Vertex reçoit le prix IDC Satisfaction client 2023 pour sa solution de fiscalité en mode SaaS

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 17 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX), ci-après « Vertex » ou « la Société », fournisseur mondial de technologies fiscales, est fière de remporter une nouvelle fois le prix Satisfaction client décerné par IDC pour sa solution de fiscalité en mode SaaS. L’enquête « SaaSPath 2023 » pilotée par IDC accorde à Vertex les meilleures évaluations des fournisseurs de solutions de fiscalité en mode SaaS dans la catégorie satisfaction client globale.



Le programme d’IDC récompensant la satisfaction client, les « CSAT Awards », distingue les meilleurs fournisseurs de logiciels fournis sous forme de service (ou SaaS pour Software as a service) sur chaque marché d’application. Les lauréats sont sélectionnés suivant les scores de satisfaction client les plus élevés exprimés dans les enquêtes SaaSPath, Services Path et Cloud Path d’IDC. Ces études menées à l’échelle internationale recueillent l’avis de près de 2 900 organisations professionnelles de toute taille, tous pays confondus. Les répondants sont chargés d’évaluer leurs fournisseurs à l’appui de plus de vingt-quatre critères de satisfaction différents.

Vertex se distingue dans de nombreux domaines, et obtient les meilleurs scores en matière d’expérience utilisateur, de gestion des données, et d’architecture cloud-native. Les fonctionnalités de sa plateforme y sont en outre jugées supérieures, et obtiennent des évaluations positives en termes de sécurité des données, de facilité d’intégration, de service et d’assistance client de niveau conçu pour les grandes entreprises, et de déploiement rapide. Les répondants ont également souligné son expérience en numérique, et un bon rapport qualité-prix.

Pour Chris Jones, directeur commercial de Vertex, « Développer des solutions de pointe et inégalées en fiscalité indirecte, assorties de services et d’une assistance client caractérise la marque Vertex depuis plus de 40 ans. Nous sommes honorés de recevoir le prix Satisfaction client pour notre solution de fiscalité en mode SaaS pour la troisième année consécutive. Ce prix représente, pour nous, la reconnaissance de notre approche stratégique, et témoigne également en faveur du travail acharné de notre équipe d’experts ».

Vertex s’est régulièrement hissée parmi les leaders de sa catégorie dans divers rapports d’IDC tels que MarketScapes, et s’est notamment distinguée en 2021 dans le rapport sur l’automatisation fiscale mondiale pour les entreprises et la TVA pour les petites et moyennes entreprises.

« Étant donné la complexité des réglementations fiscales mondiales, les entreprises doivent investir dans la modernisation, et équiper leurs gestionnaires fiscaux des derniers outils pour les aider à répondre à toutes les normes de conformité » observe Kevin Permenter, directeur de recherche chez IDC pour les applications financières. Et de conclure : « Vertex continue de développer de puissants logiciels tout en proposant des services qui aident les entreprises à optimiser leurs processus et réduire les charges inutiles pesant sur les équipes fiscales, de conformité et informatiques ».

À propos de Vertex

Vertex est l’un des principaux fournisseurs de logiciels et de solutions de fiscalité indirecte au monde. La Société a pour vocation de proposer la technologie fiscale la plus fiable afin de permettre aux entreprises internationales de réaliser des transactions en toute conformité et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent s’adapter aux principaux systèmes fiscaux indirects de secteurs d’activité spécifiques, notamment pour les ventes et les activités des consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Domiciliée en Amérique du Nord, avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 400 professionnels et propose ses services aux entreprises dans le monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Contact auprès des médias :

Rachel Litcofsky

Vertex, Inc.

mediainquiries@vertexinc.com

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Joe Crivelli

Vertex, Inc.

ir@vertexinc.com

COPYRIGHT © 2024 VERTEX, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE COMMUNIQUÉ SONT UNIQUEMENT PUBLIÉES À TITRE D’INFORMATION. ELLES PEUVENT FAIRE L’OBJET D’ÉVOLUTIONS FUTURES À TOUT MOMENT, ET NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS UN CONSEIL JURIDIQUE OU FISCAL. LA DIRECTION DU PRODUIT ET LES INFORMATIONS POTENTIELLES DE FEUILLE DE ROUTE NE CONSTITUENT AUCUNE GARANTIE, NE PEUVENT S’INTÉGRER DANS UN CONTRAT QUELCONQUE, NI NE REPRÉSENTENT UN ENGAGEMENT À FOURNIR QUELCONQUE MATÉRIAU, CODE OU FONCTIONNALITÉ. CES INFORMATIONS NE DOIVENT SERVIR À AUCUNE PRISE DE DÉCISION D’ACHAT, JURIDIQUE OU FISCALE. LE DÉVELOPPEMENT, LE LANCEMENT ET LE CALENDRIER EN RAPPORT AVEC TOUTE FONCTIONNALITÉ OU CARACTÉRISTIQUE DÉCRITE DES PRODUITS DE VERTEX RESTENT À L’ENTIÈRE DISCRÉTION DE VERTEX, INC. TOUTES LES DÉCLARATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE RELEVANT PAS DE FAITS HISTORIQUES CONSTITUENT DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES AU SENS DE LA LOI AMÉRICAINE « PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT » DE 1995. TOUTES LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES SONT ASSUJETTIES À DIVERS RISQUES ET INCERTITUDES, DÉCRITS DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR VERTEX AUPRÈS DE L’ORGANISME FÉDÉRAL AMÉRICAIN DE RÉGLEMENTATION ET DE CONTRÔLE DES MARCHÉS FINANCIERS (LA « SEC »), QUI POURRAIENT ENTRAÎNER UN ÉCART SENSIBLE ENTRE LES RÉSULTATS RÉELS ET LES ATTENTES. VERTEX CONSEILLE AUX LECTEURS DE NE PAS SE FIER INDÛMENT À CES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES, QUE VERTEX N’A AUCUNE OBLIGATION DE METTRE À JOUR.