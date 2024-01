Lalandia i Motala - betingede aftaler om køb af jord i Sverige opsiges

Ved selskabsmeddelelse nr. 19/2019 blev det oplyst, at der var indgået betingede aftaler med Motala Kommune om køb af jord til brug for etablering af Lalandia i Motala, Sverige. Aftalerne var betinget af en række forhold, herunder at de af Motala Kommune vedtagne lokalplaner, der skulle muliggøre etableringen af Lalandia i Motala, fik endelig retskraft.

Ved selskabsmeddelelse nr. 19/2021 blev det videre oplyst, at Motala Kommune havde meddelt, at Mark- och miljödomstolen ved Växsjö Tingsret i en række afgørelser havde afvist visse af de af Motala Kommune vedtagne lokalplaner.

De tidligere vedtagne lokalplaner har endnu ikke fået endelig retskraft. Som en konsekvens af den fortsatte usikkerhed, der således knytter sig til om projektet kan gennemføres, har Lalandia i dag meddelt Motala Kommune, at de betingede købsaftaler opsiges.

Det udelukkes ikke, at Lalandia på et senere tidspunkt kan genoptage arbejdet med at etablere et feriecenter i Sverige, men for nuværende stoppes arbejdet med en etablering i Motala.

