Monument annonce une mise à jour concernant la mine d’or de Selinsing en Malaisie

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1), ci-après « Monument » ou la « Société » a le plaisir d’annoncer une mise à jour concernant la mine d’or de Selinsing, indiquant notamment que la société avait récemment atteint la production commerciale de sa nouvelle usine de traitement par flottation.



Cathy Zhai, Présidente-directrice générale, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits des progrès continus et de l’optimisation de l’usine de flottation d’or sulfuré de Selinsing. La production devrait être stabilisée au cours de l’année civile 2024 et les flux de trésorerie soutenus. Des contrats d’enlèvement à plus long terme sont en cours. Les licences d’exportation continuent d’être renouvelées tous les six mois avec le soutien du gouvernement. Le prix de l’or dépassera les 2 000 dollars américains par once au cours de la nouvelle année, ce qui est en notre faveur. »

Mme Zhai insiste sur ce point : « En 2024, nous offrirons une formation complémentaire à nos cadres supérieurs, avec une approche à valeur ajoutée qui conduira à d’excellentes performances. En 2024, notre Société se concentrera sur le développement commercial en Malaisie, en Australie occidentale et ailleurs. Nous positionnons Monument comme une société productrice entièrement financée, avec un potentiel de croissance à la hausse, afin de créer de la valeur pour les actionnaires sur le marché. »

À l’aube de cette nouvelle année, l’objectif de production de la mine d’or de Selinsing est de rationaliser et d’optimiser l’usine de flottation et les opérations afin d’obtenir les meilleures performances financières. La Société continue d’améliorer son efficacité opérationnelle en consolidant les activités et les ressources d’exploitation de Selinsing et en supprimant les goulets d’étranglement, notamment en améliorant les performances de l’usine, en harmonisant le cycle minier, en modernisant les installations de stockage des résidus, en affinant le processus d’entreposage, d’expédition et de vente des concentrés d’or et en renforçant les mesures de sécurité.

Amélioration des processus de l’usine

L’usine de flottation a atteint la capacité nominale de 119 tph au début du mois de décembre 2023, mais le débit d’alimentation du broyeur continue d’être entravé par le goulot d’étranglement du filtre-presse de McLanahan. Les récentes améliorations apportées au fonctionnement du filtre-presse comprennent l’installation de régulateurs de pression afin de réduire la pression de l’air comprimé pour les cycles de soufflage du noyau et de séchage du gâteau ; la réduction de la pression a certainement réduit la fréquence des défaillances de la toile filtrante. Les toiles filtrantes déchirées ont été remplacées, le cas échéant, par des toiles d’origine locale ou internationale. Les plaques filtrantes usées sont réparées localement et de nouvelles unités ont été commandées au fabricant et devraient arriver sur le site en mars 2024.

Parmi les améliorations apportées à l’usine, on peut citer la modernisation de la canalisation de l’épaississeur de concentré vers le réservoir d’équilibre du filtre-presse. L’une des pompes de débordement de l’épaississeur de concentré a été remplacée par une pompe plus puissante et une nouvelle canalisation ; une pompe de secours sera installée une fois les travaux de remise en état terminés. Des modifications ont été apportées au circuit de flottation plus propre pour permettre le nettoyage du premier concentré brut afin de produire un concentré final plus propre lors du traitement des types de minerais de transition.

La récupération par flottation est restée variable en raison de la qualité irrégulière des minerais de transition traités. Un nouveau floculant a été reçu pour l’épaississeur de récupération d’eau, ce qui a permis au circuit de flottation de fonctionner à un pH de 9,0 à 9,5. Le dosage de l’agent sulfurant, le sulfure de sodium, s’est poursuivi avec le sulfate de cuivre en tant qu’activateur. Des recouvrements quotidiens de plus de 80 % et parfois de 90 % ont été enregistrés, avec un recouvrement réconcilié de 73,6 % pour le mois de décembre 2023.

La construction du hangar à concentrés a été achevée et l’alimentation électrique de l’éclairage a été connectée. Une couverture a été installée au-dessus des cellules de flottation plus grossière et plus propre. Le système d’ensachage en vrac d’une tonne a été livré à Port Klang et transporté jusqu’au site de Selinsing. Le contrat pour la nouvelle trémie pour résidus de flottation a été attribué et la fabrication lancée. Les travaux de génie civil ont commencé à la mi-décembre 2023 et l’installation de la trémie pour résidus et de la tuyauterie associée est prévue au cours de la 1re semaine de février 2024.

Le plan et les stratégies d’approvisionnement ont été présentés pour examen, en mettant l’accent sur les pièces de rechange essentielles pour l’usine de flottation des sulfures et en allouant des ressources pour renforcer cette amélioration dans le but d’éviter tout arrêt imprévu des opérations de l’usine.

Exploitation minière et constitution de stocks de minerai

L’extraction minière dans le premier et deuxième étages des puits BRC2 et BRC3 de Buffalo Reef s’est poursuivie et elle a commencé dans le premier étage du puits BRC4. La livraison de minerai frais et de transition s’est poursuivie et le stock de minerai en cours d’exploitation a été porté à 255 000 tonnes, ce qui représente plus de trois mois de capacité de l’usine de traitement, à la fin du mois de décembre 2023, en prévision de la mousson imminente du nord-est.

Un nouveau contrat minier de trois ans a été négocié avec l’entrepreneur minier à long terme Minetech, à compter du 1er janvier 2024. Dix foreuses de contrôle de niveau sont actuellement opérationnelles et fonctionnent bien. La flotte de Minetech, composée de huit excavateurs et d’une quarantaine de camions à benne, a fait preuve d’une bonne disponibilité.

Pour faciliter le cycle minier, la capacité du laboratoire de préparation a été revue et améliorée grâce à l’installation de deux nouveaux pulvérisateurs dans le nouveau laboratoire de préparation des échantillons. Le système de ventilation a été installé et est en cours de mise en service afin d’améliorer l’environnement de travail et d’éviter toute contamination.

Les livraisons régulières d’émulsion de nitrate d’ammonium au dépôt d’explosifs d’Austin Powders se sont poursuivies. La citerne d’émulsion d’une capacité de 13 tonnes a été remplacée par une unité d’une capacité de 16 tonnes et un dynamitage a été réalisé jusqu’à cinq jours par semaine, selon les besoins.

La construction de l’installation de traitement des eaux usées a repris en août 2023. Le remblai de la zone A et de la zone C jusqu’à 540 mRL a été achevé au niveau du talus principal et la pente en amont a été revêtue d’un enrochement pour la protéger contre l’érosion. La construction des remblais sud du TSF a été achevée et des enrochements ont été placés sur les pentes en amont. Le nouveau déversoir sera construit en janvier 2024, suivi de l’installation des bassins d’infiltration et des canalisations connexes au pied de la digue principale. La mise à niveau globale du TSF devrait être finalisée d’ici février 2024.

Expéditions et ventes de concentrés d’or

À ce jour, l’usine de flottation a produit plus de 16 000 tonnes de concentrés avec une teneur de 37 g/t Au. Des livraisons ont été effectuées à trois acheteurs distincts et les négociations se poursuivent avec plusieurs nouveaux clients potentiels. À ce jour, plus de 12 500 tonnes de concentré ont été livrées aux zones franches de Johor et de Port Klang. Les licences d’exportation ont été renouvelées auprès des autorités nationales compétentes en fonction des besoins. Le transport de la dernière livraison de 3 500 tonnes métriques humides vers la zone franche de Port Klang a été achevé, avec un départ du navire à la mi-janvier 2024. La vente de 3 000 tonnes supplémentaires de concentré actuellement disponibles a été finalisée et la préparation de l’expédition du concentré vers le port est en cours.

La révision et l’amélioration de l’entrepôt sont en cours, y compris le renforcement des fonctions de sécurité.

Rémunération en actions

Pour récompenser le succès de la mise en production commerciale du projet d'or sulfuré, la Société annonce également que le conseil d'administration a octroyé, dans le cadre de ses plans de rémunération en actions, un total de 3,4 millions d'unités d'actions restreintes et de 3,8 millions de stock-options incitatives à ses administrateurs, dirigeants et employés.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu, qui possède à 100 % et exploite la mine d'or de Selinsing en Malaisie et le projet aurifère de Murchison dans la région de Murchison, en Australie occidentale. Il possède une participation de 20 % dans le projet aurifère Tuckanarra, détenu conjointement avec Odyssey Gold Ltd dans la même région.

