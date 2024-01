Ceridian opkøber eloomi, en markedsledende lærings- og udviklingsplatform

TORONTO og MINNEAPOLIS, Jan. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ceridian (NYSE: CDAY; TSX: CDAY), en global leder indenfor menneskelig kapital (human capital management (HCM)), har i dag offentliggjort, at de har indgået endelig aftale om at opkøbe eloomi, en ledende udbyder af læringsplatformsoftware med base i København, Danmark, og i Orlando, Florida. Overtagelsen forventes afsluttet i 1. kvartal af 2024, og finansieres med den nuværende balances kassebeholdning.



"Behovet for dynamisk læring og udvikling af nutidens grænseløse arbejdsstyrke kræver førende virksomhedsløsninger. Overtagelsen af eloomi vil i høj grad booste Dayforces personudviklingskompetencer ved at kunne forsyne kunderne med mere engagerende læring og udvikling, AI-drevet indholdsskabelse og forbedrede indlæringsmuligheder for virksomheden," udtaler Joe Korngiebel, Chief Product and Technology Officer hos Ceridian.

Da det globale Learning Management System (LMS) forventes at nå en markedsandel på 54,69 milliarder dollars ved udgangen af 20321, er det nødvendigt for visionæreledere at fokusere på løbende kompetenceoptimering for at forblive konkurrencedygtig og for at kunne skabe fællesskaber med engagerede og stærke læringsmodtagere.

Ceridian griber denne mulighed for sine kunder ved at integrere eloomis kompetencer i Dayforce-platformen og for derved at kunne levere endnu bedre læringsledelses- og talentprodukter. Kunder hos Dayforce verden over kommer til at drage fordel af en enkelt datamodel og en enkelt tilgang, som omfatter en end-to-end læringsplatform, læringsindhold, medarbejderudvikling, viden om færdigheder (skills intelligence) og funktioner til medarbejderkommunikation.

Opkøbet af eloomi leverer innovation, der betyder at Ceridians aktuelle lærings- og udviklingsprodukter bliver endnu bedre, for eksempel:

Enterprise - grade læring med individuelt tilpassede læringsprogrammer for hele virksomheden, herunder fastansatte og løst ansatte medarbejdere, partnere og kunder.

med individuelt tilpassede læringsprogrammer for hele virksomheden, herunder fastansatte og løst ansatte medarbejdere, partnere og kunder. Mobile - first frontlinje lærings- og kommunikationsløsninger der forbinder medarbejdere med engagerende og lettilgængeligt indhold og ressourcer.

der forbinder medarbejdere med engagerende og lettilgængeligt indhold og ressourcer. Stærk AI co - writer der giver øget indholdsskabelse, hvilket sparer tid og forbedrer produktiviteten hos L&D-teamsene dramatisk.

der giver øget indholdsskabelse, hvilket sparer tid og forbedrer produktiviteten hos L&D-teamsene dramatisk. Op- og omkvalificerings -værktøj gennem kurateret læringsindhold, automatiserede forslag til individuelt tilpasset læring og brugerdefinerede uddannelsesforløb.

-værktøj gennem kurateret læringsindhold, automatiserede forslag til individuelt tilpasset læring og brugerdefinerede uddannelsesforløb. Innovativ medarbejderudvikling med tydelige og handlingsrettede mål kombineret med automatiserede udviklingsforløb, samtalepunkter og handlingspunkter (opgaver).

med tydelige og handlingsrettede mål kombineret med automatiserede udviklingsforløb, samtalepunkter og handlingspunkter (opgaver). Brancheførende - markedsplads for læringsindhold med kvalitets indhold - alt tilgængeligt on demand.

med kvalitets indhold - alt tilgængeligt on demand. Spændende medarbejderkommunikation gennem en engagerende mobil- og webbaseret nyheds- og aktivitetsfeed, sikker chat og platform for fællesrum.



eloomis moderne all-in-one læringsplatform tilbyder compliance-drevet LMS sammen med fordelene ved en førende læringsplatform (LXP). Platformen leverer førende lærings- og udviklingskompetencer til mere end 850 kunder verden over, heriblandt BigChange, GettyImage, Icelandair og PM Hotels.

"I alt hvad vi gør, kommer vores kunder først – og vi kunne ikke være mere begejstrede for at udvide vores førsteklasses lærings- og udviklingskompetencer både i dybden og bredden til nye og eksisterende kunder med Dayforce" udtaler Claus Johansen, grundlægger og CEO hos eloomi.

"Sammen med eloomi vil vi opfylde vores fælles ambition om at gøre arbejdslivet endnu bedre for vores kunder og det moderne og grænseløse arbejde," konkluderer Korngiebel.

eloomi støttes af Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) www.eifo.dk, Kennet Partners www.kennet.com, and Great Hill Partners www.greathillpartners.com.

Om Ceridian

Ceridian Makes Work Life Better™.

Ceridian HCM Holding Inc. (“Ceridian” eller “Virksomheden”) (NYSE:CDAY) (TSX:CDAY) er en global virksomhed indenfor human capital management software. Med Dayforce, vores flagskibs HCM-platform i skyen, får man HR, løn, personalegoder, personaleledelse og funktionalitet til talentstyring.Vores platform bruges til ledelsesoptimering i forhold til hele medarbejderens livscyklus, herunder tiltrækning, ansættelse, aflønning, anvendelse og udvikling af medarbejdere.Ceridian har løsninger til virksomheder i alle størrelser. Gå ind på Ceridian.com eller følg os @Ceridian.

Om eloomi

eloomi er en global, anerkendt softwarevirksomhed indenfor læring og udvikling. Platformen fra eloomi gør det nemt for virksomheder verden over at uddanne og udvikle deres medarbejdere, kunder og partnere. eloomi kombinerer brugervenligeværktøjer fra et Learning Management System (LMS) med en innovativ læringsplatform (LXP) og talentstyring (TM) med henblik på at hjælpe virksomheder med at komme i mål med læring og udvikling. Gå ind på eloomi.com.

Fremadskuende information og risikofaktorer

Denne pressemeddelelse indeholder fremadskuendeinformation, som involverer en række risici og uvisheder. Information som ikke er historiske fakta, herunder information vedrørende opkøbet af eloomi; integreringen af eloomis produkter med vores; Dayforces opgraderede lærings og talentprodukter som følge af opkøbet; og vores forventninger, håb, hensigter eller strategier vedrørende fremtiden er fremadskuendeinformation. Fremadskuendeinformation er baseret på ledelsens opfattelse og antagelser og er oplysninger, som ledelsen på nuværende tidspunkt sidder inde med. Da sådan information er baseret på forventninger om fremtiden og ikke er faktabaseret, er de reelle resultater muligvis anderledes end de planlagte. Denne fremadskuende information er ikke en garanti for fremtidige præstationer, og vedrører udelukkende dags dato og, med mindre loven kræver det, har vi ingen pligt til at opdatere noget af den fremadskuendeinformation, hvad enten det drejer sig om ny information, fremtidige begivenheder eller andet.

Denne pressemeddelelse skal læses sammen med de risici, der beskrives nærmere i “Advarsel vedrørende Fremadskuende-information,” “Fremadskuende-information”, “Risikofaktorer” og andre dele af Ceridians kvartalsrapporter på formular 10-Q, Årsrapporter på formular 10-K og andre rapporter, som vi indgiver hos Finanstilsynsmyndigheden. Kopi af rapporter indgivet hos Finanstilsynsmyndigheder offentliggøres på vores website, og er gratis tilgængelig.

