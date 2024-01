Paris, le 18 janvier 2024





Bourse Direct, partenaire d’EuroLand Corporate, a le plaisir de convier les investisseurs à la 1ère édition du Retail Day, « A la rencontre des pépites Small & Mid Caps », un évènement digital qui propose aux investisseurs particuliers d’échanger avec des dirigeants d’entreprises cotées.

En exclusivité, pour cette 1ère édition, 11 dirigeants d’entreprises seront interviewés par Marc Fiorentino, président d’EuroLand Corporate, et répondront aussi aux questions posées par les investisseurs. Ils partageront leur vision et leur analyse du marché actuel.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à cet événement et poser vos questions sur le site Bourse Direct : Retail Day .

Marc Fiorentino se réjouit du lancement de cette 1ère édition :

« Cet événement, que nous souhaitons renouveler plusieurs fois dans l’année, constitue, pour les actionnaires et investisseurs, une occasion unique d'échanger directement avec les dirigeants de sociétés cotées Small & Mid Caps qu’ils suivent. Ces petites et moyennes sociétés cotées offrent régulièrement des opportunités de marchés qu’il ne faut pas sous-estimer, elles peuvent constituer de vraies pépites ! »

« Bourse Direct est ravi de s’associer à cet événement permettant aux investisseurs de toujours plus s’informer sur leurs placements et d’échanger avec des dirigeants sur leurs stratégies » ajoute Catherine Nini, présidente de Bourse Direct.

Rendez-vous, le 7 février pour découvrir toutes les réponses en interview : https://www.boursedirect.fr/fr/evenement-retail-day-2024.

Les 11 entreprises présentes à la Première Edition du « Retail Day – A la rencontre des pépites »





