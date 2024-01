Nasdaq Copenhagen

Date 22.01.2024

Share buy-back programme - week 3

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 384,400 980.85 377,037,963 15 January 2024 500 1,011.51 505,755 16 January 2024 1,000 1,002.59 1,002,590 17 January 2024 2,000 995.07 1,990,140 18 January 2024 1,000 1,003.09 1,003,090 19 January 2024 1,500 1,012.65 1,518,975 Total under the share buy-back programme 390,400 981.19 383,058,513 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 782,710 981.28 768,057,035

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

782,310 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 2.8 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 13 1016 XCSE 20240115 9:01:47.226000 12 1019 XCSE 20240115 9:14:42.150000 12 1019 XCSE 20240115 9:24:53.454000 12 1016 XCSE 20240115 9:31:11.558000 12 1010 XCSE 20240115 9:50:43.846000 12 1010 XCSE 20240115 10:04:39.230000 12 1011 XCSE 20240115 10:13:59.995000 5 1013 XCSE 20240115 11:07:21.779000 16 1014 XCSE 20240115 11:16:08.678000 8 1012 XCSE 20240115 11:16:40.168000 12 1013 XCSE 20240115 11:30:02.210000 12 1012 XCSE 20240115 11:37:55.054000 11 1011 XCSE 20240115 12:07:00.442000 12 1010 XCSE 20240115 12:24:02.523000 8 1009 XCSE 20240115 12:31:52.133000 3 1012 XCSE 20240115 13:06:54.584000 12 1011 XCSE 20240115 13:14:15.258000 12 1010 XCSE 20240115 13:43:21.058000 12 1013 XCSE 20240115 13:57:46.122000 12 1011 XCSE 20240115 14:08:27.134000 12 1010 XCSE 20240115 14:22:53.700000 12 1011 XCSE 20240115 14:57:54.938000 7 1010 XCSE 20240115 15:18:21.168000 6 1010 XCSE 20240115 15:18:21.168000 12 1008 XCSE 20240115 15:32:06.622000 12 1008 XCSE 20240115 15:41:25.019000 12 1008 XCSE 20240115 15:44:46.178000 23 1011 XCSE 20240115 16:21:16.173000 11 1011 XCSE 20240115 16:21:16.173000 11 1011 XCSE 20240115 16:21:16.173000 7 1011 XCSE 20240115 16:21:16.173000 4 1011 XCSE 20240115 16:21:16.173000 15 1011 XCSE 20240115 16:21:16.190000 8 1011 XCSE 20240115 16:21:16.193000 4 1011 XCSE 20240115 16:21:16.193000 11 1011 XCSE 20240115 16:24:25.890000 11 1011 XCSE 20240115 16:25:57.888000 11 1011 XCSE 20240115 16:27:37.889000 1 1011 XCSE 20240115 16:29:15.888000 10 1011 XCSE 20240115 16:29:15.888000 8 1010 XCSE 20240115 16:34:59.451000 4 1011 XCSE 20240115 16:36:55.836000 42 1011 XCSE 20240115 16:36:55.836000 2 1011 XCSE 20240115 16:36:55.836000 3 1011 XCSE 20240115 16:38:24.889000 4 1011 XCSE 20240115 16:38:24.889000 4 1011 XCSE 20240115 16:38:24.889000 1 1012 XCSE 20240115 16:39:59.417000 12 1012 XCSE 20240115 16:39:59.418000 12 1002 XCSE 20240116 9:04:32.734000 24 1000 XCSE 20240116 9:12:03.434000 12 1000 XCSE 20240116 9:15:19.477000 1 998 XCSE 20240116 9:18:28.661000 11 1000 XCSE 20240116 9:22:53.591000 26 1006 XCSE 20240116 9:45:06.526000 20 1007 XCSE 20240116 9:58:50.971000 37 1008 XCSE 20240116 10:08:52.228000 12 1007 XCSE 20240116 10:18:23.224000 12 1007 XCSE 20240116 10:23:47.857000 12 1004 XCSE 20240116 10:36:42.958000 13 1003 XCSE 20240116 10:38:20.833000 12 1004 XCSE 20240116 10:41:04.725000 12 1003 XCSE 20240116 10:59:02.399000 12 1002 XCSE 20240116 10:59:02.521000 12 1003 XCSE 20240116 11:17:02.660000 4 1002 XCSE 20240116 11:19:10.229000 8 1002 XCSE 20240116 11:19:10.229000 12 1002 XCSE 20240116 11:27:33.010000 12 1003 XCSE 20240116 11:37:31.484000 12 1003 XCSE 20240116 11:37:33.093000 12 1002 XCSE 20240116 11:50:30.859000 12 1003 XCSE 20240116 11:56:53.461000 12 1002 XCSE 20240116 12:04:24.578000 3 1004 XCSE 20240116 12:39:30.154000 12 1003 XCSE 20240116 12:43:05.992000 9 1003 XCSE 20240116 12:43:06.009000 8 1002 XCSE 20240116 12:45:49.967000 25 1005 XCSE 20240116 13:17:56.941000 13 1004 XCSE 20240116 13:23:08.621000 12 1007 XCSE 20240116 13:32:39.972000 13 1005 XCSE 20240116 13:54:56.599000 12 1004 XCSE 20240116 14:06:21.128000 12 1004 XCSE 20240116 14:09:29.478000 1 1002 XCSE 20240116 14:16:09.697000 12 1003 XCSE 20240116 14:23:11.257000 12 1003 XCSE 20240116 14:23:11.257000 12 1002 XCSE 20240116 14:27:50.183000 2 1003 XCSE 20240116 14:40:46.504000 32 1003 XCSE 20240116 14:40:46.504000 12 1002 XCSE 20240116 14:47:21.473000 12 1002 XCSE 20240116 14:47:21.473000 11 1002 XCSE 20240116 14:47:21.473000 18 1001 XCSE 20240116 14:53:36.083000 70 1003 XCSE 20240116 15:09:23.591000 7 1004 XCSE 20240116 15:31:50.280000 35 1003 XCSE 20240116 15:32:26.744000 12 1002 XCSE 20240116 15:32:27.963000 13 1002 XCSE 20240116 15:36:15.599000 12 1002 XCSE 20240116 15:36:15.599000 12 1001 XCSE 20240116 15:36:15.630000 22 1001 XCSE 20240116 15:38:45.039000 2 1001 XCSE 20240116 15:38:45.040000 12 1000 XCSE 20240116 15:43:09.225000 11 1000 XCSE 20240116 15:43:09.225000 51 1002 XCSE 20240116 15:51:52.589000 23 1001 XCSE 20240116 15:52:31.363000 7 1001 XCSE 20240116 16:01:44.741000 5 1001 XCSE 20240116 16:03:29.992000 7 1001 XCSE 20240116 16:03:29.992000 13 1000 XCSE 20240116 16:06:12.188000 12 999,5 XCSE 20240116 16:10:17.107000 12 999,5 XCSE 20240116 16:10:17.109000 9 998,5 XCSE 20240116 16:12:21.242000 5 999 XCSE 20240116 16:15:11.348000 6 999 XCSE 20240116 16:15:11.348000 1 999 XCSE 20240116 16:15:11.369000 11 999 XCSE 20240116 16:15:11.369000 1 1000 XCSE 20240116 16:25:26.866000 13 1000 XCSE 20240116 16:25:26.884000 9 1000 XCSE 20240116 16:25:26.884000 12 1000 XCSE 20240116 16:31:39.946000 13 999,5 XCSE 20240116 16:34:47.017000 15 1002 XCSE 20240116 16:51:23.478044 12 993 XCSE 20240117 9:01:08.893000 12 990,5 XCSE 20240117 9:01:08.905000 24 987 XCSE 20240117 9:06:31.626000 12 992,5 XCSE 20240117 9:08:32.715000 12 991 XCSE 20240117 9:09:16.763000 12 989,5 XCSE 20240117 9:10:13.648000 2 995 XCSE 20240117 9:21:30.279000 19 995 XCSE 20240117 9:21:34.768000 24 995 XCSE 20240117 9:25:07.450000 12 995,5 XCSE 20240117 9:30:34.803000 12 995,5 XCSE 20240117 9:30:34.877000 12 995 XCSE 20240117 9:30:56.225000 12 994 XCSE 20240117 9:32:55.064000 23 996 XCSE 20240117 9:39:04.325000 12 996 XCSE 20240117 9:39:46.327000 12 995,5 XCSE 20240117 9:41:04.546000 12 993,5 XCSE 20240117 9:43:33.637000 12 994,5 XCSE 20240117 9:45:58.719000 12 991,5 XCSE 20240117 9:50:49.449000 12 991,5 XCSE 20240117 9:59:38.340000 23 992 XCSE 20240117 10:02:23.426000 12 992 XCSE 20240117 10:02:55.941000 13 990 XCSE 20240117 10:09:26.229000 12 989,5 XCSE 20240117 10:10:39.020000 12 988,5 XCSE 20240117 10:16:27.296000 11 987,5 XCSE 20240117 10:18:47.419000 12 987,5 XCSE 20240117 10:20:40.119000 9 993 XCSE 20240117 10:39:24.013000 12 992 XCSE 20240117 10:40:53.359000 10 992 XCSE 20240117 10:46:10.109000 12 995,5 XCSE 20240117 10:50:52.948000 12 996,5 XCSE 20240117 10:54:07.013000 11 997 XCSE 20240117 10:57:41.152000 23 995,5 XCSE 20240117 11:00:04.510000 12 996,5 XCSE 20240117 11:11:47.020000 16 996,5 XCSE 20240117 11:11:47.020000 12 995,5 XCSE 20240117 11:12:36.067000 12 995 XCSE 20240117 11:17:45.440000 11 995 XCSE 20240117 11:17:45.440000 23 993,5 XCSE 20240117 11:17:45.497000 12 994 XCSE 20240117 11:20:38.045000 7 993,5 XCSE 20240117 11:20:54.237000 5 993,5 XCSE 20240117 11:20:54.237000 5 994,5 XCSE 20240117 11:23:31.905000 7 994,5 XCSE 20240117 11:23:31.905000 8 994,5 XCSE 20240117 11:23:32.021000 13 994,5 XCSE 20240117 11:30:57.880000 12 994 XCSE 20240117 11:31:34.833000 12 994 XCSE 20240117 11:32:26.390000 25 995,5 XCSE 20240117 11:47:08.595000 10 995,5 XCSE 20240117 11:47:08.595000 12 995 XCSE 20240117 11:49:09.913000 13 994,5 XCSE 20240117 11:49:11.147000 12 994,5 XCSE 20240117 11:52:16.154000 10 994,5 XCSE 20240117 12:03:40.690000 23 995 XCSE 20240117 12:10:39.006000 4 994,5 XCSE 20240117 12:10:39.028000 4 994 XCSE 20240117 12:17:45.852000 8 994 XCSE 20240117 12:17:45.852000 11 994 XCSE 20240117 12:17:45.852000 5 994 XCSE 20240117 12:33:00.881000 3 994 XCSE 20240117 12:42:22.153000 9 994 XCSE 20240117 12:42:22.153000 11 993,5 XCSE 20240117 12:42:59.018000 1 993,5 XCSE 20240117 12:42:59.018000 11 994 XCSE 20240117 13:02:27.764000 12 994 XCSE 20240117 13:02:27.764000 15 994 XCSE 20240117 13:02:27.781000 11 994 XCSE 20240117 13:05:53.152000 11 994 XCSE 20240117 13:09:58.152000 11 994 XCSE 20240117 13:14:02.153000 11 994 XCSE 20240117 13:18:06.624000 3 994 XCSE 20240117 13:19:58.236000 15 994 XCSE 20240117 13:19:58.236000 6 994 XCSE 20240117 13:19:58.236000 1 994 XCSE 20240117 13:22:55.105000 22 994 XCSE 20240117 13:23:49.020000 9 994 XCSE 20240117 13:31:37.143000 25 994 XCSE 20240117 13:31:37.143000 16 994,5 XCSE 20240117 13:38:49.258000 7 994,5 XCSE 20240117 13:38:49.258000 23 994 XCSE 20240117 13:47:15.523000 11 994 XCSE 20240117 13:47:15.523000 12 993 XCSE 20240117 13:53:04.114000 8 993 XCSE 20240117 13:53:04.114000 4 993 XCSE 20240117 13:53:04.114000 11 993 XCSE 20240117 13:53:04.114000 12 992 XCSE 20240117 14:01:03.824000 11 992 XCSE 20240117 14:01:03.824000 12 991,5 XCSE 20240117 14:01:03.971000 37 993,5 XCSE 20240117 14:31:03.434000 2 993,5 XCSE 20240117 14:45:24.776000 12 993,5 XCSE 20240117 14:45:28.528000 35 995 XCSE 20240117 15:02:53.507000 12 993,5 XCSE 20240117 15:03:12.516000 4 995 XCSE 20240117 15:21:06.271000 8 995 XCSE 20240117 15:21:06.271000 20 995 XCSE 20240117 15:27:14.783000 14 995 XCSE 20240117 15:27:14.783000 12 994,5 XCSE 20240117 15:28:21.172000 6 994,5 XCSE 20240117 15:28:21.192000 12 994,5 XCSE 20240117 15:30:04.877000 2 996 XCSE 20240117 15:37:39.048000 36 997 XCSE 20240117 15:43:39.888000 23 997 XCSE 20240117 15:46:23.723000 13 997 XCSE 20240117 15:46:23.723000 36 997 XCSE 20240117 15:46:24.758000 11 997 XCSE 20240117 15:47:01.072000 36 996,5 XCSE 20240117 15:47:01.090000 23 996 XCSE 20240117 15:48:34.035000 7 996 XCSE 20240117 15:49:20.533000 5 996 XCSE 20240117 15:49:20.533000 11 996 XCSE 20240117 15:49:20.533000 12 996 XCSE 20240117 15:51:26.399000 23 997 XCSE 20240117 16:05:00.187000 1 997 XCSE 20240117 16:05:00.329000 23 998 XCSE 20240117 16:13:50.317000 11 998 XCSE 20240117 16:13:50.317000 2 998 XCSE 20240117 16:13:50.317000 9 998 XCSE 20240117 16:13:50.317000 34 997,5 XCSE 20240117 16:13:50.743000 12 997,5 XCSE 20240117 16:13:50.762000 30 997,5 XCSE 20240117 16:18:19.076000 21 998 XCSE 20240117 16:22:54.001000 1 998 XCSE 20240117 16:22:54.001000 47 998 XCSE 20240117 16:23:21.958000 32 998 XCSE 20240117 16:27:10.143000 4 998 XCSE 20240117 16:27:10.143000 18 997,5 XCSE 20240117 16:27:35.317000 16 997,5 XCSE 20240117 16:29:08.524000 18 997,5 XCSE 20240117 16:29:08.524000 18 997,5 XCSE 20240117 16:32:25.342000 17 997,5 XCSE 20240117 16:41:25.493000 200 997,5 XCSE 20240117 16:45:49.198983 12 987,5 XCSE 20240118 9:02:00.046000 23 987 XCSE 20240118 9:04:50.124000 6 996,5 XCSE 20240118 9:12:09.444000 5 996,5 XCSE 20240118 9:12:09.444000 11 999,5 XCSE 20240118 9:15:51.444000 38 999,5 XCSE 20240118 9:30:02.561000 11 1000 XCSE 20240118 9:34:26.444000 23 1000 XCSE 20240118 9:37:27.700000 12 1000 XCSE 20240118 9:37:27.773000 24 1001 XCSE 20240118 9:49:35.934000 13 1001 XCSE 20240118 9:53:24.519000 12 1001 XCSE 20240118 9:54:11.696000 6 1006 XCSE 20240118 10:18:22.264000 24 1004 XCSE 20240118 10:20:30.941000 3 1004 XCSE 20240118 10:20:30.941000 9 1004 XCSE 20240118 10:20:30.941000 13 1004 XCSE 20240118 10:42:03.976000 12 1004 XCSE 20240118 10:42:03.976000 12 1004 XCSE 20240118 10:42:03.976000 13 1003 XCSE 20240118 10:42:03.996000 13 1003 XCSE 20240118 10:53:48.466000 12 1004 XCSE 20240118 10:55:46.251000 12 1004 XCSE 20240118 11:10:53.809000 12 1003 XCSE 20240118 11:12:14.878000 12 1004 XCSE 20240118 11:21:32.416000 12 1005 XCSE 20240118 11:21:55.321000 5 1005 XCSE 20240118 11:48:43.445000 11 1005 XCSE 20240118 11:55:00.583000 35 1004 XCSE 20240118 12:00:07.743000 8 1003 XCSE 20240118 12:08:17.222000 4 1003 XCSE 20240118 12:09:06.663000 8 1003 XCSE 20240118 12:19:21.945000 4 1003 XCSE 20240118 12:19:21.945000 12 1003 XCSE 20240118 12:19:21.945000 1 1002 XCSE 20240118 12:30:38.601000 25 1003 XCSE 20240118 12:34:42.609000 12 1003 XCSE 20240118 12:34:42.609000 6 1004 XCSE 20240118 12:59:49.143000 14 1003 XCSE 20240118 13:04:32.895000 14 1003 XCSE 20240118 13:04:33.800000 20 1003 XCSE 20240118 13:04:33.800000 3 1004 XCSE 20240118 13:37:58.821000 11 1004 XCSE 20240118 13:50:27.444000 5 1004 XCSE 20240118 13:56:06.465000 30 1004 XCSE 20240118 13:56:06.465000 11 1004 XCSE 20240118 14:09:18.934000 1 1004 XCSE 20240118 14:09:18.934000 1 1003 XCSE 20240118 14:13:44.915000 12 1003 XCSE 20240118 14:13:44.915000 37 1004 XCSE 20240118 14:29:10.522000 12 1005 XCSE 20240118 14:36:39.785000 12 1004 XCSE 20240118 14:37:47.274000 12 1004 XCSE 20240118 14:40:38.823000 12 1003 XCSE 20240118 14:55:05.219000 12 1003 XCSE 20240118 14:55:05.219000 12 1003 XCSE 20240118 14:55:05.219000 12 1003 XCSE 20240118 14:55:05.219000 12 1003 XCSE 20240118 14:55:05.274000 34 1003 XCSE 20240118 15:12:32.015000 12 1003 XCSE 20240118 15:12:32.015000 11 1003 XCSE 20240118 15:12:32.015000 11 1006 XCSE 20240118 15:21:29.512000 47 1006 XCSE 20240118 15:23:08.211000 12 1007 XCSE 20240118 15:27:37.071000 32 1007 XCSE 20240118 15:33:54.410588 100 1007 XCSE 20240118 15:33:54.410610 3 1010 XCSE 20240119 9:01:51.519000 24 1014 XCSE 20240119 9:09:13.017000 11 1014 XCSE 20240119 9:13:35.022000 12 1012 XCSE 20240119 9:14:28.713000 12 1015 XCSE 20240119 9:16:41.015000 12 1016 XCSE 20240119 9:20:06.293000 12 1017 XCSE 20240119 9:25:52.188000 12 1018 XCSE 20240119 9:30:03.716000 12 1014 XCSE 20240119 9:36:45.991000 13 1014 XCSE 20240119 9:39:26.263000 17 1016 XCSE 20240119 10:12:00.055000 34 1017 XCSE 20240119 10:24:22.673000 15 1019 XCSE 20240119 10:36:09.714000 12 1018 XCSE 20240119 10:39:34.680000 12 1018 XCSE 20240119 10:39:34.680000 12 1017 XCSE 20240119 10:40:33.228000 12 1016 XCSE 20240119 10:59:57.611000 12 1015 XCSE 20240119 11:02:16.263000 12 1015 XCSE 20240119 11:13:29.321000 18 1016 XCSE 20240119 11:27:52.337000 5 1016 XCSE 20240119 11:29:30.794000 7 1016 XCSE 20240119 11:29:30.794000 12 1015 XCSE 20240119 11:36:44.909000 13 1017 XCSE 20240119 11:56:17.596000 12 1016 XCSE 20240119 11:57:25.603000 12 1015 XCSE 20240119 12:08:14.831000 12 1016 XCSE 20240119 12:28:27.037000 12 1016 XCSE 20240119 12:28:27.037000 12 1015 XCSE 20240119 12:30:55.698000 12 1014 XCSE 20240119 12:41:38.615000 6 1011 XCSE 20240119 12:54:42.522000 6 1011 XCSE 20240119 12:54:42.523000 6 1011 XCSE 20240119 12:54:42.523000 24 1013 XCSE 20240119 13:24:28.401000 8 1013 XCSE 20240119 13:24:28.401000 3 1013 XCSE 20240119 13:24:28.401000 12 1012 XCSE 20240119 13:35:09.037000 5 1011 XCSE 20240119 13:50:20.758000 1 1011 XCSE 20240119 13:50:32.323000 6 1011 XCSE 20240119 14:00:36.918000 5 1011 XCSE 20240119 14:06:38.982000 37 1013 XCSE 20240119 14:20:55.856000 12 1012 XCSE 20240119 14:28:45.644000 1 1012 XCSE 20240119 14:42:30.120000 11 1012 XCSE 20240119 14:42:30.120000 12 1012 XCSE 20240119 14:50:11.085000 1 1011 XCSE 20240119 14:58:22.193000 3 1012 XCSE 20240119 15:17:00.535000 6 1012 XCSE 20240119 15:17:00.535000 11 1012 XCSE 20240119 15:22:47.516000 8 1012 XCSE 20240119 15:28:26.160000 3 1012 XCSE 20240119 15:28:26.160000 11 1012 XCSE 20240119 15:29:45.516000 11 1012 XCSE 20240119 15:31:03.529000 9 1012 XCSE 20240119 15:32:19.517000 2 1012 XCSE 20240119 15:32:19.517000 8 1012 XCSE 20240119 15:33:34.517000 3 1012 XCSE 20240119 15:33:34.517000 10 1013 XCSE 20240119 15:34:00.516000 1 1013 XCSE 20240119 15:34:00.516000 11 1013 XCSE 20240119 15:34:23.477000 11 1013 XCSE 20240119 15:34:55.517000 11 1013 XCSE 20240119 15:36:07.625000 47 1011 XCSE 20240119 15:37:01.922000 13 1011 XCSE 20240119 15:37:01.983000 13 1010 XCSE 20240119 15:42:33.333000 12 1010 XCSE 20240119 15:42:33.333000 12 1010 XCSE 20240119 15:42:33.333000 15 1011 XCSE 20240119 15:51:03.003000 23 1011 XCSE 20240119 15:57:54.442000 3 1011 XCSE 20240119 16:03:01.076000 46 1011 XCSE 20240119 16:03:01.076000 19 1011 XCSE 20240119 16:03:01.076000 1 1011 XCSE 20240119 16:03:01.076000 31 1010 XCSE 20240119 16:03:01.113000 45 1009 XCSE 20240119 16:03:43.657000 11 1009 XCSE 20240119 16:03:43.657000 11 1009 XCSE 20240119 16:03:43.657000 11 1009 XCSE 20240119 16:03:43.657000 71 1011 XCSE 20240119 16:05:31.200000 12 1011 XCSE 20240119 16:06:49.272000 11 1011 XCSE 20240119 16:06:49.272000 11 1012 XCSE 20240119 16:17:30.506000 14 1012 XCSE 20240119 16:17:30.506000 23 1012 XCSE 20240119 16:17:30.506000 6 1013 XCSE 20240119 16:19:41.112000 2 1013 XCSE 20240119 16:19:41.112000 9 1013 XCSE 20240119 16:19:41.112000 1 1013 XCSE 20240119 16:19:41.112000 11 1013 XCSE 20240119 16:20:43.518000 11 1013 XCSE 20240119 16:22:03.418000 2 1013 XCSE 20240119 16:23:17.516000 9 1013 XCSE 20240119 16:23:17.516000 11 1013 XCSE 20240119 16:24:39.553000 320 1012 XCSE 20240119 16:25:28.891276

