojecten in de Vlaamse regio.

"De CR11-maaidorser is het hoogtepunt van jarenlange optimalisatie van componenten en processen. Samen met diverse onderzoekspartners uit het Vlaamse innovatie-ecosysteem zocht het R&D-team van CNH naar verschillende vormen van steun. Als gevolg hiervan werd de sprong in kennis en technologische uitdagingen onderworpen aan meerdere evaluaties op basis van de VLAIO-criteria voor innovatie. Dankzij de succesvolle resultaten behoudt het R&D-team in Zedelgem zijn mondiale leiderschap op het gebied van CNH-maaidorsers en gaan we het topmodel produceren in Vlaanderen. Dit zal een aanzienlijke impact hebben op de werkgelegenheid, investeringen en verdere kennisontwikkeling in onze regio”, aldus Marc Andries van VLAIO tijdens de presentatie van de nieuwe productielijn aan Belgische institutionele vertegenwoordigers en de pers.

Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, die deelnam aan de openingsceremonie, zei: “Innovatie is een drijvende kracht achter werkgelegenheid en concurrentievermogen. Als één van de grootste werkgevers in West-Vlaanderen, kiest CNH in Zedelgem met deze uitbreiding en investeringen op besliste wijze voor de toekomst. Het bewijst eens te meer dat CNH een belangrijke partner is om meer innovatie bij de landbouwers te krijgen”.

New Holland gaf ook een livedemonstratie van zijn nieuwe CR11, het nieuwe referentiepunt voor Twin Rotor-maaidorsers. Dankzij de meest geavanceerde automatiseringsfuncties en geavanceerde technologieën biedt de volledig nieuw ontworpen CR11 hogere niveaus van productiviteit, winstgevendheid en duurzaamheid voor grootschalige akkerbouwers.

Met zijn streven naar uitmuntendheid in de sector van gespecialiseerde machines bewijst CNH in staat te zijn om voortdurend te innoveren ten behoeve van landbouwers over de hele wereld. CNH wordt erkend als leider op het gebied van hightechproductie, dankzij een divers en vakkundig personeelsbestand, baanbrekende technologie en hoge normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

CNH Industrial (NYSE: CNHI) is een machine- en dienstenbedrijf van wereldklasse. Gedreven door haar doel "Breaking New Ground", waarbij innovatie, duurzaamheid en productiviteit centraal staan, biedt het bedrijf de strategische richting, R&D-capaciteiten en investeringen die het succes van haar wereldwijde en regionale merken mogelijk maken. Wereldwijd leveren Case IH en New Holland 360° landbouwtoepassingen van machines tot werktuigen en de digitale technologieën die ze verbeteren; en CASE en New Holland Construction Equipment leveren een volledig gamma bouwproducten die de industrie productiever maken. De regionaal gerichte merken van het bedrijf omvatten: STEYR, voor landbouwtractoren; Raven, een leider in digitale landbouw, precisietechnologie en de ontwikkeling van autonome systemen; Hemisphere, een toonaangevend ontwerper en fabrikant van zeer nauwkeurige satellietgebaseerde positionerings- en koersbepalingstechnologieën; Flexi-Coil, gespecialiseerd in grondbewerkings- en zaaisystemen; Miller, fabrikant van sproeimachines; Kongskilde, leverancier van grondbewerkings-, zaai- en ruwvoederwerktuigen; en Eurocomach, producent van een breed assortiment mini- en midigraafmachines voor de bouwsector, inclusief elektrische oplossingen. In een geschiedenis lopend over twee eeuwen is CNH altijd een pionier in zijn sectoren geweest en blijft het bedrijf gepassioneerd innoveren en de efficiëntie en het succes van klanten stimuleren. De ruim 40.000 werknemers van CNH wereldwijd, maken deel uit van een diverse en inclusieve werkomgeving, die erop gericht is klanten in staat te stellen een betere wereld te bouwen en te laten groeien.

Ga voor meer informatie en de laatste financiële en duurzaamheidsrapporten naar: cnh.com

Ga voor nieuws van CNH en haar merken naar: media.cnhindustrial.com

Media contacts:

Marilù Brancato Mariangela Vicenti Italy Italy Tel. +39 345 397 2860 Tel. +39 334 3929738

mediarelations@cnhind.com

Bijlages