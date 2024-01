Verizon se adelanta al futuro: Obtén el Samsung Galaxy S24 con inteligencia artificial de vanguardia e increíbles ofertas

Lo que necesitas saber:



SAN JOSE, Calif., Jan. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Noticia de último minuto: Samsung presentó la nueva serie Galaxy S24, con nuevas e increíbles funciones de inteligencia artificial3, que incluyen Traductor en Vivo (Live Translate)4, Círculo de Búsqueda (Circle to Search)5 con Google, Asistente para Notas (Note Assist) y mucho más. A partir de hoy, puedes preordenar el Galaxy S24 , Galaxy S24+ y Galaxy S24 Ultra en Verizon, o adquirir los nuevos Galaxy A15 5G y Galaxy Tab A9+ 5G .

La serie Galaxy S24 estará ampliamente disponible tanto para clientes individuales y empresariales de Verizon a partir del 31 de enero. Ésta es la serie completa de Galaxy:

Galaxy S24 Ultra estará disponible en Negro Titanio, Gris Titanio, Violeta Titanio y Amarillo Titanio a partir de $36.11 al mes durante 36 meses con la compra a través de Verizon Device Payment (0% APR; $1,299.99 venta al por menor).

Increíbles ofertas: Ya sea que busques cambiarte a Verizon o quieras obtener un mejor teléfono, te ofrecemos varias ofertas.

Intercambios únicos. Los clientes de Verizon, nuevos o actuales en planes selectos de Verizon Unlimited pueden intercambiar cualquier modelo de teléfono Samsung – en cualquier condición – y obtener un Galaxy S24 o Galaxy S24+ por nuestra cuenta, o $1,000 de descuento en un Galaxy S24 Ultra 1 . Además, obtén un Galaxy Watch y un Galaxy Tab por nuestra cuenta 2 .

Descubre completamente la experiencia Verizon: Cámbiate hoy a myPlan de Verizon y elije entre tres increíbles opciones de red que se adaptan a tu estilo de vida y trabajo. Además, obtén ahorros exclusivos en entretenimiento, compras y experiencias, incluyendo Disney+, Netflix, Max, Walmart y muchos más.

Si quieres un nuevo Samsung Galaxy S24 y aún no eres cliente de Verizon, regístrate para una Prueba Gratuita de Verizon (Verizon Free Trial) y obtén datos premium ilimitados en 5G Ultra Wideband – nuestra red 5G más rápida – durante 30 días gratis, sin interrumpir tu servicio actual. Simplemente descarga la aplicación My Verizon (iOS o Android) en tu teléfono y comienza hoy mismo tu prueba gratuita.

Ordena tu Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24+ , Galaxy S24 , Galaxy A15 5G y Galaxy Tab A9+ 5G en verizon.com o visita tu tienda local de Verizon hoy mismo. Los clientes comerciales de Verizon pueden visitar Verizon Business para obtener precios y promociones exclusivamente para empresas.

1Se requiere pago del dispositivo por hasta $1,419.99 o compra minorista completa con línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en Unlimited Ultimate o plan 5G Unlimited seleccionado. Menos o hasta $1,000 de crédito promocional/intercambio aplicado durante 36 meses; el crédito promocional finaliza si no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% APR. No incluye teléfonos con bloqueo activado, modelo de dispositivo no identificable o en la lista de objetos perdidos/robados. Se aplica un crédito instantáneo de hasta $120 para la actualización de memoria en el mismo modelo.

2Teléfono: Se requiere pago del dispositivo de hasta $1,419.99 o compra minorista completa con línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en Unlimited Ultimate o plan 5G Unlimited seleccionado. Menos o hasta $1,000 de crédito por promoción/intercambio aplicado durante 36 meses; el crédito promocional finaliza si no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% APR. No incluye teléfonos con bloqueo activado, modelo de dispositivo no identificable o en la lista de objetos perdidos/robados. Reloj/Tableta: Se requiere compra de pago del dispositivo de hasta $549.99 con nueva línea en un plan elegible por reloj/tableta. Menos o hasta $549.99 de crédito promocional por dispositivo aplicado durante 36 meses; 0% APR. Todos los créditos promocionales para ofertas de teléfono/reloj/tableta finalizan si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad por dispositivo.

3Samsung no promete, asegura o garantiza la precisión, integridad o confiabilidad de los resultados proporcionados por las funciones de IA. Es posible que sea necesario iniciar sesión en la cuenta Samsung para utilizar ciertas funciones de Samsung AI.

4Traductor en Vivo (Live Translate) requiere una conexión de red y el inicio de sesión de una cuenta Samsung. Traductor en Vivo solo está disponible en la aplicación Samsung Phone preinstalada. Es posible que ciertos idiomas requieran la descarga del paquete de idiomas. La disponibilidad del servicio puede variar según el idioma. La precisión de los resultados no se garantiza.

5Secuencias acortadas y simuladas. Resultados sólo con fines ilustrativos. Los resultados pueden variar según las coincidencias visuales. Requiere conexión a Internet. Es posible que los usuarios necesiten actualizar Android a la última versión. La funcionalidad del producto puede depender de la configuración de su aplicación y dispositivo. Es posible que algunas funciones no sean compatibles con determinadas aplicaciones. La disponibilidad del servicio varía según el país y el idioma. La precisión de los resultados no se garantiza.

6Se requiere pago de compra por hasta $1,419.99 o compra minorista completa con una línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en la línea de servicio. Se aplica un crédito instantáneo de hasta $120 para la actualización de memoria dentro del mismo modelo.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se formó el 30 de junio de 2000 y es uno de los principales proveedores de servicios de tecnología y comunicaciones del mundo. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $136.8 mil millones de en 2022. La compañía ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus redes y plataformas galardonadas, satisfaciendo la demanda de movilidad de los clientes, conectividad de red confiable, seguridad y control.

