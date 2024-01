Nanterre, le 19 janvier 2024

VINCI renouvelle pour 3 ans son partenariat avec la Fondation INSA et s’engage aux côtés du groupe INSA en faveur de l’égalité des chances et de l’ouverture sociale

Financement du programme national de bourses d’accueil du groupe INSA et du programme de mentorat

Déploiement d’initiatives locales en faveur des diversités et de l’ouverture sociale

Organisation d’un concours d’éloquence proposé aux étudiants

Mécène fondateur historique de la Fondation INSA (Institut national des sciences appliquées) depuis 2019, VINCI a renouvelé le 18 janvier son soutien pour 3 années supplémentaires afin de promouvoir le modèle d’ingénieur humaniste ouvert sur le monde, capable d’agir face à des enjeux complexes et au service de l’intérêt collectif.

« Le groupe INSA est ravi de voir ce partenariat avec VINCI s’inscrire sur le temps long. Depuis 2019, nous pouvons compter sur le soutien de notre partenaire pour nous accompagner dans le déploiement d’actions en résonance directe avec notre modèle, qu’il s’agisse d’accompagner l’ouverture sociale de nos promotions ou de valoriser le profil d’ingénieur humaniste qui constitue notre ADN. » Mourad Boukahlfa, président du groupe INSA

Le mécénat VINCI finance, chaque année, près de 200 bourses d’accueil de 500 € attribuées à tous les élèves titulaires d’une bourse du secondaire, à leur entrée dans l’une des sept écoles du réseau INSA. Les élèves boursiers auront l’opportunité s’ils le souhaitent, de bénéficier d’un mentor alumni INSA salarié VINCI qui les conseillera et les accompagnera sur la compréhension des métiers et la découverte du monde professionnel.

« La Fondation INSA remercie chaleureusement VINCI pour son engagement fidèle, illustrant nos valeurs communes en faveur des diversités et pour l’ouverture sociale dans l’enseignement supérieur, afin d’amplifier l’impact de nos actions solidaires pour venir en aide aux étudiants qui en ont besoin et pour développer les compétences des ingénieurs humanistes de demain. » Christian Nibourel, président de la Fondation INSA

Fort du succès des deux premières éditions du Jeudi de l’Éloquence, le partenariat prévoit la reconduction de ce concours d’éloquence national qui permet aux élèves des écoles de l’INSA de s’exercer à l’art oratoire en débattant sur un sujet majeur de société en lien avec des problématiques de l’entreprise. Cette année, huit candidats se sont affrontés en finale sur le sujet de la (juste) place du travail.

Une meilleure connaissance de soi, de son environnement, du fonctionnement de l’entreprise, des interactions relationnelles, la dimension interculturelle et la communication constituent le socle de l’acquisition de compétences liées aux soft skills, au cœur du projet pédagogique INSA pour former les ingénieurs humanistes capables de comprendre et d’agir avec sens dans un monde en transformation. Le concours d’éloquence est un des leviers pour accompagner les élèves-ingénieurs vers la réussite au-delà de la transmission de compétences techniques.

Au plus près des besoins territoriaux, en lien étroit avec les directions régionales de VINCI et les fondations locales INSA, le partenariat permet de financer des initiatives locales en faveur de l’égalité des chances à destination des étudiants : soutien à l’entrepreneuriat, actions en faveur des diversités et de l’inclusion (handicap), fonds associatifs étudiants etc.





« Nous sommes ravis de renouveler notre convention de mécénat avec le groupe et la Fondation INSA que nous accompagnons depuis 2019 et avec qui nous partageons une ambition commune : celle de l’ingénieur humaniste capable d’appréhender les défis techniques, énergétiques et humains d’un monde complexe en constante évolution. La coopération entre la Fondation INSA et VINCI permet aux ingénieurs en devenir d’être au plus près du terrain grâce à la découverte de nos métiers et de nos engagements sociaux et environnementaux.

La transition énergétique et l’urgence climatique à l’échelle mondiale multiplient les besoins d’ingénierie. Nos vieux métiers de bâtisseurs n’ont jamais été autant au cœur de l’actualité ! » Xavier Huillard, président-directeur général du groupe VINCI

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 272 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

À propos du groupe INSA

Le groupe INSA (Instituts nationaux des sciences appliquées) est le premier groupe français d’écoles d’ingénieurs publiques. Chaque année, ses 7 écoles membres (Centre Val de Loire, Hauts-de-France, Lyon, Rennes, Rouen-Normandie, Strasbourg et Toulouse) forment plus de 20 000 élèves ingénieurs, architectes et paysagistes prêts à mettre leur expertise au service d’une société plus juste et plus durable. Cette communauté INSA, riche de près de 100 000 diplômé·e·s en France et dans le monde, trouve sa force dans les valeurs humanistes qu’elle cultive, héritées de son histoire. Six écoles partenaires participent au collectif INSA. Pour en savoir plus : www.groupe-insa.fr

À propos de la Fondation INSA

Créée en 2018 par les écoles INSA, la Fondation partenariale INSA a pour mission de développer et faire rayonner le modèle d’ingénieur humaniste INSA : celui qui pense et agit pour la société dans une démarche responsable. À l’interface du monde socio-économique et du monde académique, la Fondation promeut les valeurs humanistes et d’engagement du groupe INSA pour penser les futurs et agir avec conscience.

Pour en savoir plus : https://fondation.groupe-insa.fr/













