Bienvenue dans la nouvelle ère de l’IA mobile avec la gamme Samsung Galaxy S24

MISSISSAUGA, Ontario, 17 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a dévoilé aujourd’hui le Samsung Galaxy S24 Ultra, le Samsung Galaxy S24+ et le Samsung Galaxy S24, qui créent de nouvelles expériences mobiles avec l’IA Galaxy1. La plus récente gamme Galaxy série S marque le début d’une nouvelle ère qui transformera la façon dont les utilisateurs se serviront de leurs appareils mobiles. L’IA amplifie pratiquement toutes les expériences possibles avec les appareils de la gamme Galaxy S24, des communications novatrices intégrant les messages texte intelligent et la traduction d’appel à la maximisation de la liberté créative avec le moteur ProVisual de Galaxy2, en passant par la définition d’une nouvelle norme de recherche qui permettra aux utilisateurs Galaxy de voir le monde sous un tout nouveau jour.



« La gamme Galaxy S24 transforme notre connexion avec le monde et marque le début de la prochaine décennie d’innovation mobile », a déclaré TM Roh, président et chef de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « L’IA Galaxy mise sur notre héritage d’innovation et notre compréhension approfondie de la façon dont les gens utilisent leurs téléphones. Il nous tarde de voir comment nos utilisateurs du monde entier se serviront de l’IA Galaxy pour tirer profit de nouvelles possibilités dans leur vie de tous les jours. »

Faire des activités quotidiennes des expériences épiques

L’IA Galaxy donne accès à l’intelligence signifiante qui vise à améliorer les expériences des utilisateurs, en commençant par celle qui joue un rôle fondamental dans notre vie à tous : la communication. La gamme Galaxy S24 facilite le contournement des barrières linguistiques. Grâce à la traduction en direct3, les utilisateurs peuvent clavarder avec un étudiant ou un collègue dans différentes langues ou faire une réservation pendant un séjour à l’étranger. Cette fonctionnalité4 effectue la traduction bidirectionnelle voix-texte en direct et en temps réel des communications téléphoniques dans l’application native. Aucune application tierce n’est requise.

Avec l’interprète, les conversations en direct peuvent être traduites instantanément sur écran partagé, permettant ainsi à chaque interlocuteur de lire la transcription en texte de ce que vient de dire son vis-à-vis. Cela fonctionne même sans accès à un réseau de données cellulaires ou Wi-Fi Composez des messages texte avec l’IA dans l’assistant de clavardage. Vous pouvez maintenant dire ce que vous voulez avec le ton désiré. Un message peut être professionnel, amusant ou simplement poli. Passez de « Comment puis-je dire cela? » à « Pourquoi n’y ai-je pas pensé? » en quelques secondes5. L’IA intégrée au clavier Samsung permet également de traduire des messages, des courriels et plus encore en temps réel dans 13 langues différentes6. Android Auto7 résumera automatiquement pour l’utilisateur au volant les messages entrants et lui suggérera des réponses et des actions pertinentes, par exemple, l’envoi de son heure d’arrivée à une autre personne, ce qui lui permet de rester connecté tout en se concentrant sur la route.

L’organisation passe également à un autre niveau grâce à l’assistant de prise de note8 dans Samsung Notes, qui comprend des résumés générés par IA, la création de modèles pour la rationalisation des notes en formats prédéfinis et de pages couvertures qui fournissent un aperçu facilitant le repérage des notes. Pour les enregistrements vocaux, même lorsqu’il y a plusieurs haut-parleurs, l’assistance de transcription9 utilise l’IA et la technologie de synthèse-texte pour transcrire, résumer et même traduire les enregistrements.

Les communications ne sont pas les seules fonctionnalités que projettent dans le futur les appareils de la série Galaxy S24. La recherche en ligne a transformé notre façon de vivre. La série Galaxy S24 constitue un jalon clé en matière de recherche en proposant le premier téléphone capable d’utiliser la fonctionnalité intuitive et basée sur le geste Encercler pour rechercher10 dans Google. Dans le but d’offrir à ses utilisateurs ce nouvel outil incroyable, Galaxy s’est tournée vers le chef de file mondial de la recherche pour développer les nouvelles formes de la recherche basée sur un simple geste. Avec une pression longue sur le bouton Accueil, vous pouvez encercler, mettre en surbrillance, griffonner ou toucher n’importe quoi à l’écran de votre appareil Galaxy S24 pour obtenir des résultats de recherche utiles. Par exemple, si vous voyez un magnifique paysage en arrière-plan dans la publication d’un ami sur les médias sociaux ou que vous prenez connaissance d’un fait qui vous intrigue sur YouTube Shorts, vous pouvez rapidement en apprendre davantage, sans avoir à quitter l’application courante. Et selon votre emplacement, pour certaines recherches, vous pourrez voir des aperçus génératifs gérés par IA qui comprendront des renseignements et un contexte pertinents tirés du Web, ainsi que des questions plus complexes et nuancées. C’est aussi simple que ça! Et c’est épique.

Libérez votre créativité pour de nouvelles façons d’explorer le monde

Le moteur11 ProVisual de la gamme Galaxy S24 consiste en une suite complète d’outils gérés par l’IA qui transforment les capacités de capture d’image et maximisent la liberté créative à chaque étape, de la configuration d’une photo jusqu’à son partage sur les réseaux sociaux. Fini, les images floues et pixellisées prises de loin. Le télésystème quadruple du Galaxy S24 Ultra, avec le nouvel objectif zoom optique 5x, fonctionne avec le capteur de 50 Mpx pour offrir une performance de qualité optique aux niveaux de zoom 2x, 3x et 5x à 10x12 grâce au capteur de pixels adaptatif. Il en résulte des images d’une limpidité exceptionnelle à 100x avec le zoom numérique amélioré.

Grâce aux capacités Nightography améliorées, les photos et les vidéos captées à l’aide du zoom télescopique de la série Galaxy S24 dans des conditions de faible sont absolument brillantes, même avec le zoom. Augmentez la luminosité même dans des conditions sombres avec le nombre de pixels supérieurs offert par le Galaxy S24, qui passe maintenant à 1,4 um, soit 60 % de plus13 que le modèle précédent. Le Galaxy S24 Ultra réduit le flou avec des angles de stabilisation d’image optique (OIS) supérieurs et la compensation améliorée des tremblements de main. Lors de l’enregistrement de vidéos, les appareils photo avant et arrière utilisent leur bloc ISP spécialisé pour la réduction du bruit et les appareils de la série Galaxy S24 analysent l’information de type gyro pour différencier les mouvements de l’utilisateur et de son sujet. La réduction du bruit devient plus efficace et il est possible de tourner des vidéos claires par faible luminosité et même de loin.

Une fois qu’on a capté ces superbes photos, les outils d’édition novateurs IA Galaxy permettent à l’utilisateur d’appliquer de simples modifications, dont l’effacement, la recomposition et la remastérisation. Pour des optimisations plus simples et efficaces, la fonctionnalité de suggestion des modifications14 utiliser l’IA Galaxy pour proposer des ajustements appropriés pour chaque photo. L’utilisateur disposera d’une liberté créative et d’un contrôle accrus avec la modification générative15 qui permet de remplir certaines zones en arrière-plan de l’image grâce à l’IA générative. L’IA remplira notamment les bordures d’une image penchée. S’il faut légèrement déplacer une personne ou un objet pour l’amener à la parfaite position, l’IA permet à l’utilisateur d’ajuster la position de son sujet et de générer un arrière-plan en fondu vis-à-vis son emplacement d’origine. Chaque fois que la gamme Galaxy S24 déploie l’IA générative pour amplifier une image, un filigrane apparaît sur l’image et dans les métadonnées. Et si le rythme d’une vidéo d’action est trop rapide, la nouvelle fonctionnalité de ralenti instantané pourra générer des images supplémentaires fondées sur les mouvements pour ralentir harmonieusement les passages les plus rapides et augmenter leur niveau de détail.

Pour vous assurer de produire des images exceptionnelles, le Super HDR vous en fournira des aperçus réalistes avant d’appuyer l’obturateur. La capture des souvenirs est une fonction essentielle du téléphone et leur partage avec le reste du monde l’est tout autant. Les applications sociales tierces tirent désormais le meilleur parti du système d’appareil photo géré par l’IA Galaxy. Les fonctionnalités d’appareil photo haut de gamme des appareils Galaxy S24 sont maintenant directement intégrées aux applications mobiles comme Instagram et en HDR pour un partage optimal sur les réseaux sociaux16. Lorsque vous recherchez une image dans votre galerie ou dans votre application sociale, vos photos s’affichent également en Super HDR en utilisant une gamme plus réaliste de luminosité, de couleurs et de contraste, cela étant rendu possible par l’analyse des sections en surbrillance des images.

La plus intelligente expérience Galaxy à ce jour, propulsée par une performance exceptionnelle

Alors que l’IA occupe une place grandissante dans la vie de tous les jours, la puissance et la performance doivent également se mettre au diapason des nouvelles exigences. Jeux. Enregistrement et édition robustes de vidéos. Transitions parmi cinq applications au moment de planifier un voyage. Quelle que soit la tâche, les appareils de la gamme Galaxy S24 offrent une expérience incroyable grâce aux améliorations du jeu de puces17, de l’écran et plus encore. Chaque Galaxy S24 Ultra est équipé de la plateforme mobile Snapdragon® 8 de 3e génération pour Galaxy. Spécialement optimisé pour les utilisateurs de Galaxy, ce jeu de puces offre une amélioration remarquable de la NPU pour un traitement par IA d’une incroyable efficacité. On remarque dans les trois modèles Galaxy S24 des fréquences de rafraîchissement adaptatives de 1 à 120 Hz qui améliorent également l’efficacité de la performance.

Les jeux Galaxy sont plus puissants grâce aux améliorations matérielles et logicielles. Tous les modèles Galaxy S24 sont dotés d’un système de contrôle thermique avec une chambre à vapeur18 jusqu’à 1,9 fois plus grande au maximum, ce qui améliore la température de surface de l’appareil tout en maximisant sa puissance soutenue. Le tracé au rayon permet des images réalistes avec des effets d’ombre et de réflexion supérieurs. De plus, grâce à la collaboration avec des partenaires clés du secteur des jeux, la gamme Galaxy S24 permet aux utilisateurs de jouer avec les jeux mobiles les plus populaires sur la planète en version optimisée.

Les éléments visuels sont plus vibrants et captivants à l’écran Galaxy le plus lumineux à ce jour19. La gamme Galaxy S24 atteint une luminosité de pointe de 2 600 nits et offre une visibilité extérieure améliorée grâce au rehausseur de vision.

À l’écran, le Corning® Gorilla® Armor20 du Galaxy S24 Ultra est optiquement amélioré et transformé au niveau moléculaire, améliorant sa durabilité de 50 % et le rendant quatre fois plus résistant aux égratignures que le verre du Galaxy S23 Ultra. Cela permet une réduction spectaculaire de l’éblouissement allant jusqu’à 75 % dans des conditions d’éclairage diversifiées et procure une expérience de visionnement fluide et confortable.

Tous les appareils de la gamme Galaxy S24 bénéficient d’améliorations conceptuelles avec des cadres amincis et uniformes qui facilitent l’immersion dans l’expérience de visionnement et offrent des dimensions d’affichage agrandies à 6,7 po pour le 21 Galaxy S24+ et à 6,2 po pour le Galaxy S2422 dans les mêmes spécifications de taille. Le Galaxy S24 Ultra est doté d’un écran plus plat de 6,8 pouces23 optimisé non seulement pour le visionnement, mais aussi pour la productivité. De plus, le Galaxy S24+ prend maintenant en charge le même niveau QHD+ que le Galaxy S24 Ultra.

La sécurité et la confidentialité avancées optimisent le choix et la confiance des utilisateurs

Protégés par Samsung Knox, la plateforme de sécurité multicouche de niveau défense de Galaxy, les appareils Galaxy S24 protègent les renseignements sensibles contre les vulnérabilités grâce au matériel sécurisé de bout en bout, à la détection des menaces en temps réel et à la protection collaborative.

L’engagement de longue date de Samsung à offrir aux utilisateurs le choix et le contrôle de leur appareil se poursuit à l’ère de l’IA. Les utilisateurs de la gamme Galaxy S24 exercent un contrôle total sur l’étendue de l’optimisation IA applicable à leurs données grâce à des paramètres d’intelligence avancée qui permettent de désactiver le traitement de données en ligne pour les fonctionnalités d’IA.24

La vision de Knox Matrix25 pour un avenir sécurisé, connecté et sans mot de passe évolue également par l’entremise des clés d’accès. Les clés d’accès permettent un accès pratique et protégé aux applications et aux sites Web enregistrés par les utilisateurs sur tous leurs appareils de confiance grâce à des identifiants numériques, ce qui aide à les protéger contre les attaques d’hameçonnage. La protection des données améliorée effectue le chiffrement de bout en bout lorsque les utilisateurs sauvegardent, synchronisent ou restaurent leurs données avec Samsung Cloud. Les utilisateurs de Galaxy S24 peuvent ainsi se connecter à d’autres appareils tout en maintenant leur synchronisation et leur protection. Cela garantit que les données ne peuvent être chiffrées ou déchiffrées que sur les appareils de l’utilisateur et demeurent visibles uniquement par l’utilisateur, et ce, même si un serveur est compromis ou que les détails du compte sont volés. En cas d’interruption de l’accès à un appareil de confiance, un code de récupération peut aider à prévenir la perte de données. La gamme Galaxy S24 est également protégée par le large éventail des fonctions de sécurité et de confidentialité novatrices de Samsung, dont Knox Vault, le tableau de bord Sécurité et confidentialité, le blocage automatique, le Wi-Fi sécurisé, Private Share, le mode maintenance et plus encore.

La prochaine étape du parcours environnemental de Samsung

L’établissement d’une nouvelle catégorie d’expériences mobiles signifie également qu’il faut réinventer la façon dont la technologie Galaxy est conçue et emballée pour en faire plus avec moins pour les personnes et la planète. Galaxy S24 continue d’étendre la diversité des matériaux recyclés dont sont faits les appareils Galaxy en intégrant des plastiques, du verre et de l’aluminium recyclés à ses composants internes et externes26. Ces efforts vont également encore plus loin. Pour la première fois, on retrouve dans les appareils de la Galaxy S24 des composants utilisant du cobalt et du néodyme recyclés. Dans le Galaxy S24 Ultra, un minimum de 50 % de cobalt recyclé a été utilisé dans la batterie 27et 100 % de néodyme recyclé a été incorporé dans les haut-parleurs28.

Les appareils Galaxy S24 sont également les premiers de la gamme Galaxy S à utiliser l’acier recyclé et le polyuréthane thermoplastique (TPU). Le Galaxy S24 Ultra comporte un minimum de 40 % d’acier recyclé dans les haut-parleurs29, ainsi qu’un minimum de 10 % de TPU recyclé pré-consommation dans les touches latérales et de volume. De plus, chaque appareil de la gamme Galaxy S24 est livré dans un emballage fait de papier 100 % recyclé. Enfin, la gamme Galaxy S24 est certifiée UL ECOLOGO®30 et son empreinte carbone a été mesurée et vérifiée par The Carbon Trust31.

La gamme Galaxy S24 est la démonstration des progrès réalisés dans la feuille de route environnementale de Samsung MX. Samsung demeure inébranlable dans sa détermination à atteindre ses objectifs d’ici la fin de 202532. À la fin de 2022, Samsung a concrétisé le premier de ses objectifs en incorporant des matériaux recyclés dans tous ses produits mobiles, des téléphones intelligents et tablettes Galaxy aux ordinateurs et appareils vestimentaires. Aujourd’hui, l’entreprise se dote d’un nouvel objectif en ce qui a trait aux matériaux recyclés. D’ici 2030, Samsung intégrera au moins un matériau recyclé dans chaque module33 de chaque produit mobile.

Disponibilité au Canada

La gamme Samsung Galaxy S24, dans un choix de couleurs inspirées des minéraux terrestres, est offerte en précommande à compter du 17 janvier 2024 et sera disponible dès le 31 janvier 2024 sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques expérience Samsung et chez les principaux opérateurs de télécommunications et partenaires de vente au détail partout au Canada.

Le Galaxy S24 Ultra est le tout premier téléphone Galaxy à être doté d’un cadre en titane34 pour une durabilité et une longévité accrues. Le Galaxy S24 Ultra est offert dans les 35couleurs suivantes : gris titane, noir titane, violet titane et jaune titane.

De plus, le Galaxy S24 Ultra est également offert en vert titane, bleu titane et orange titane exclusivement sur samsung.com/ca_fr.

Galaxy S24 Ultra :

Modèle 256 Go : Offert à 1 799,99 $ (notre prix courant).

Modèle 512 Go : Offert à 1 959,99 $ (notre prix courant).

Modèle 1 To : Offert à 2 279,99 $ (notre prix courant).



Sur le Galaxy S24+ et le Galaxy S24, une nouvelle conception rehausse l’esthétique de l’appareil grâce à la démarcation invisible entre le couvercle arrière et le cadre latéral. Le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 sont offerts dans les couleurs suivantes : noir onyx, gris marbre, violet cobalt et jaune ambre.

De plus, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 sont également offerts en vert jade, bleu saphir et orange grès exclusivement sur samsung.com/ca_fr.

Galaxy S24+ :

Modèle 256 Go : Offert à 1 399,99 $ (notre prix courant).

Modèle 512 Go : Offert à 1 559,99 $ (notre prix courant).

Galaxy S24 :

Modèle 128 Go : Offert à 1 099,99 $ (notre prix courant).

Modèle 256 Go : Offert à 1 179,99 $ (notre prix courant).

Pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy ‎S24, veuillez visiter : https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s24-ultra

Pour en savoir plus sur les Samsung Galaxy ‎S24+ et Galaxy S24, veuillez visiter : https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s24/

Financement

Les Canadiens qui achètent un appareil Galaxy S24 admissible sur samsung.com/ca_fr ou dans une boutique Expérience Samsung peuvent payer aussi peu que 8,61 $ par mois grâce à un financement approuvé par Affirm précédemment PayBright. Les forfaits de 12 ou 24 mois à un taux d’intérêt annuel de 0 % sont offerts avec l’achat36.

Doublez votre espace de stockage à nos frais

Les Canadiens peuvent obtenir deux fois plus d’espace de stockage pour le même prix en précommandant entre le 17 janvier et 23 h 59, HNE, le 30 janvier 202437.

Obtenez un Galaxy S24 256 Go (prix courant : 1 179,99 $) pour le prix d’un Galaxy S24 128 Go (prix courant : 1 099,99 $), soit une réduction de 80 $ sur le prix courant.

Obtenez un Galaxy S24+ 512 Go (prix courant : 1 559,99 $) pour le prix d’un Galaxy S24 256 Go (prix courant : 1 399,99 $), soit une réduction de 160 $ sur le prix courant.

Obtenez un Galaxy S23 Ultra 512 Go (prix courant de 1 959,99 $) pour le prix d’un Galaxy S23 Ultra 256 Go (prix courant de 1 799,99 $), soit une réduction de 160 $ sur le prix courant.



Offres de reprise

Les Canadiens qui achètent ou précommandent un appareil de la gamme Galaxy S24 admissible et complètent leur achat entre le 17 janvier et le 12 février 2024 peuvent recevoir un crédit promotionnel de reprise allant jusqu’à 450 $, en plus de la valeur de reprise de leur ancien téléphone intelligent admissible38. Le programme de reprise est offert pour les achats effectués sur le site samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants canadiens autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada.

Les Canadiens qui achètent ou précommandent un appareil de la gamme Galaxy S24 admissible et complètent leur achat entre le 17 janvier et le 24 janvier 2024 peuvent recevoir un crédit promotionnel de reprise combiné et un crédit de reprise de 1 000 $ lorsqu’ils échangent un téléphone intelligent Galaxy admissible dans n’importe quelle condition39. Le programme de reprise est offert sur samsung.com/ca et dans les boutiques expérience Samsung.

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le forfait Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie40.

Les Canadiens qui précommandent et terminent leur achat ou achètent un appareil de la gamme Galaxy S24 entre le 17 janvier et le 12 février 2024 peuvent obtenir41:

Un (1) forfait Samsung Care+ d’un an à 30 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil Galaxy E1 ou E2 sélectionné pour 97,30 $ (SC+ d’un an pour téléphone intelligent de niveau 3 P-GT-NXXCS0GV – CANADA, prix courant : 139 $); ou

Un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 30 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil Galaxy E1 ou E2 sélectionné pour 160,30 $ (SC+ de deux ans pour téléphone intelligent de niveau 3 P-GT-AXXCS0GV – CANADA, prix courant : 229 $); ou

Un (1) forfait Samsung Care+ d’un an à 50 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil Galaxy E3 sélectionné pour 69,50 $ (SC+ d’un an pour téléphone intelligent de niveau 3 P-GT-NXXCS0GV – CANADA, prix courant : 139 $); ou

Un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil Galaxy E3 sélectionné pour 114,50 $ (SC+ de deux ans pour téléphone intelligent de niveau 3 P-GT-AXXCS0GV – CANADA, prix courant : 229 $).

Cette offre peut être réclamée en ligne sur samsung.com/ca_fr/ pour les achats effectués sur samsung.com/ca_fr/ et en magasin au point de vente pour les achats effectués dans les boutiques expérience Samsung. Pour les achats effectués chez les détaillants et les opérateurs de télécommunications participants, veuillez visiter : https://shop.samsung.com/ca_fr/samsung-care-plus.

Service Care supérieur

Votre appareil de la gamme Galaxy S24 est offert avec des services d’assistance à la clientèle dédiés, conçus spécialement pour offrir à nos précieux clients une excellente en matière de service à la clientèle. Nos spécialistes peuvent être joints par téléphone de 9 h à 21 h HNE au numéro sans frais 1 888-970-3653 et en tout temps au moyen du clavardage en direct. Visitez le site samsung.com/ca_fr/support/ pour en savoir plus.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur donnent une innovation et un design distincts pour leur vie connectée. L’entreprise permet de redéfinir le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « entreprises les plus réputées » du Canada par Léger, a été désignée comme l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et s’est classée première sur la liste des meilleurs employeurs du monde de Forbes. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca_fr.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada,, ou sur Instagram @samsungcanada ou sur Twitter @SamsungCanada.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

Galaxy S24 Ultra Écran QHD+ de 6,8 po*

Écran AMOLED dynamique 2X

Fréquence de rafraîchissement super fluide de 120 Hz (de 1 à 120 Hz)

Rehausseur de vision * Mesurée en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy S24 Ultra est de 6,8 po pour le rectangle complet, et de 6,8 po si l’on tient compte des coins arrondis. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins arrondis et du trou de l’appareil photo. Dimensions et poids 79 x 162,3 x 8,6 mm, 233 g (mmWave) / 232 g (Sub6) Appareil photo Appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx

F2.2, FOV 120˚ Appareil photo grand-angle de 200 Mpx

Stabilisation d’image optique F1.7, FOV 85 ̊ Appareil photo avec téléobjectif de 50 Mpx

Zoom optique 5x, stabilisation d’image optique, F3.4, FOV 22° Appareil photo avec téléobjectif de 10 Mpx

Zoom optique 3x, stabilisation d’image optique, F2.4, FOV 36° Appareil photo avant de 12 Mpx F2.2, FOV 80˚ Mémoire et capacité de stockage

12 Go + 1 To

12 + 512 Go

12 + 256 Go * La capacité de stockage disponible dépend des logiciels préchargés.

* Les options de mémoire peuvent varier selon le marché. Batterie

5 000 mAh * Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4 855 mAh. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Recharge*

Recharge avec fil* : Jusqu’à 65 % de charge en environ 30 minutes avec l’adaptateur de 45 W** et le câble USB-C de 5 A***

Recharge sans fil rapide 2.0****

Partage d’énergie sans fil***** * Charge avec fil compatible avec la technologie PD. ** Adaptateur d’alimentation de 45 W vendu séparément. Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung. *** Résultats d’essais en laboratoire internes de Samsung, réalisés avec l’adaptateur de voyage de 45 W connecté à la nouvelle version du Galaxy S24 Ultra alors que l’appareil avait 0 % de puissance restante, avec tous les services, fonctions et écran désactivés. La vitesse de chargement réelle peut varier selon l’usage réel, les conditions de chargement et d’autres facteurs. **** Charge sans fil compatible avec la technologie WPC. ***** Limité aux téléphones intelligents Samsung ou d’autres marques avec recharge sans fil Qi, tels que Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, série S21, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE et Note5. Offert uniquement avec certains appareils vestimentaires Samsung Galaxy comme les oreillettes Galaxy Buds FE, les oreillettes Buds2, les oreillettes Buds Pro, les oreillettes Buds Live, les montres Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, la montre Galaxy Watch et les oreillettes Galaxy Buds. Si la puissance de la batterie est inférieure à 30 %, le partage d’énergie peut ne pas fonctionner. Il peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis, appareils d’autres marques ou appareils vestimentaires Samsung. L’utilisation de PowerShare peut altérer la réception d’appel ou les services de données en fonction de votre environnement réseau. Système d’exploitation Android 14

Interface One UI 6.1 Connectivité et réseau

5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 * Nécessite une connexion au réseau 5G optimale, disponible dans certains marchés. Vérifiez la disponibilité et les détails auprès de votre opérateur de télécommunications. Les vitesses de téléchargement et de diffusion en continu peuvent varier selon le fournisseur de contenu, la connexion au serveur et d’autres facteurs.

** La disponibilité de modèles compatibles avec le réseau LTE varie selon le marché et l’opérateur de télécommunications. La vitesse réelle peut varier selon le marché, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur.

*** La disponibilité du réseau Wi-Fi 7 peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Résistance à l’eau

IP68 * Cote de résistance IP: Selon des conditions de test d’immersion en laboratoire allant jusqu’à 1,5 m d’eau douce pendant un maximum de 30 minutes. Rincez les résidus et séchez après avoir mouillé l’appareil. Utilisation à la plage ou à la piscine déconseillée. La résistance du S Pen à l’eau et à la poussière n’est pas permanente et peut diminuer avec le temps suite à l’usure normale de l’appareil.

Galaxy S24 et Galaxy S24+ Galaxy S24 Galaxy S24+ Écran

HD intégrale+ de 6,2 po* QHD+ de 6,7 po* Écran AMOLED dynamique 2X

Fréquence de rafraîchissement super fluide de 120 Hz (de 1 à 120 Hz)

Rehausseur de vision * Mesurée en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy S24 est de 6,2 po pour le rectangle complet et de 6,0 po si l’on tient compte des coins arrondis; la taille de l’écran du Galaxy S24+ est de 6,7 po pour le rectangle complet et de 6,5 po si l’on tient compte des coins arrondis. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins arrondis et du trou de l’appareil photo. Dimensions et poids 70,6 x 147 x 7,6 mm, 168 g (mmWave) / 167 g (Sub6) 75,9 x 158,5 x 7,7 mm, 197 g (mmWave) / 196 g (Sub6) Appareil photo Appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx

F2.2, FOV 120˚ Appareil photo grand-angle de 50 Mpx

Stabilisation d’image optique F1.8, FOV 85 ̊ Appareil photo avec téléobjectif de 10 Mpx

Zoom optique 3x, F2.4, FOV 36˚ Appareil photo avant de 12 Mpx F2.2, FOV 80˚ Mémoire et capacité de stockage

8 + 512 Go

8 + 256 Go

8 + 128 Go 12 + 512 Go

12 + 256 Go * La capacité de stockage disponible dépend des logiciels préchargés.

* Les options de mémoire peuvent varier selon le marché. Batterie

4 000 mAh 4 900 mAh * Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité (minimale) nominale est de 3 880 mAh pour le Galaxy S24 et de 4 755 mAh pour le Galaxy S24+. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Recharge

Recharge avec fil* : Jusqu’à 50 % de charge en environ 30 minutes avec l’adaptateur de 25 W** et le câble USB-C de 3 A***

Recharge sans fil rapide 2.0****

Partage d’énergie sans fil***** Recharge avec fil* : Jusqu’à 65 % de charge en environ 30 minutes avec l’adaptateur de 45 W** et le câble USB-C de 5 A***

Recharge sans fil rapide 2.0****

Partage d’énergie sans fil***** * Charge avec fil compatible avec la technologie PD. ** Adaptateur d’alimentation et câble de données vendus séparément. L’utilisation de l’adaptateur d’alimentation de 45 W et du câble de données Samsung originaux est recommandée pour le Galaxy S24+. L’adaptateur d’alimentation de 25 W et le câble de données Samsung originaux sont recommandés pour le Galaxy S24. *** Résultats d’essais internes en laboratoire de Samsung, réalisés avec l’adaptateur de voyage de 25 W connecté à la nouvelle version prélancement du Galaxy S24 et l’adaptateur de voyage de 45 W connecté à la nouvelle version prélancement du Galaxy S24+ alors qu’un appareil avait 0 % de puissance restante, avec tous les services, fonctions et écran désactivés. La vitesse de chargement réelle peut varier selon l’usage réel, les conditions de chargement et d’autres facteurs. **** Charge sans fil compatible avec la technologie WPC. ***** Limité aux téléphones intelligents Samsung ou d’autres marques avec recharge sans fil Qi, tels que Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, série S21, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE et Note5. Offert uniquement avec certains appareils vestimentaires Samsung Galaxy comme les oreillettes Galaxy Buds FE, les oreillettes Buds2, les oreillettes Buds Pro, les oreillettes Buds Live, les montres Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, la montre Galaxy Watch et les oreillettes Galaxy Buds. Si la puissance de la batterie est inférieure à 30 %, le partage d’énergie peut ne pas fonctionner. Il peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis, appareils d’autres marques ou appareils vestimentaires Samsung. L’utilisation de PowerShare peut altérer la réception d’appel ou les services de données en fonction de votre environnement réseau. Système d’exploitation Android 14

Interface One UI 6.1 Connectivité et réseau

5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 * Les services 5G ne sont pris en charge que dans les endroits où le réseau 5G est activé. Nécessite une connexion 5G optimale. La vitesse réelle peut varier selon le marché, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur.

** La disponibilité de modèles compatibles avec le réseau LTE varie selon le marché et l’opérateur de télécommunications.

*** La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Résistance à l’eau

IP68 * Cote de résistance IP: Selon des conditions de test d’immersion en laboratoire allant jusqu’à 1,5 m d’eau douce pendant un maximum de 30 minutes. Rincez les résidus et séchez après avoir mouillé l’appareil. Utilisation à la plage ou à la piscine déconseillée. La résistance du S Pen à l’eau et à la poussière n’est pas permanente et peut diminuer avec le temps suite à l’usure normale de l’appareil.

_________________________________

1 Samsung ne fait aucune promesse et n’offre aucune assurance ou garantie quant à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à la fiabilité du résultat fourni par les fonctions d’intelligence avancée (IA). La connexion au compte Samsung est requise pour certaines fonctions de l’IA.

2 Le zoom IA est appliqué aux distances entre les longueurs de zoom numérique. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

3 La traduction en direct nécessite une connexion réseau et une connexion au compte Samsung. La traduction en direct n’est disponible que sur l’application Samsung Phone préinstallée. Certaines langues nécessitent le téléchargement d’une trousse linguistique. La disponibilité du service peut varier selon les langues. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

4 La traduction en direct nécessite une connexion réseau et une connexion au compte Samsung. La traduction en direct n’est disponible que sur l’application Samsung Phone préinstallée. Certaines langues nécessitent le téléchargement d’une trousse linguistique. La disponibilité du service peut varier selon les langues. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

5 La fonction de suggestion de tonalité dans l’assistant de clavardage nécessite une connexion réseau et une connexion au compte Samsung. L’activation de la fonction nécessite le respect des exigences de longueur. La disponibilité du service peut varier selon les langues. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

6 La fonction de traduction dans l’assistant de clavardage peut nécessiter une connexion au compte Samsung. Certaines applications de clavardage peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. Certaines langues nécessitent le téléchargement d’une trousse linguistique. La disponibilité du service peut varier selon les langues. Cette fonction est activée lorsqu’une langue traduisible est détectée. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

7 Les nouvelles fonctionnalités d’Android Auto seront prises en charge par la mise à jour de la version de maintenance.

8 L’assistant de prise de note nécessite une connexion réseau et une connexion au compte Samsung. Une limite de caractères s’applique. La disponibilité du service peut varier selon les langues. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

9 L’assistant de transcription nécessite une connexion réseau et une connexion au compte Samsung. L’assistant de transcription n’est disponible que sur l’application Enregistreur vocal Samsung préinstallée ou sur les fichiers enregistrés à l’aide de l’application Samsung Phone préinstallée. La fonctionnalité d’enregistrement vocal dans l’application Samsung Phone préinstallée peut ne pas être prise en charge dans certains pays. Les fichiers audio doivent être d’une durée inférieure à 3 heures pour être traités. La fonctionnalité Résumé dans l’assistant de transcription peut être activée lorsqu’un certain nombre de caractères est atteint. La disponibilité du service peut varier selon les langues. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

10 Séquences raccourcies et simulées. À titre d’illustration seulement. Les résultats peuvent varier selon les correspondances visuelles. Nécessite une connexion Internet. Les utilisateurs pourraient devoir mettre à jour Android à la dernière version. La fonctionnalité du produit peut dépendre des paramètres de votre application et des paramètres de votre appareil. Certaines fonctions peuvent ne pas être compatibles avec certaines applications. La disponibilité de ce service dépend de la zone géographique et de la langue. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

11 Le zoom IA est appliqué aux distances entre les longueurs de zoom numérique. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

12 Les zooms 3x et 5x sont activés par des lentilles optiques physiques. Les zooms 2x et 10x associent les lentilles physiques aux améliorations de l’IA pour fournir une qualité d’image .équivalente à l’optique.

13 Comparativement au Galaxy S23 Ultra.

14 La suggestion de modifications est compatible avec les formats JPG, PNG, GIF et MP4. Les résultats et la qualité des modifications peuvent varier selon la condition de photographie. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

15 La modification générative nécessite une connexion réseau et une connexion au compte Samsung. Les changements réalisés avec la modification générative permettent d’obtenir une photo redimensionnée jusqu’à 12 Mpx. Un filigrane visible est superposé sur la sortie d’image au moment de l’enregistrement pour indiquer que l’image est générée par l’IA. La précision et la fiabilité de la sortie générée ne sont pas garanties.

16 Certaines applications des médias sociaux peuvent ne pas prendre en charge Super HDR. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

17 Démonstration des améliorations de la performance du processeur d’applications par rapport à la génération précédente. La performance réelle dépendra de l’environnement et des conditions de l’utilisateur et des logiciels et applications préinstallés.

En quoi le Galaxy S24 Ultra et le Galaxy S23 Ultra sont-ils différents?

19 L’écran AMOLED dynamique 2X du Galaxy S24 Ultra a reçu la certification de VDE Allemagne pour le volume colorimétrique mobile à 100 % dans la gamme de couleurs DCI-P3, ce qui signifie que vos images ne sont pas délavées et que vous obtiendrez des couleurs incroyablement vives indépendamment du niveau de luminosité. L’écran peut atteindre un pic de luminosité de 2 600 nits, améliorant ainsi le contraste entre la lumière et l’obscurité des contenus numériques pour des photos plus brillantes, avec un rapport de contraste de 5 000 000:1, pour une expérience mobile plus immersive.

20 Corning® Gorilla® Armor est intégré à l’écran avant du Galaxy S24 Ultra. Durabilité, résistance aux égratignures et faible réflexion testées dans les laboratoires de Corning. Testé avec des matériaux en verre seulement avant d’être appliqué sur les appareils Galaxy réels. Comparaison de Corning® Gorilla® Armor et de Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

21 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy S24+ est de 6,7 po sous forme entièrement rectangulaire, et de 6,5 po en tenant compte des coins arrondis. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins arrondis et du trou de l’appareil photo.

22 Écran mesuré en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy S24 est de 6,2 po sous forme entièrement rectangulaire, et de 6,0 po en tenant compte des coins arrondis. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins arrondis et du trou de l’appareil photo.

23 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy S24 est de 6,8 po pour le rectangle complet, et de 6,8 po si l’on tient compte des coins arrondis. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins arrondis et du trou de l’appareil photo.

24La connexion au compte Samsung est nécessaire. Les paramètres de l’intelligence avancée qui empêchent l’accès au serveur imposeront des limites à certaines fonctionnalités d’IA. Sans égard à l’accès au serveur, Samsung n’enregistre pas les données d’entrée ou de sortie des utilisateurs.

25 Knox Matrix est pris en charge sur les téléphones intelligents et les tablettes Galaxy avec One UI 6 ou une version ultérieure. La disponibilité peut varier selon le pays ou la région.

26 Le Galaxy S24 Ultra comporte des matériaux recyclés dans le module de haut-parleur supérieur, le module de haut-parleur inférieur, l’avant de l’étui, l’étui intérieur du S Pen, le support du bouton du S Pen, la touche latérale, le bouton du volume, le plateau SIM, la pellicule décorative de l’appareil photo, l’écran avant, le verre arrière et la batterie.

27 Les batteries du Galaxy S24 Ultra et du Galaxy S24+ comportent un minimum de 50 % de cobalt recyclé pré-consommation et post-consommation. La batterie du Galaxy S24 comporte un minimum de 10 % de cobalt recyclé pré-consommation et post-consommation.

28 Les haut-parleurs des appareils de la série Galaxy S24 comportent 100 % de néodyme recyclé pré-consommation et post-consommation.

29 Les haut-parleurs des appareils de la série Galaxy S24 comportent un minimum de 40 % d’acier recyclé pré-consommation et post-consommation.

30 L’impact environnemental des produits et services certifiés UL ECOLOGO® a été vérifié en fonction de critères de performance environnementale tout au long de leur cycle de vie, y compris la réduction de l’énergie, les matériaux, la santé, l’environnement, la fabrication et les opérations. La gamme Galaxy S24 a satisfait à la norme UL 110, qui est la norme environnementale UL pour la durabilité des téléphones mobiles

31 La Carbon Trust a mesuré et vérifié l’empreinte carbone du début à la fin de la série Galaxy S24, y compris la fabrication, la distribution, l’utilisation et l’élimination éventuelle. Cela a été vérifié par rapport à la norme PAS2050 et à la norme internationalement reconnue

32 En 2021, Samsung MX Business a publié une série de quatre objectifs à atteindre d’ici la fin de 2025 pour ses produits et ses activités. Ces objectifs sont le développement et l’intégration de matériaux recyclés dans tous les nouveaux produits mobiles, l’élimination des plastiques à usage unique dans les emballages mobiles, l’atteinte d’une consommation d’énergie de secours nulle pour tous les chargeurs de téléphones intelligents et le détournement de tous les déchets des sites d’enfouissement dans l’ensemble de ses opérations mondiales.

33 Samsung définit comme étant le module d’un téléphone intelligent l’antenne, la batterie, l’appareil photo, l’écran, les composants mécaniques, le moteur, le PBA/FPCB, le haut-parleur, le module chargeur sans fil et l’emballage.

* Le cadre en titane ne comprend pas les touches de volume et latérales.

35 Les couleurs peuvent varier selon le marché et l’opérateur de télécommunications.

36 Options de paiement par l'intermédiaire d'Affirm Canada Holdings Ltd. ("Affirm"). Pour être admissible au financement, la valeur minimale de l'achat du panier doit être de $200 avant les taxes et les frais. Le TAEG offert est basé sur la solvabilité et soumis à une vérification d'admissibilité. Tous les clients n'ont pas droit à un TAEG de 0 %. Les options de paiement dépendent du montant de l'achat et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les provinces/territoires. Les conditions réelles de l'option de paiement seront indiquées au moment du paiement. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment. Voir https://helpcenter.affirm.ca pour plus d'informations.

37 Certaines conditions s’appliquent. Offre valable du 17 au 30 janvier 2024 à 23 h 59 HNE (la « période de l’offre »). Profitez de l’offre dans les boutiques Expérience Samsung au Canada et en ligne au www.samsung.com/ca_fr .

38 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise d’un maximum de 450 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (le « produit de reprise admissible »), lorsque vous : (iv) précommandez et terminez votre achat d’un appareil admissible de la gamme Galaxy S24 du 17 janvier 2024 au 30 janvier 2024; ou achetez un appareil admissible de la gamme Galaxy S24 du 31 janvier 2024 au 12 février 2024 (la « période de l’offre »), auprès d’un détaillant ou d’un opérateur de

or online at https://www.samsung.com/ca/; and (ii) complete the trade-in of your Eligible Trade-In Product by February 12th, 2024; and (iii) ship the Eligible Trade-in Product within 21 calendar days of receiving the waybill. Selection and availability may vary. While quantities last. No rain checks. No cash value. The minimum qualifying trade-in value of the “Eligible Trade-In Product” must be $0 as determined by the Service Provider’s device valuation software. $450 credit is based on completing the trade-in of an eligible Galaxy Note Series, Galaxy S Series, or Galaxy Z Series device and purchasing a Galaxy S24 Series device. Offer is subject to change or cancellation at any time without notice, cannot be combined with any other offer and is available to Canadian residents only. Offer provided by Samsung Electronics Canada Inc. See https://www.samsung.com/ca/offer/ for Full Terms and Conditions. Please note: for trade-in transactions online at Samsung.com/ca if you do not send in your Eligible Trade-In Product within the prescribed time, or if the device condition differs materially from that which you have represented to be accurate using the Trade-In Tool, your trade-in transaction may be subject to a charge-back, in whole or in part, in accordance with the Trade-In Program Terms and Conditions of Use. télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne au https://www.samsung.com/ca_fr/; et (v) terminez le processus de reprise de votre produit de reprise admissible avant le 12 février 2024; et (vi) expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception de la feuille de route. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur marchande. La valeur de reprise minimale admissible du Produit de reprise admissible doit être de 0 $ et déterminée par le logiciel d’évaluation de l’appareil du fournisseur de services. Le crédit de 450 $ est basé sur l’échange d’un appareil des gammes Galaxy Note, Galaxy S ou Galaxy Z admissible et sur l’achat d’un appareil Galaxy S24. L’offre peut être modifiée ou annulée en tout temps sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre de Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n’envoyez pas votre produit de reprise admissible dans le délai prescrit, ou si l’état de l’appareil diffère considérablement de celui que vous avez représenté comme étant exact à l’aide de l’outil de reprise, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux conditions générales du programme de reprise

39 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise et de valeur de reprise combiné à un montant allant jusqu’à 1 000 $ sur votre téléphone intelligent de la gamme Galaxy Note 20, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22, ou Galaxy S23 Ultra admissible (chacun un « Produit de reprise admissible »), lorsque vous : 4. Achetez un téléphone intelligent admissible de la gamme Galaxy Eureka (telle qu’énumérée ci-dessous) entre le 17 et le 24 janvier 2024 à 23 h 59 (HNE) (la « période de l’offre ») dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l’adresse https://www.samsung.com/ca_fr/; et 5. Terminez le processus de reprise de votre produit de reprise admissible d’ici le 24 janvier 2024; et 6. expédier le Produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception de la feuille de routemontant allant jusqu’à 1 000 $ sur votre téléphone intelligent de la gamme Galaxy Note 20, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22, ou Galaxy S23 Ultra admissible (chacun un « Produit de reprise admissible »), lorsque vous : 4. Achetez un téléphone intelligent admissible de la gamme Galaxy Eureka (telle qu’énumérée ci-dessous) entre le 17 et le 24 janvier 2024 à 23 h 59 (HNE) (la « période de l’offre ») dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l’adresse https://www.samsung.com/ca_fr/; et 5. Terminez le processus de reprise de votre produit de reprise admissible d’ici le 24 janvier 2024; et 6. expédier le Produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception de la feuille de route

40 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca_fr/terms

41 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca_fr/terms

Kim Tran

Account Executive, North Strategic

514-217-1684

kim.tran@northstrategic.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/163269e8-17ea-4425-849a-3c2e6f137c2b