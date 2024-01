FPI industriel Nexus annonce les distributions de janvier et février

TORONTO, 18 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui la déclaration des distributions de janvier et février 2024.



Le FPI versera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, représentant 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 février 2024 aux détenteurs de parts inscrits au 31 janvier 2024.

Le FPI versera également une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, représentant 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 mars 2024 aux détenteurs de parts inscrits au 29 février 2024.

Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l’acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance et visant à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur des marchés primaires et secondaires au Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille de biens immobiliers. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 117 immeubles (incluant deux immeubles détenus à des fins de développement dans lesquels le FPI détient une participation de 80%) comportant une superficie locative brute d'environ 12,5 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 93 312 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 68 701 000 parts du FPI et environ 24 611 000 parts de société en commandite de catégorie B appartenant à des filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Mike Rawle, chef de la direction financière au 416 613-1262.