Calibre Scientific erwirbt RUWAG, einen Schweizer Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Diagnostik und Biowissenschaften

LOS ANGELES, Jan. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme der RUWAG Handels AG („RUWAG“ oder das „Unternehmen“) bekanntzugeben. RUWAG ist ein Anbieter von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Diagnostik und Biowissenschaften, die an Krankenhäuser, private Labore, Universitäten und Pharmaunternehmen in der Schweiz verkauft werden. Diese strategische Übernahme unterstreicht das Engagement von Calibre Scientific, sein Angebot an Produkten und Dienstleistungen für Kunden in der DACH-Region zu erweitern.

In den letzten 35 Jahren hat RUWAG den Schweizer Markt im Bereich der breiteren Diagnostik mit Fachwissen in den Bereichen Infektionskrankheiten, Gastroenterologie, Onkologie, Autoimmunerkrankungen und Mikrobiologie bedient. Das Unternehmen bietet auch Produkte für die Biowissenschaften an, darunter Transfektion, Zellen, Medien, Testkits, Genexpressionssysteme und Endotoxintests. Darüber hinaus ergänzt RUWAG sein Produkt-Know-how durch einen integrierten Kundenservice und support, indem das Unternehmen Wartungsund Reparaturdienste für Messgeräte sowie ein eigenes Prüflabor anbietet.

Die Übernahme von RUWAG stärkt die wachsende Plattform von Calibre Scientific in der Schweiz, einem dynamischen Markt für Produkte im Bereich der Diagnostik und Biowissenschaften so wie einer bedeutenden Pharmaindustrie. „RUWAG verfügt über ein umfassendes technisches Produkt-Know-how und ein komplementäres Dienstleistungsangebot und ist seit über drei Jahrzehnten erfolgreich auf dem Schweizer Markt tätig“, verkündet BenTravis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. „Die Aufnahme von RUWAG in die Familie von Calibre Scientific ist sehr synergetisch, da sie unser Produkt- und Dienstleistungsangebot in der Region erweitert und eine Vielzahl neuer Lieferanten- und Kundenbeziehungen hinzugefügt.“

„Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel in der Geschichte von RUWAG, jetzt, da wir Teil der Calibre Scientific-Unternehmensfamiliewerden“, hat Daniel Rothenbühler, Geschäftsführer von RUWAG. „Die aus dieser Integration resultierende Erweiterung unseres Portfoliosversetzt uns in die Lage, unsere geschätzten Kunden mit noch mehr Exzellenz und Präzision zu bedienen.“

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein globaler Anbieter von biowissenschaftlichen Reagenzien, Geräten, Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und Biopharmazie. Calibre Scientific vereint einzigartige Biowissenschafts und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Expertise verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertretenund unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, USA, erweitert kontinuierlichsein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen.



