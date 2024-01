COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies annonce le début d’une nouvelle phase dans la collaboration avec Shell pour le développement de carburants routiers bas carbone

Evry, le 17 janvier 2024 – 17h45 : Global Bioenergies (FR0011052257 – ALGBE), acteur de la biologie industrielle, annonce avoir signé un nouveau contrat de développement avec Shell Global Solutions (Deutschland) GmbH (" Shell ") pour poursuivre le développement de carburants routiers bas carbone. Alors que les phases précédentes de la collaboration démarrée fin 2022 étaient consacrées à l'exploration de différentes options possibles basées sur la technologie propriétaire de Global Bioenergies, l'objectif est désormais de se concentrer sur une voie spécifique.

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, déclare : « Ces travaux préparent une potentielle exploitation commerciale du procédé de Global Bioenergies pour cette application spécifique. »

Matthias Mundt, General Manager Fuels Tech Future Mobility Portfolio chez Shell, ajoute : « La solution mise au point par Global Bioenergies est unique, et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration. En combinant l'expérience de Shell et l'innovation d'une start-up, nous cherchons des solutions pour proposer à nos clients davantage de produits à plus faible teneur en carbone. Ces technologies peuvent faire partie de la mosaïque de composants durables qui soutiendront la transition énergétique. ».

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies substitue des produits d’origine pétrolière par des produits d’origine naturelle. En quête de naturalité sans compromis sur la performance, les acteurs de la cosmétique sont les premiers clients de la Société. Dès 2027, la Société exploitera son procédé innovant dans une usine de grande envergure. A horizon 2030, la Société prévoit de devenir un des leaders de l’immense marché émergent des carburants d’aviation durables afin de lutter contre le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE). L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital.

