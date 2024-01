Mise à jour corporative des activités de NioBay

MONTRÉAL, 18 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) a le plaisir d’annoncer la mise à jour de ses activités récentes, y compris de sa demande d'autorisation d'ajouter trois ans au projet d'exploration du niobium de la baie James et de ses progrès dans les projets de R&D.



Projet de niobium de la baie James

Suivant des discussions avec le ministère des Mines de l’Ontario, la Société a déposé une demande de permis d’exploration sur son projet de niobium de la baie James afin d’ajouter trois années au permis actuel.

Rappelons que NioBay détient un bail minier valide jusqu’en 2028. La première campagne de forage, ainsi que le début de la seconde, ont démontré le fort potentiel de ce projet par une étude économique préliminaire révélant une VAN (8%) après taxe de $1,0 milliard et un TRI de 27.5% (voir les communiqués de presse du 11 août 2022 et du 13 octobre 2020).

Fin des travaux d’exploration régionale et résultats

La Société a complété une campagne d’exploration régionale sur 574 claims miniers détenus, couvrant une superficie de 31 638,96 ha (316 km2) au nord-ouest du Lac-Saint-Jean, sur le Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh. Les travaux consistaient à cartographier, identifier et échantillonner les zones affleurantes des différents claims, toujours dans l’objectif de trouver des minéraux critiques et stratégiques.

Suivant ces travaux, NioBay a identifié des zones d’intérêts et d’excellentes cibles pour des travaux de forage futurs. En effet, l’équipe est très heureuse d’avoir des résultats indiquant la présence d'argent et d'or, ainsi que de minéraux critiques et stratégiques tels que le platine, le palladium, le manganèse, le chrome, le vanadium, le titane, le magnésium et le nickel en provenance de ces sites : Nord du projet Crevier, Albanel 2, Isabelle et Blue.

Figure 1 : Carte de la campagne d’exploration régionale





Projets de recherche de NioBay en collaboration avec l’UQTR, l’INRS et l’Université de Waterloo

NioBay poursuit fièrement ses appuis dans différentes universités canadiennes en participant à des travaux de R&D, afin de valoriser l’utilisation du niobium et du tantale dans différentes technologies qui aideront à la décarbonisation de notre économie.

Les projets en cours sont les suivants :

Développement de plaques bipolaires à base de niobium pour les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM) (Université de Waterloo)

Développement d'une nouvelle couche de transport poreuse à base de niobium pour l'électrolyse de l'eau par membrane échangeuse de protons (Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR))

Valorisation du niobium et du tantale pour la production de carburants à faible intensité de carbone : électrolyse de l'eau et conversion du CO2 en produits à valeur ajoutée (Institut national de la recherche scientifique (INRS))

De plus, NioBay est fière d’annoncer que les essais, menés à l’Université de Waterloo, ont satisfait les critères du « United States Department of Energy (DOE) », en atteignant une efficacité de protection de 99,98 % contre la corrosion dans les piles à combustible PEM.

Il est à noter que le niobium est vu comme un substitut potentiel pour les éléments du groupe de platine (EGP) habituellement utilisés dans ces technologies, les rendant plus abordables.

Mot du président, Jean-Sébastien David

« L’objectif de NioBay en 2024 sera d’augmenter la valeur auxactionnaires par :

L’extension des permis dans le projet de niobium de la Baie James, l’avancement des activités d’exploration, l’augmentation des ressources et l'augmentation de la quantité et de la qualité de celles-ci sur le projet Crevier, puis par la poursuite des efforts d'acquisition pour ajouter des projets de métaux critiques et stratégiques au portefeuille de la Société », a déclaré Jean-Sébastien David, président et chef de la direction de NioBay.

Aussi, quand ce sera à l’avantage de NioBay, l’entreprise cédera des propriétés dont les métaux et les minéraux ne font pas partie de ses principaux domaines d'intérêt.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay vise à devenir un leader dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l'eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l'environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l'inclusion de toutes les parties prenantes. Sa priorité absolue, essentielle à sa réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires et les terres ancestrales desquelles elle opère.

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.



À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

