Operación Find Them All: Cellebrite reúne pioneros filantrópicos para acelerar investigaciones de delitos contra niños

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, Jan. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd . (Nasdaq: CLBT), un líder mundial en soluciones de investigación digital de primer nivel para los sectores público y privado, se enorgullece en anunciar una poderosa colaboración dirigida a reducir los delitos contra los niños y la explotación infantil en línea.



Esta nueva campaña titulada Operation Find Them All (OFTA) (Operación Encuéntralos a todos) reúne al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados , The Exodus Road , Raven y Cellebrite por primera vez con un objetivo colectivo para acelerar las investigaciones de delitos en línea contra niños y, al hacerlo, ayudar a las fuerzas de cumplimiento de la ley a encontrar niños desaparecidos, resolver delitos que involucran a menores explotados, eliminar imágenes dañinas en línea y llevar a los perpetradores ante la justicia.

Además de una inversión financiera para las tres organizaciones, Cellebrite ofrece a NCMEC y The Exodus Road el uso de su tecnología principal, Pathfinder, una solución de análisis de investigación basada en inteligencia artificial, y Smart Search, una herramienta OSINT basada en la nube para investigadores, para ayudar a estas organizaciones en sus esfuerzos por desmantelar la explotación infantil y las redes de tráfico sexual infantil al acelerar el tiempo que le toma a las autoridades policiales investigar a personas y organizaciones de interés, analizar evidencia, recopilar información, desarrollar y avanzar en pistas y rescatar a sobrevivientes inocentes.

"La 'Operación Find Them All' tiene el potencial de acelerar agresivamente el enfoque y los esfuerzos de todas las 'buenas personas' en el cumplimiento de la ley que trabajan día y noche para encontrar a los niños desaparecidos", dice el cofundador de NCMEC y defensor de los niños desde hace mucho tiempo, John Walsh. “Estoy profundamente agradecido de que Cellebrite esté tan comprometida y reconozca el rol fundamental que desempeña en la protección de los niños. Juntos, podemos garantizar que todo niño tenga una infancia segura y que prevalezca la justicia".

"Los peligros de la oscuridad digital exigen nuestra atención y acción inmediatas", dijo Yossi Carmil, director ejecutivo de Cellebrite. "En Cellebrite, nos comprometemos a trabajar en armonía con estas organizaciones heroicas y las fuerzas de cumplimiento de la ley mundial para ayudar a proteger a los niños de todo el mundo de la explotación sexual en línea. Es por eso que estamos dedicando los recursos y las capacidades de Cellebrite a encontrar a estos niños inocentes".

El cumplimiento de la ley en las agencias federales, estatales y locales está enterrado bajo una cantidad escalofriante de casos de material de abuso sexual infantil (CSAM). Solo en 2022, el FBI reportó 359,094 casos de niños desaparecidos y CyberTipline del NCMEC recibió más de 32 millones de reportes de sospecha de explotación sexual infantil. Los profesionales de cumplimiento de la ley actualmente tienen muy pocos recursos y están abrumados debido a la escala y complejidad de estas investigaciones. El portafolio completo de Cellebrite equipará mejor a las fuerzas de cumplimiento de la ley y a estos socios estratégicos con las capacidades de investigación digital más avanzadas, herramientas innovadoras y capacitación integral para enfrentar esta crisis de frente.

"Desde 2012, The Exodus Road ha ayudado a liberar a casi 2.500 sobrevivientes, arrestar a más de 1.200 perpetradores y capacitar a más de 25.000 agentes del cumplimiento de la ley y civiles para responder a los delitos de trata de personas. La tecnología y el soporte de investigación digital de Cellebrite son primordiales para acelerar nuestro trabajo para liberar a quienes están siendo explotados en todo el mundo", dijo Matt Parker, estratega jefe y cofundador de Exodus Road.

"Debemos reconocer que los avances en ICAC requieren no solo tecnología y dedicación, sino también una base firme de cambio legislativo y mayor conciencia", dijo John Pizzurro, director ejecutivo de Raven. "Solo entonces podremos garantizar que las estructuras y la gobernanza estén implementadas para proporcionar recursos completos para el cumplimiento de la ley y proteger a nuestros niños de las implacables amenazas que enfrentan en la era digital. Es por eso que nos solidarizamos con Cellebrite y apoyamos el objetivo crucial de esta operación para encontrarlos a todos".

Para más información acerca de Operation Find Them All, visite www.OFTA.Cellebrite.com .

Acerca del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados es una corporación privada sin fines de lucro 501(c)(3) cuya misión es ayudar a encontrar niños desaparecidos, reducir la explotación sexual infantil y prevenir la victimización infantil. El NCMEC trabaja con las familias, las víctimas, el sector privado, las fuerzas del orden y el público para ayudar a prevenir los secuestros de niños, recuperar a los niños desaparecidos y ofrecer servicios para disuadir y combatir la explotación sexual infantil.

Acerca de The Exodus Road

The Exodus Road es una organización mundial sin fines de lucro dedicada a interrumpir la oscuridad de la esclavitud moderna mediante asociaciones con agencias de cumplimiento de la ley para combatir el delito de trata de personas, equipando a las comunidades para proteger a los más vulnerables y empoderando a los sobrevivientes en su camino hacia la libertad. Trabajando hombro a hombro con el personal local, ONG asociadas y agencias de cumplimiento de ley en todo el mundo, The Exodus Road lucha para liberar a las personas víctimas de tráfico humano, arrestar a los traficantes y ofrecer atención restaurativa a los sobrevivientes. Para obtener información adicional sobre lo que puede hacer para ayudar a detener la trata de personas, visite el sitio web de The Exodus Road, https://theexodusroad.com/ , o en Facebook , Instagram , Twitter y YouTube .

Acerca de Raven

Un cabildeo político 501(c)4, Raven protege a los niños contra la victimización mediante la concientización de la amenaza de la explotación infantil en línea, aumento de recursos y fondos para el cumplimiento de la ley y ejerciendo presión para cambios en las políticas a nivel local y federal.