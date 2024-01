Konica Minolta offre une approche et des solutions de sécurité multiniveau pour les appareils multifonctions des clients

Le degré de sécurité est adapté à la taille et aux méthodes de chaque client

MISSISSAUGA, Ontario, 18 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) annonce une nouvelle approche de sécurité multiniveau recommandée pour les clients utilisant ses appareils multifonctions bizhub et autres imprimantes. Cette approche vise à protéger les entreprises de toute taille de la menace croissante du cybercrime, qui peut entraîner une interruption des affaires, des dépenses de millions de dollars et une perte de réputation.

Selon de récentes études*, le coût moyen des violations de données dans le monde s’élevait à 4,45 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 15 % en trois ans. Vu la hausse du travail en mode hybride dans les dernières années, qui se répercute sur les types d’appareils de bureaux, portables, mobiles et à distance connectés aux réseaux d’entreprise et à Internet, il est plus important que jamais de protéger ses utilisateurs et ses clients des maliciels et autres menaces, et ce, sur tous les terminaux.

Puisque les menaces se renouvellent constamment et que les petites entreprises n’ont souvent pas d’expert des TI, Konica Minolta recommande fortement à ses clients utilisant ses appareils multifonctions et autres imprimantes de se doter de plusieurs niveaux de sécurité adaptés à leurs besoins et à ceux de leur milieu.

« La sécurité est particulièrement cruciale pour les clients dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des finances et de la vente au détail, où la loi exige que les documents, les informations de paiement et les données soient protégés, sous peine de sanctions importantes et d’autres coûts liés aux mesures correctives. Konica Minolta soumet déjà ses produits à de rigoureux essais internes de cybersécurité pour protéger ses systèmes et confirmer qu’ils répondent aux exigences diverses : PCI, LPRPDE, LAIPVP, RGPD et j’en passe, explique Chris Bilello, vice-président du développement des solutions d’affaires de Konica Minolta. Mais avec les vecteurs de menace qui se multiplient dans notre monde toujours plus axé sur le numérique et la montée des cyberattaques sur la planète, nous implorons nos clients d’accroître leur protection. »

Dans bien des organisations, le service des TI n’a pas la capacité d’assurer la sécurité de tous les appareils. Ainsi, des mesures de sécurité automatisées permettraient de réduire considérablement les risques, y compris celui de brèche de sécurité par accès non autorisé à un appareil multifonction. Pour contrer ces risques, Konica Minolta utilise des outils comme des mots de passe de verrouillage des disques durs, le cryptage de disques durs, la suppression automatique des données d’images temporaires et l’écrasement des données électroniques à intervalles réguliers. Voici les solutions multiniveaux qu’elle propose :

Services de base bizhub SECURE – Protection accrue des mots de passe et des données, et cryptage avancé des données transmises à l’appareil multifonction et y étant stockées. L’accès à l’appareil requiert un mot de passe verrouillé et stocké pour protéger les documents.

bizhub SECURE Notifier – Alertes au client en temps réel pour protéger ses paramètres de bizhub SECURE, outils multiples de protection des mots de passe, antivirus intégré, vérification antimaliciel des données entrantes, sortantes et stockées, et avertissement en cas de problème de sécurité.

Antivirus et protection contre les maliciels de BitdefenderMC – Détection à l’appareil multifonction des virus à la réception et à la transmission des données; vérification des données entrantes, sortantes et stockées pouvant contenir des virus, des chevaux de Troie, des rançongiciels, des logiciels espions et d’autres maliciels. Bitdefender est un chef de file mondial de la cybersécurité qui offre une protection en temps réel 24 heures sur 24.

Shield Guard – Protection sophistiquée permettant de surveiller et de gérer tout le parc d’impression à partir de n’importe où et en tout temps, rapidement et facilement. Pour assurer le respect des normes de l’industrie, le tableau de bord unique envoie des notifications et des alertes instantanées lorsqu’une vulnérabilité est détectée pour qu’elle puisse être traitée sans tarder.

Dispatcher Paragon+ – Mesures de sécurité accrues et aperçu consolidé de toutes les activités d’impression, de copie, de télécopie et de numérisation pour favoriser la productivité. Cette solution de processus documentaires avancée sécurise l’impression sur demande pour tous les appareils et comprend une authentification multifacteur unique.

Dispatcher Phoenix – Saisie, traitement et distribution sécurisés de documents pour améliorer la productivité et l’efficacité, encourager la collaboration et réduire les coûts. Ce processus documentaire intelligent de pointe fonctionne avec les processus numériques (saisie par courriel ou télécopie), simplifie l’impression et la numérisation et offre une interface de gestion centralisée facile à comprendre même pour les non-initiés.

« Toutes ces couches de protection sont disponibles dès maintenant. Compte tenu de la présence croissante des menaces de cybersécurité sophistiquées, nous espérons que nos clients choisiront de renforcer la sécurité de leurs activités, poursuit M. Bilello. Et ça ne s’arrêtera pas là : Konica Minolta est une entreprise à l’avant-garde, et nous améliorons et bonifions constamment notre offre de mesures pour protéger nos clients et leurs clients. »

Pour en savoir plus sur les solutions de sécurité des données et des appareils pour tous les secteurs de Konica Minolta, c’est ici.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; a été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; a été reconnue par Brand Keys comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

La durabilité reste un moteur important de l’entreprise. C’est pourquoi Konica Minolta Inc. figure pour une sixième année au palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA), et Instagram.

