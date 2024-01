Korrektion: Copenhagen Capital A/S – Meddelelse om indløsning af 8% Præferenceaktier 2024

Korrektion: Sidste handelsdag for 8% Præferenceaktier 2024 er fremrykket til 25. marts 2024.

Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S har d. 29. december 2023 truffet beslutning om indløsning af de udestående nom. 8.684.791 kr. aktier i aktieklassen 8% præferenceaktieklasse 2024. Indløsningen sker i henhold til vedtægternes § 2.10. Det følger heraf, at indløsningen sker til en kurs på 2,00 kr. pr. aktie à kr. 1 med tillæg af ikke udloddet præferenceafkast for 2023 på 0,08 kr. pr. aktie à kr. 1. Der udbetales således i alt 2,08 kr. pr. aktie à kr. 1. Indløsningskursen svarer til den kurs, der blev betalt i forbindelse med det af selskabet i januar i år fremsatte betingede købstilbud. Indløsningen gennemføres den 27. marts, hvor indløsningsbeløbet via VP vil blive indbetalt på de relevante konti i de forskellige kontoførende institutter mod overførsel af aktierne til selskabet.

8% Præferenceaktierne 2024 vil d. 25. marts 2024 blive afnoteret fra Nasdaq Copenhagen. På den kommende ordinære generalforsamling vil de 8.684.791 stk. 8% Præferenceaktier 2024 blive foreslået annulleret.

”Det er med tilfredshed, vi indfrier de sidste 8% Præferenceaktier 2024. Aktierne blev udbudt og optaget til handel i sommeren 2017 og aktieklassen har været et vigtigt instrument i Copenhagen Capitals udvikling og vækst. Selskabet har leveret på de forventninger der blev opstillet i prospektet af 30. maj 2017, udtaler bestyrelsesformand Christian Rossing Lønberg og fortsætter ”I januar 2023 introducerende vi 40% Præferenceaktie 2032 i en fuldtegnet emission. Vi ser frem til fortsat at benytte præferenceaktiekapital på Copenhagen Capital A/S videre rejse.”

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Rasmus Greis

Telefon: +45 70 27 10 60

Email: rg@copenhagencapital.dk

Vedhæftet fil