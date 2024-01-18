Languisity 介紹：Edusity 的同步即時語言翻譯工具

凱蒂，德克薩斯州, Jan. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Edusity 自豪地推出了 Languisity，這是一款革命性的即時語言翻譯工具，專為網絡研討會期間的無縫溝通而設計。這個尖端平台使世界各地的參與者能夠選擇自己的語言，打破障礙，助力演講者實現全球交流。



Languisity 是我們電子學習平台的一個組成部分，它將網絡研討會轉變為充滿活力和包容性的全球體驗。共同創辦人 Arvind Betala 表達了興奮之情，表示 Languisity 解決了全球性組織面臨的現實挑戰。其目標是使企業能夠在全球範圍內無縫溝通、打破障礙並釋放新的可能性。

Languisity 的主要特色：

即時翻譯服務：根據您的全球組織的需求量身定制無縫且準確的語言翻譯。 輕鬆溝通：透過即時語言翻譯突破語言障礙，提高您與全球任何人溝通的能力。 動態全球網絡研討會：透過即時翻譯和對使用者友善的協作功能，Languisity 可將全球網絡研討會轉變為流暢、高效和包容的體驗。 多語言溝通：Languisity 消除了國際團隊或學生的語言障礙，使全球網絡研討會高效、有效且實現真正的全球化。

現在，Languisity 可供那些希望加強跨語言交流與協作的人使用。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.edusity.com/languisity 。

關於 Edusity

Edusity 是教育科技領域的先驅，致力於透過無縫即時學習的創新解決方案來改變全球溝通和協作。Edusity 專注於最先進的方法和以用戶為中心的設計，幫助企業在全球互聯的世界中蓬勃發展。