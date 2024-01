Godt resultat for 2023 og forventning om fortsat godt resultat i 2024

På baggrund af de foreløbige og ureviderede regnskabstal fra koncernens virksomheder vurderes det nu, at Schouw & Co. koncernens omsætning i 2023 vil udgøre ca. 37,2 mia. kr. mod senest forventet 36,5-37,8 mia. kr., mens koncernens indtjening vurderes at udgøre et EBITDA i størrelsesordenen 2.850 mio. kr. mod et senest forventet interval på 2.625-2.795 mio. kr.

Det er især koncernens største virksomheder, BioMar og GPV, som i 4. kvartal 2023 har realiseret et resultat over det forventede. Af koncernens øvrige virksomheder har Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens realiseret et resultat i toppen af de seneste forventningsintervaller, mens HydraSpecma og Borg Automotive har realiseret resultat i midten af det forventede interval.

På trods af fortsat betydelige markedsmæssige usikkerheder forventer Schouw & Co. samlet set at fastholde et højt aktivitetsniveau i 2024. Det samlede aktivitetsniveau fremkommer som sædvanligt efter interne forskydninger mellem de underliggende virksomheders individuelle aktivitet. Aktuelt forventes der i HydraSpecma, Borg Automotive og Fibertex Nonwovens et øget aktivitetsniveau, mens der i GPV og Fibertex Personal Care forventes et reduceret aktivitetsniveau. BioMar forventer i 2024 at fastholde aktivitet på niveau med året før.

På den baggrund forventer Schouw & Co. koncernen i 2024 at realisere en omsætning i størrelses­ordenen 35,5-38,0 mia. kr. med et EBITDA i intervallet 2.680-2.980 mio. kr. Koncernens omsætning kan dog som altid blive påvirket af ændrede råvarepriser og valutakurser uden nødvendigvis nogen større resultateffekt.

Schouw & Co. vil offentliggøre årsrapporten for 2023 fredag den 1. marts 2024.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22

