Lehdistötiedote 19.1.2024 klo 8.00

OVV:n asuntovuokrausmäärä kasvoi joulukuussa

Investors House -konserniin kuuluva yrittäjävetoinen franchise -ketju OVV Asuntopalvelut vuokrasi joulukuussa 303 asuntoa, mikä on kuusi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna (286).

Vuokrauksen ohella OVV-ketju hallinnoi marraskuun lopussa yhteensä 1.958 vuokra-asuntoa, mikä on 19 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin (1.647).

’’Joulukuu oli asuntovuokrauksessa hieman alavireistä alkusyksyä vilkkaampi. Hallinnointipalvelu puolestaan on jatkanut kasvuaan läpi koko vuoden. Ilmassa on pieniä pistemäisiä piristymisen merkkejä, mutta niitä ei ole syytä liioitella. Käsityksemme asuntosektorin 2+2 vuoden kriisistä, jossa elämme toista laskuvuotta, on ennallaan’’, sanoo OVV-ketjun hallituksen puheenjohtaja ja Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Helsinki 19.1.2024

Lisätiedot Petri Roininen, puh 040 761 9669

