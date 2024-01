La tablette renforcée Mesa® 4 de Juniper® Systems est désormais disponible pour l'expédition dans le monde entier

LOGAN, Utah, 18 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Inc. a le plaisir d'annoncer que la toute nouvelle tablette renforcée Mesa® 4 fonctionnant sous Windows 11 est désormais disponible pour l'expédition dans le monde entier. La tablette Mesa 4 apporte aux utilisateurs mobiles la puissance informatique dont ils ont besoin tout en offrant la protection robuste qu'exige leur environnement de travail. Grâce à l'amélioration des performances de tous ses principaux composants internes par rapport à la tablette Mesa 3, la tablette Mesa 4 permet aux utilisateurs d'emmener leur travail avec eux où qu'ils se trouvent. Comme les autres produits de Juniper Systems, la tablette Mesa 4 a été conçue, et les unités sont assemblées, aux États-Unis.



« La tablette Mesa 4 constitue un véritable bond en avant pour la famille des tablettes Mesa 7 pouces », a déclaré Tyler Jessop, chef de produit de la tablette Mesa 4 chez Juniper Systems. « Pour une tablette renforcée de 7 pouces fonctionnant avec Windows 11, la tablette Mesa 4 offre aux utilisateurs mobiles une performance informatique inégalée. Nous avons saisi cette opportunité pour nous pencher sur les composants internes de la tablette Mesa 4 afin de les rendre aussi résistants que les fonctionnalités ultra-robustes de la tablette Mesa 3 ».

Les améliorations apportées à la tablette Mesa 4 comprennent une performance CPU jusqu'à trois fois supérieure à celle de la tablette Mesa 3 grâce au tout nouveau processeur Intel® N200. L'augmentation de la taille et de la vitesse de la mémoire vive confère également à la tablette Mesa 4 une plus grande puissance de traitement. Le passage à un SSD NVMe pour le stockage des données permet à la tablette Mesa 4 d'offrir des vitesses de lecture et d'écriture jusqu'à six fois supérieures à celles de la mémoire flash présente dans la tablette Mesa 3.

La tablette Mesa 4 conserve les mêmes caractéristiques de robustesse que la tablette Mesa 3, telles que l'indice de protection IP68, la certification MIL-STD-810H, une conception ergonomique pour un transport tout au long de la journée et des tests approfondis allant au-delà des certifications et des normes testées, ce que nous résumons par le concept de Juniper Rugged™.

« Nous sommes impatients de voir les utilisateurs prendre en main la tablette Mesa 4 », a ajouté Tyler Jessop. « Elle offre la durabilité ultra-robuste dont les utilisateurs mobiles ont besoin tout en ayant la puissance de calcul nécessaire pour accomplir leur travail ».

La tablette Mesa 4 vient s'ajouter à la famille actuelle des appareils Mesa 7 pouces et à la tablette Mesa Pro 10 pouces. La famille d'appareils Mesa permet à Juniper Systems de réaliser sa mission : fournir des appareils informatiques et de collecte de données robustes et puissants aux utilisateurs mobiles sur le terrain, où qu'ils se trouvent.

La tablette Mesa 4 est désormais disponible pour l'expédition dans le monde entier. Consultez le site junipersys.com aujourd'hui pour en savoir plus.

À propos de Juniper Systems

Fondée en 1993, Juniper Systems, Inc. est l'un des principaux fabricants de tablettes ultra-robustes, d'ordinateurs de poche, de récepteurs GPS, de logiciels de topographie et de solutions informatiques de terrain. Les professionnels utilisent les ordinateurs mobiles innovants de Juniper Systems dans les secteurs des ressources naturelles, des services publics, de la géomatique, de l'agriculture, de l'industrie et des applications militaires. De plus, la marque HarvestMaster appartenant à l'entreprise propose des solutions pour des applications agricoles.

Juniper Systems est basé à Logan, dans l'Utah aux États-Unis, et y emploie plus de 190 personnes, avec un bureau dédié à la zone EMEA situé près de Birmingham, au Royaume-Uni. Elle a été reconnue à deux reprises comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de l'État de la Ruche et a été récompensée par des prix pour la meilleure rémunération, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et le bonheur des employés parmi les petites et moyennes entreprises américaines par le cabinet d'études de marché Comparably.

Consultez notre site en ligne à www.junipersys.com.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6d20ffc-a86b-471b-8ed6-0d2d70868333