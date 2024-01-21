資深投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Grifols, S.A. 投資者查詢 GRFS、GIKLY、GIFOF、GIFLF 證券集體訴訟調查狀況

紐約, Jan. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Grifols, S.A. (NASDAQ: GRFS) (OTC: GIKLY, GIFOF, GIFLF) 的股東調查潛在證券索賠，原因是有指控稱 Grifols 可能向投資大眾發佈了嚴重誤導性的商務資訊。



影響：若您曾購買了 Grifols 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備提起集體訴訟，為投資者追討損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=21699，撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2024 年 1 月 9 日，Gotham City Research LLC 發佈了一份沽空報告，題為「Grifols SA：Scranton 和未披露的債務」。該報告稱，股市「似乎從根本上誤解了該公司」。報告稱，Grifols「透過合併其並不控制的部門的收益，人為地降低了槓桿率，並且誇大了利潤。」此外，報告指出「[Grifols] 操縱報告債務和 EBITDA，人為地將報告的槓桿率降低至 6 倍，我們認為接近 10 至 13 倍。」該報告的結論是，如果這些估計正確，Grifols「將面臨明顯更高的融資成本。因此，我們認為其股票不具投資價值，價值可能為零。」

受此影響，Grifols 的美國存託憑證（「ADR」）價格於 2024 年 1 月 9 日每 ADR 下跌 2.43 美元，跌幅為 21.83%，以每 ADR 8.70 美元收盤。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

透過以下方式了解我們的最新動態，LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter：https://twitter.com/rosen_firm或 Facebook：https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

律師廣告。過往結果並不保證獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim 律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016（美國）

電話：(212) 686-1060

免費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

lrosen@rosenlegal.com

pkim@rosenlegal.com

cases@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com