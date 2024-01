TYSONS CORNER, Va. e PETAH TIKVA, Israel, Jan. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd . (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Investigações Digitais dos setores público e privado, tem o prazer de anunciar o lançamento de uma potente colaboração voltada para a redução de crimes e exploração de crianças online.



Esta nova campanha intitulada Operação Find Them All (OFTA) (Operação Encontre Todos) reúne a National Center of Missing and Exploited Children , o The Exodus Road , a Raven e a Cellebrite, pela ecessar vez com o objetivo ecessar de acelerar as investigações de crimes online contra crianças para ajudar a polícia a encontrar crianças desaparecidas, resolver crimes envolvendo menores explorados, remover imagens online perniciosas e levar os perpetradores à justiça.

Além de um investimento financeiro em todas as três organizações, a Cellebrite está fornecendo ao NCMEC e à The Exodus Road o uso da sua principal tecnologia – Pathfinder, uma solução de análise ecessariove baseada em IA, e Smart Search, uma ferramenta OSINT baseada em nuvem para investigadores – para ajudar essas organizações com seus esforços para desmantelar a exploração ecessari e as redes de tráfico sexual ecessari, acelerando o tempo ecessario para que as autoridades investiguem pessoas e organizações de interesse, analisem evidências, coletem insights, desenvolvam e avancem pistas e resgatem sobreviventes inocentes.



“A ‘Operação Find Them All’ tem o potencial de acelerar agressivamente o foco e os esforços de todos os homens de bem da lei que trabalham dia e noite para encontrar crianças desaparecidas”, disse o cofundador do NCMEC e sempre presente defensor das crianças, John Walsh. “Sou profundamente grato pela Cellebrite estar tão comprometida e reconhecer o papel fundamental que ela tem na proteção das crianças. Juntos, podemos garantir que todas as crianças tenham uma infância segura e que a justiça prevaleça.”

“O perigo da obscuridade digital exige nossa imediata atenção e ação”, disse Yossi Carmil, CEO da Cellebrite. “A Cellebrite está empenhada em trabalhar em uníssono com essas organizações heroicas e com aplicação da lei global para ajudar a proteger as crianças em todo o mundo da exploração sexual online. É por isso que estamos dedicando os recursos e capacidades da Cellebrite para encontrar essas crianças inocentes.”

A aplicação da lei em agências federais, estaduais e locais está assolada com uma quantidade assustadora de casos de material de abuso sexual infantil (Child Sexual Abuse Material - CSAM). Somente em 2022, o FBI relatou 359.094 casos de crianças desaparecidas e a CyberTipline do NCMEC recebeu mais de 32 milhões de denúncias de suspeita de exploração sexual infantil. Os profissionais de aplicação da lei atualmente têm poucos recursos e estão sobrecarregados devido à escala e complexidade dessas investigações. O portfólio completo da Cellebrite equipará melhor a aplicação da lei e esses parceiros estratégicos com os recursos de investigação digital mais avançados, ferramentas inovadoras e treinamento abrangente para enfrentar essa crise de frente.

“Desde 2012, a The Exodus Road ajudou a libertar quase 2.500 sobreviventes, prender mais de 1.200 perpetradores e treinar mais de 25.000 policiais e civis para responder aos crimes de tráfico humano. A tecnologia e o suporte investigativo digital da Cellebrite são fundamentais para acelerar nosso trabalho de libertar quem está sendo explorado em todo o mundo”, disse Matt Parker, estrategista-chefe e cofundador da Exodus Road.

“Devemos reconhecer que os avanços no ICAC exigem não apenas tecnologia e dedicação, mas também uma base sólida de mudanças legislativas e maior conscientização”, disse John Pizzurro, CEO da Raven. “Só então poderemos garantir que as estruturas e a governança estejam em vigor para fornecer recursos completos para a aplicação da lei e para proteger nossos filhos das ameaças implacáveis que enfrentam na era digital. É por isso que nos solidarizamos com a Cellebrite e apoiamos o objetivo crucial desta operação para encontrar todas essas crianças.”

