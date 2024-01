ESSO S.A.F. : Arrêt pour maintenance programmée de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer

Nanterre, vendredi 19 janvier 2024

Arrêt pour maintenance programmée

de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer

A partir du 20 janvier 2024, les unités de production de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer seront successivement mises à l'arrêt dans le cadre d’un grand arrêt programmé de la raffinerie.

Ces opérations ont été préparées de manière à limiter les nuisances de toutes natures. Néanmoins, des épisodes de torche et de bruits pourront être observés par intermittence à partir du 20 janvier 2024 durant une semaine environ.

Les arrêts techniques programmés permettent de réaliser des travaux d'entretien sur des équipements normalement en service. Certains équipements seront également remplacés par du matériel de dernière génération. Ce grand arrêt programmé permettra également de réaliser de nombreux projets d’efficacité énergétique et d’intégration thermique pour réduire nos émissions de CO 2 et ainsi préparer le chemin d’une décarbonation de nos activités.

La direction de la raffinerie, en liaison avec les directions des entreprises intervenantes, mettront en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ces arrêts se déroulent en sécurité et en minimisant les nuisances. Elle tient toutefois à s'excuser par avance pour les inconvénients pouvant être causés aux communautés avoisinantes et leurs habitants.

La raffinerie Esso a été le premier établissement industriel à s'installer sur le site de Fos-sur-Mer en 1965. Elle dispose d'une capacité annuelle de raffinage d’environ 7 millions de tonnes de pétrole brut par an, emploie environ 300 personnes et investit environ 20 millions par an (en moyenne sur les 5 dernières années).

