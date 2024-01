VIRBAC: Croissance du chiffre d’affaires annuel à +4,9% grâce à un niveau record d’activité au quatrième trimestre à +11,5%

CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires

1l’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent. À noter que l’impact sur la croissance du chiffre d'affaires résultant de l'intégration des sociétés GS Partners (acquisition de notre distributeur en République Tchèque clôturée en mai) et Globion (acquisition en Inde clôturée en novembre) et représentant seulement 0,3 point de croissance est jugé comme non matériel et ne donne pas lieu à un retraitement de périmètre.

Chiffre d’affaires consolidé trimestriel

Notre chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’élève à 321,7 millions €, en croissance de +9,1% par rapport à 2022. Après retraitement de l’impact défavorable des changes, notre chiffre d'affaires atteint un niveau record de 329 millions €, en forte progression de +11,5%. À noter que cette progression inclut un impact de +0,9% attribuable à l’intégration de la société Globion (Inde) dont l’acquisition a été finalisée en novembre et qui n’a pas été retraité pour des raisons de matérialité. Cette croissance reflète la dynamique soutenue d’activité du Groupe portée par l’engagement exceptionnel de nos équipes à travers le monde. Toutes les zones géographiques ont participé à ce momentum avec tout d’abord l’Europe et l’Amérique latine qui représentent près de 75% de la croissance organique globale enregistrée sur le trimestre. En Europe, la croissance de +11,6% à taux constants est essentiellement tirée par les performances du Royaume-Uni (+20,7% à taux constants) avec une belle progression de nos antiparasitaires chiens/chats et des pays d’Europe du Nord (+8,1% à taux constants) mais également par la croissance à deux chiffres de notre gamme petfood en particulier en Turquie et en France. L’Amérique latine clôture le trimestre avec une croissance de +24,0% à taux constants grâce à la performance remarquable du Brésil (+35,6% à taux constants) où nos gammes animaux de compagnie sont en progression et la contribution du Mexique et des pays d’Amérique centrale (+19% à taux constants) alors que le Chili (+24,9% à taux constants) a bénéficié d’un rebond lié à la forte demande d’un produit antiparasitaire pour saumons. La zone Amérique du Nord est également en progression de +14,7%, bénéficiant d’une bonne dynamique de ventes sur nos gammes destinées aux animaux de compagnie, particulièrement les produits de la gamme dermatologie. La zone Asie/Pacifique réalise une progression de +2,3% à taux constants avec des évolutions contrastées sur le trimestre. L’Inde (+13,7% à taux constants) ainsi que les pays d’Asie du Sud-Est (+8,8% à taux constants) compensent les baisses d’activité constatées d’une part, en Australie (-18,1% à taux constants) qui avait vu l’année 2023 marquée jusqu’à présent par un contexte agricole très favorable (climat, prix et reconstitution des cheptels) et d’autre part, en Chine (-16,4% à taux constants) compte tenu d’un effet de base lié à un très bon dernier trimestre 2022.

Cette performance remarquable du dernier trimestre de l’exercice 2023 se reflète sur nos deux segments d’activité. Grâce à la dynamique de nos gammes petfood, spécialités, dentaire et dermatologie qui réalisent des croissances à deux chiffres, le segment des animaux de compagnie progresse de +10,9% à taux constants. Sur le segment des animaux d’élevage, nous réalisons une croissance à taux constants de +12,5%, l’intégralité de nos gammes par espèces enregistre des progressions importantes, particulièrement les segments aquaculture et ruminants.

Chiffre d’affaires consolidé annuel

À fin décembre 2023, notre chiffre d’affaires annuel s’établit à 1 246,9 millions € contre 1 216,2 millions €, soit une évolution globale de +2,5% par rapport à la même période de 2022 et +4,9% à taux de change constants. L’impact sur la croissance du chiffre d'affaires résultant de l'intégration des sociétés GS Partners (acquisition de notre distributeur en République Tchèque clôturée en mai) et Globion (acquisition en Inde clôturée en novembre) est de seulement 0,3 point. La croissance à taux constants en dehors de ces deux acquisitions aurait ainsi été de +4,6%. Cette performance démontre, dans un contexte de normalisation de la croissance du marché, la résilience de notre modèle d’affaires significativement mis à l’épreuve par deux effets ponctuels intrinsèques et défavorables sur l’année. Il s’agit, pour rappel, de la limitation temporaire de nos capacités de production de vaccins destinés aux animaux de compagnie et de la cyberattaque survenue le 19 juin, celle-ci nous ayant obligé à arrêter des usines pendant plusieurs semaines. L’Europe (+5,8% à taux constants) et l’Asie/Pacifique (+4,0% à taux constants) demeurent les principales zones d'impulsion de notre dynamique de croissance organique sur l’année. L’évolution constatée en Europe est principalement tirée par la France (+6,9% à taux constants), les pays d’Europe du Nord et d’Europe du Sud (respectivement +4,0% et +4,9% à taux constants), ainsi que par la progression de la Turquie dont le volume d’affaires a plus que doublé par rapport à 2022. Sur la zone Asie/Pacifique, les principaux contributeurs sont d’abord l’Inde (+6,1% à taux constants) puis l’Australie et la Nouvelle-Zélande (respectivement +4,9% et +6,7% à taux constants) qui compensent largement la baisse constatée en Chine (-10,8% à taux constants) tandis que l’activité sur les pays d’Asie du Sud-Est demeure stable. En Amérique Latine (+4,9% à taux constants), nous constatons de très bonnes dynamiques de croissance sur toutes nos implantations commerciales à l’exclusion du Chili qui, malgré un rebond au second semestre, reste pénalisé par le fort ralentissement de notre activité en aquaculture constaté au premier semestre en particulier sur les antibiotiques et les vaccins. Notre activité aux États-Unis progresse de +3,5% à taux constants et ce en dépit d’un effet de déstockage observé dans la distribution tout au long de l’année.

Sur le plan des espèces, en dépit d’une baisse des volumes de ventes de la gamme de vaccins chiens/chats (en rupture tout au long de l’année) ainsi qu’une décroissance des ventes d’antiparasitaires, le segment des animaux de compagnie progresse de +3,5% à taux constants porté par la performance de nos gammes petfood, spécialités et dermatologie. Le segment des animaux d’élevage affiche une croissance plus prononcée de +6,7% à taux de change constants, porté à la fois par le secteur des ruminants (+7,8% à taux constants) et des porcs (+13,1% à taux constants).

Perspectives

Conformément à notre communiqué en date du 19 décembre 2023, à taux de change constants, notre ratio de “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” (Ebit ajusté) sur “chiffre d’affaires” est attendu autour de 15%. Hors acquisitions et impact du plan de rachat d’actions, notre position de cash net devrait s’améliorer de l’ordre de 50 millions € par rapport à fin décembre 2022.

Pour ce qui est de l’exercice 2024, nous confirmons notre objectif de croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants compris entre 4% et 6% ainsi qu’un ratio de “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” (Ebit ajusté) sur “chiffre d'affaires” autour de 15% à taux de change constants. Comme annoncé dans nos précédentes communications, ce niveau de profitabilité tient compte d’une poursuite intentionnelle de l'augmentation de nos investissements R&D représentant près de +0,5 point en pourcentage du chiffre d’affaires par rapport à 2023.

Nous réaffirmons notre ambition d’atteindre un ratio d’Ebit ajusté de 20% à horizon 2030 : à cet égard, nous prévoyons dans les prochaines années de rétablir progressivement nos investissements en R&D au niveau normatif et historique du Groupe soit environ 2,0 points en-dessous du pourcentage de R&D sur chiffre d’affaires de 2024.

CHIFFRES CONSOLIDÉS

Chiffres non audités

en millions d'euros 2023 2022 Évolution Évolution

à taux de change constants1 Évolution

à change et périmètre constants1 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 314,8 318,0 -1,0% -1,3% -1,3% Chiffre d’affaires du 2e trimestre 295,7 298,3 -0,9% +2,1% +2,1% Chiffre d’affaires du 3e trimestre 314,8 304,9 +3,3% +7,8% +7,8% Chiffre d’affaires du 4e trimestre 321,7 295,0 +9,1% +11,5% +10,6% Chiffre d’affaires annuel 1 246,9 1 216,2 +2,5% +4,9% +4,6%

1l’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent. À noter que l’impact sur la croissance du chiffre d'affaires résultant de l'intégration des sociétés GS Partners (acquisition de notre distributeur en République Tchèque clôturée en mai) et Globion (acquisition en Inde clôturée en novembre) et représentant seulement 0,3 point de croissance est jugé comme non matériel et ne donne pas lieu à un retraitement de périmètre.

