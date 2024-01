ALSTOM SA: Alstom va livrer des trains ultramodernes à deux niveaux à DB Regio, en Allemagne

Alstom va livrer des trains ultramodernes à deux niveaux à DB Regio, en Allemagne

Alstom reçoit une c ommande pour 18 rames de type Coradia Max

Ces rames combineront des voitures à un et deux niveaux, pour une plus grande capacité et un meilleur confort

Ces trains régionaux seront mis en service dans trois Länder, sur le réseau « Baltique-Alster ».





18 janvier 2024 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, va livrer 18 rames automotrices électriques ultramodernes à deux niveaux de type Coradia Max1 à DB Regio AG. La commande2 comprend neuf rames de trois voitures et neuf rames de cinq voitures, qui seront mises en service à l’occasion du passage aux horaires d’hiver en décembre 2027 sur la ligne régionale express RE1 Hambourg – Rostock, une ligne très fréquentée du réseau « Baltique-Alster » (Ostsee-Alster ou OSTA). Après l’électrification de la ligne entre Bad Kleinen et Lübeck et la construction d’une courbe de raccordement, les trains circuleront également jusqu’à Lübeck.

« Le Nord de l’Allemagne prend le virage de la mobilité. Avec nos nouveaux trains à deux niveaux, nous allons aider DB Regio à développer son offre de voyage dans les Länder de Hambourg, du Schleswig-Holstein et de Mecklembourg-Poméranie occidentale, de manière durable et moderne », a déclaré Müslüm Yakisan, Président de la région Allemagne, Autriche et Suisse chez Alstom. « Le Coradia Max marque des points grâce à une capacité accrue et un confort optimal. Il fournit les meilleurs arguments pour une mobilité plus verte sur le rail. Les passagers du nord de l’Allemagne peuvent désormais s’attendre à des trains plus fiables, plus spacieux et plus accessibles ».

Carsten Moll, Président de DB Regio Nordost, a déclaré : « L’axe Hanse-Express, entre Rostock, Schwerin et Hambourg, est l’une des principales artères vitales de la région pour les navetteurs et les touristes. Nous sommes très heureux d’avoir remporté l’appel d’offres et de disposer de rames neuves. Les Länder investissent dans des trains ultramodernes dans lesquels les voyageurs bénéficieront, par exemple, d’informations passagers supplémentaires ou d’espaces lounge. Avec les lignes RE4 Lübeck – Schwerin et RE2 Lübeck – Rostock, les transports sur le réseau Hanse-Express bénéficieront d’une offre de service plus importante ».

« Dix-huit rames neuves viendront moderniser le réseau transnational OSTA. Les nouvelles rames, dont l’intérieur et l’extérieur seront pour la première fois décorés aux couleurs du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, permettront à nos passagers de voyager agréablement entre la mer Baltique et l’Alster, grâce à 720 places assises environ. Grâce à une cadence augmentée et de nouveaux tracés de lignes, nous créons davantage de mobilité adaptée au quotidien et respectueuse de l’environnement, pour relier les régions du nord de l’Allemagne et la région métropolitaine de Hambourg », a déclaré Daniel Bischof, directeur de la VMV-Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH.

Par rapport aux trains actuellement en service dans le Schleswig-Holstein et dans la région de Hambourg, les nouvelles rames offriront aux passagers jusqu’à 50 % de places supplémentaires entre Büchen et Hambourg aux heures de pointe. Dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, ce sont surtout les nouvelles lignes de Rostock et de Schwerin vers Lübeck qui profiteront de la rame automotrice à trois voitures, avec 265 places assises au total. La rame automotrice à cinq voitures, qui inclura deux voitures centrales à deux niveaux supplémentaires, disposera de 462 places assises au total. La production des trains aura lieu sur le site Alstom de Salzgitter.

Les trains circuleront à une vitesse maximale de 160 km/h et se distinguent grâce au prééquipement pour le système européen de contrôle des trains ETCS, ainsi qu’à une combinaison de capacité accrue et de confort supérieur. Deux hauteurs d’accès différentes permettront aux voyageurs à mobilité réduite d’accéder de plain-pied aux rames dans presque toutes les gares des lignes RE1, RE2 et RE4. Grâce au profil élargi des voitures au niveau supérieur, les rames offriront en outre une sensation d’espace et une plus grande liberté de mouvement. Le wifi gratuit permettra d’accéder rapidement à Internet et les vitres spécialement traitées amélioreront la réception des téléphones portables pendant le voyage.

La combinaison de voitures à un et deux niveaux est la marque de fabrique du train Coradia Max. Elle permet d’atteindre un niveau optimal en termes de capacité, de flexibilité et d’accessibilité. Les passagers profiteront d’une expérience de voyage inoubliable dans le Coradia Max, qu’il s’agisse de trajets courts ou plus longs. Plus de 500 trains de ce type ont déjà été commandés dans toute l’Europe.

Alstom™, Coradia Stream™ et Coradia Max™ sont des marques protégées du groupe Alstom

1 Coradia Max est le nouveau nom des trains autrefois connus sous le nom de trains Coradia Stream de grande capacité

2 Contrat enregistré au troisième trimestre de l’exercice fiscal 2023/24





