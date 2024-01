Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 18.1.2024 klo 14.00

Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi - Irmeli Rytköstä ja Enel Sintosta ehdotetaan uusiksi jäseniksi

Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 4.4.2024 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan: Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Samuli Seppälä ja Arja Talma

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan: Irmeli Rytkönen ja Enel Sintonen

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Johan Ryding ja Kai Seikku ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

"Uudet ehdotetut jäsenet tuovat vahvaa kokemusta taloushallinnon kokonaisuuksista sekä laajaa toimiala-osaamista ja vahvistavat hallituskokoonpanoa" sanoo Verkkokauppa.com Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja Erkka Kohonen.

Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan Arja Talman hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Samuli Seppälää lukuun ottamatta.

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille nimitystoimikunta ehdottaa maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa, ja

kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Ehdotetut vuosi- ja valiokuntapalkkiot vastaavat hallituksen nykyisiä palkkioita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Lisäksi ehdotetaan, että osakkeiden hankkiminen tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttaminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa alkaen yhtiön vuoden 2024 kunkin osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Ehdotetaan, että yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Loput vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan kokonaisuudessaan rahana.

Hallituksen valiokuntiin valittaville jäsenille ehdotetaan maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyessä:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa,

tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa,

kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa,

palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa, ja

kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.





Valiokuntien palkkiot ehdotetaan maksettavan rahana. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka ovat yhtiön kolmen suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat 31.5. päivän omistusten perusteella. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Seuraavat jäsenet nimitettiin Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kesäkuussa 2023: Samuli Seppälä (Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään); Erkka Kohonen (Senior Portfolio Manager), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä ja Jukka Järvelä (Director, Head of Equities, Mandatum Asset Management), Mandatum Henkivakuutusyhtiön nimeämänä.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen uusien henkilöiden henkilötiedot ovat saatavilla tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2024.

Lisätietoja:

Erkka Kohonen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

erkka.kohonen@varma.fi

Puh. +358 10 309 5555

Arja Talma

Hallituksen puheenjohtaja

arja.talma@boardman.fi

Puh. +358 10 309 5555

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations and Corporate Communications

Verkkokauppa.com Oyj

marja.makinen@verkkokauppa.com

Puh. +358 40 671 2999

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com



Verkkokauppa.com (Nasdaq Helsinki: VERK) on Suomen johtava verkkokauppa, joka tarjoaa laajasti tuotteita kodin teknologiasta vapaa-aikaan sekä yritysten tarpeisiin. Vuodesta 1992 toiminut yritys on maailman vanhimpia verkkokauppoja, yhdistäen verkkokaupan ja myymälänsä monikanavaiseksi asiakaskokemukseksi. Verkkokauppa.comin neljä jättimyymälää sijaitsevat Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa. Ylivertaisen asiakaskokemuksen tarjoamiseksi yhtiö toimittaa tuotteet jopa tunnissa kotiovelle vuorokauden ympäri hyödyntäen automatisaatiota ja robotiikkaa. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan noin 700 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla ja sillä on yli 20 000 osakkeenomistajaa.

